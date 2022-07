Energie «Auf Wellness kann man verzichten»: Wird wegen des Ukraine-Kriegs das Gas knapp, schliesst in Konstanz die Therme Trotz kontroverser Diskussion hat der Konstanzer Gemeinderat beschlossen, bei einer Gasknappheit die Therme zu schliessen. Sollte es so weit kommen, würden die Konstanzer Stadtwerke eine geschätzte Million Euro verlieren. Jörg-Peter Rau/Südkurier Jetzt kommentieren 29.07.2022, 08.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Konstanzer Therme könnten schon bald die Lichter ausgehen. Bild: Imago Images

Besucherinnen und Besucher der Bodensee-Therme in Konstanz dürften schon bald vor verschlossenen Türen stehen. Thermalbecken zu, Sauna zu. Um Gas zu sparen. Das hat der Gemeinderat beschlossen.

Wenn Russland nicht genügend Gas liefert, damit Deutschland seine Gasspeicher auffüllen kann, dreht die grösste Stadt am Bodensee dem Wellnessangebot den Gashahn ab. Und danach sieht es aus. Doch ist das wirklich eine gute Idee? Die Einschätzungen liegen weit auseinander.

Klar ist: Auch nach dem Einschnitt in das Bäderangebot können alle Konstanzerinnen und Konstanzer schwimmen gehen. Denn das neue Schwaketenbad bleibt geöffnet. Bis zum Ende des Sommers stehen auch die kostenlosen Strandbäder zur Verfügung.

Konstanz geht mit gutem Beispiel voran

Oberbürgermeister Uli Burchardt hält angesichts dieser Möglichkeiten die Option der Therme-Schliessung für den richtigen Weg:

«Es gibt keine Stadt in Deutschland, wo es so einfach ist, so eine Entscheidung zu treffen.»

UIi Burchardt, Konstanzer Oberbürgermeister. Bild: PD

Daher sei es richtig, mit gutem Beispiel voranzugehen.

Doch genau an diesem Vorangehen entzündet sich eine lebhafte Debatte. So sagte in der entscheidenden Gemeinderatssitzung Gabriele Weiner vom Jungen Forum beispielsweise, es sei eine Frage der Solidarität zwischen denen, die zum Spass schwitzten, und denen, die womöglich bald aus Not frieren müssten.

Der Tourismus könnte leiden

Gisela Kusche von der Freien Grünen Liste meinte, «dass man auf Wellness auch mal verzichten kann.» Für Alfred Reichle (SPD) ist es dagegen ein «Alleingang», der den Menschen in Konstanz nichts bringe. Und der frühere Gastronom und Pächter des Konzils Manfred Hölzl (CDU) befürchtet «für den Tourismus eine fatale Wirkung».

Denn genau das ist einer der beiden Knackpunkte: Weil bei geschlossenen Bädern (neben der Therme ist auch noch das von Schulen und Vereinen genutzte Hallenbad am Seerhein betroffen) viele Kosten weiterlaufen und zugleich keine Einnahmen hereinkommen, gehen die Stadtwerke mit ihrer Tochter Bädergesellschaft davon aus, dass rund 1,1 Millionen Euro fehlen werden.

Die Einnahmen fliessen womöglich nach Meersburg und Überlingen, wo die Bäderbetreiber die Nutzniesser des Konstanzer Verzichts werden könnten.

Therme-Schliessung ab sofort gefordert

So wäre es wohl fast allen Konstanzer Kommunalpolitikern lieber gewesen, Land oder Bund hätten eine Regelung zu Thermen, Spassbädern und Freizeitparks herausgegeben. Doch im Land von Europapark, Badeparadies Titisee und Co. gelingt es offenbar nicht, in Stuttgart eine entsprechende Klärung auch zu Lasten privater Betreiber herbeizuführen.

In Konstanz dagegen gab es durchaus auch Vertreter einer noch härteren Linie. Einzelne Stimmen aus der Politik fordern die Therme-Schliessung sogar ab sofort, unabhängig von der Lage auf dem Gasmarkt und aus Prinzip.

Doch die Mehrheit des Gemeinderats will nun den Bäder-Chefs die Entscheidung überlassen, wann sie absperren. Öffnen dürfen sie nach dem Beschluss erst wieder, wenn das Bundeswirtschaftsministerium die Gasspeicher wieder für hinreichend gefüllt erklärt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen