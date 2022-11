Auszeichnung für Junges Theater Thurgau

Emil-Halter-Stiftung Das Junge Theater Thurgau wird ausgezeichnet Das Junge Theater Thurgau widmet sich seit 2006 der Nachwuchsförderung im Bereich Jugendtheater. An der Verleihung des Spezialpreises der Emil-Halter-Stiftung präsentiert es Ausschnitte aus seinem nächsten Stück «Nüt». Christof Heer 14.11.2022, 17.00 Uhr

Die Kerngruppe des Jungen Theaters Thurgau zeigt ihr Können. Christof Heer

Jedes Jahr vergibt die Emil-Halter-Stiftung ihren Spezialpreis für die Jugendförderung im Kanton Thurgau. Dies ganz im Zeichen von besonderen und aussergewöhnlichen Leistungen. In diesem Jahr heisst der Preisträger Junges Theater Thurgau. Ihre Freude darüber? Riesig.

Mit 5000 Franken ist auch der diesjährige Spezialpreis dotiert. Dieser Batzen und der dazugehörende Ruhm werden wiederkehrend für herausragende Leistungen in den Bereichen Sport, Bildung oder Kultur verliehen.

Das Junge Theater Thurgau habe sich diesen Preis in diesem Jahr redlich verdient, waren sich die Verantwortlichen der Emil-Halter-Stiftung einig. «Vor 14 Jahren wurde die Vergabe dieses Spezialpreises eingeführt und für die Auszeichnung in diesem Jahr war uns schnell klar, dass das Junge Theater Thurgau diese Anerkennung verdient», sagte Matthias Hotz, Präsident besagter Stiftung. Im kleinen Rahmen, mit rund 25 Anwesenden, wurde am Samstagmorgen die Preisübergabe im Eisenwerk lanciert.

Professionell und tiefgründig

Als Laudator trat Stiftungsratsmitglied Martin Briner ins Scheinwerferlicht. «Das Junge Theater Thurgau, mit Laienschauspielern ab der Oberstufe, zeigt immer wieder äusserst professionelle, tiefgründige und emotionale Aufführungen. Es ist schlicht grossartiges Theater», sagte Briner.

Und Theaterfan Anders Stokholm weiss, dass sich auch er als Frauenfelder Stadtpräsident des Öfteren wie in einem Theater fühlt. Mit lobenden Worten deckte auch er die vier anwesenden Schauspielerinnen und Schauspieler aus der Kerngruppe des Jungen Theaters Thurgau ein.

Die vier spielten, unter dem wachsamen Auge der Leiterin und Regisseurin des Theaters, Petra Cambrosio, ein Intermezzo aus dem Stück «Nüt» auf.

Theater habe eine grosse Bedeutung, das beweise auch die Tatsache, dass diejenigen, die ein gewisses Alter erreichen und somit aus dem Jungen Theater Thurgau ausscheiden, auf eigene Verantwortung mit Theaterinszenierungen weitermachen, erklärte Petra Cambrosio.

Schauspieler sehen Theater als Lebensschule

Und die vier jungen Schauspieler fügten an, dass es wie eine Art Lebensschule sei, man viel lerne und sich so ganz neue Perspektiven auftun, ob im privaten oder beruflichen Bereich.

Das Junge Theater Thurgau, das seinen Standort im Frauenfelder Kulturzentrum Eisenwerk hat, ist aktuell daran, sein neues Stück einzuüben. «Mit neun Jugendlichen werden wir im kommenden April wiederum bereit sein und für viele unvergessliche Theaterstunden sorgen», sagte Petra Cambrosio.

Zudem bemerkte sie, dass es nie zu spät sei, mit Theaterspielen anzufangen:

«Auch Erwachsene dürfen ruhig mal bei uns, dann beim Erwachsenentheater hereinschauen; es macht wirklich enormen Spass.»