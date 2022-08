Buchenwald: Zu Besuch bei Förster Christof Heimgartner

Forstwirtschaft Für den Feldbacher Christof Heimgartner ist der Wald ein magischer Kraftort: «Eine alte Buche ist das Schönste» Bereits zum zweiten Mal zum «Baum des Jahres» gekürt: Besuch beim Förster eines typischen Buchen-Reviers. Thomas Güntert Jetzt kommentieren 08.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Feldbacher Förster Christof Heimgartner am Wurzelstock der mächtigen «Kapfbuche», die auf dem Seerücken zwischen Steckborn und Berlingen steht. Bild: Thomas Güntert

«Der Seerücken ist ein typischer Buchenstandort», sagt Christof Heimgartner, der zuständige Förster des Forstreviers Feldbach, das in Homburg und Steckborn fast 1000 Hektaren umfasst, wovon ein Drittel Buchenbestand ist. Weil es in den Jahren 2017 und 2018 viel Sturmholz gab, hat Heimgartner die Nutzung zurückgefahren. Die Buche erzielte früher höchste Erträge und sicherte den Waldleuten den Broterwerb.

Bei der Frage, ob sie heute noch ein Zukunftsbaum ist, zuckt Heimgartner mit der Schulter und bemerkt, dass auch die Esche einmal als Pionierbaum galt und mittlerweile grosse Bestände dem Eschentriebsterben zum Opfer gefallen sind. Heimgartner sagt:

«Wenn früher eine Esche wuchs, hat man sie wachsen lassen, weil sie keine Probleme machte und heute will man sie nicht mehr, weil sie Probleme macht.»

Sollte auch bei der Buche ein solches Horror-Szenario eintreten, würden auf dem Seerücken grosse Waldflächen verschwinden.

Wer Buchenholz hat, muss im Winter nicht frieren

Heimgartner hat festgestellt, dass sich die Buche nach Sturmschäden schnell erholt. Starke Trockenheit macht ihr aber zu schaffen. «Eine Buche braucht am Tag drei Badewannen voll Wasser», sagt der 38- jährige Förster. Bei einer Klimaerwärmung würde sie vermutlich nicht mehr so schnell wachsen und auch nicht mehr so dick werden.

Für Heimgartner ist die Buche auch auf dem Seerücken keine wirkliche Alternative für den Umbau des Fichtenbestandes, dem mit Blick auf den Klimawandel keine Zukunft mehr gegeben wird. Weil sich Buchenholz bei Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen leicht verzieht und reisst, vom Gewicht zu schwer und auch zu schwierig zu bearbeiten ist, wird dieses Holz auf dem Bau eher gemieden. Zudem ist die Buche auch astiger und wächst nicht so gerade wie die Fichte. Heimgartner verwendet das Holz aufgrund des hohen Brennwerts hauptsächlich als Brennholz. Rund 2000 Schüttraummeter benötigt er für die Gemeinde Steckborn, um mit der Hackschnitzelheizung das Altersheim und die Schule mit Wärme zu versorgen. Gute Qualitäten verkauft er auch in die Industrie, wo die Preise in den letzten Monaten wieder angestiegen sind.

300 Jahre alte «Kapfbuche» ist ein Monument

«Es gibt nichts Schöneres im Wald als eine alte Buche», sagt der Feldbacher Förster und erläutert, dass sie auch als Totholz ein wertvoller Baum für die Ökologie ist. Als Monument bezeichnet er die fast 300 Jahre alte «Kapfbuche», die zwischen Steckborn und Berlingen auf der Anhöhe am Waldrand des «Kapfspitzes» steht und die zweit- oder drittgrösste Buche im Kanton Thurgau ist. «An ihr haben die Leute Freude», sagt der 1,98 Meter grosse Förster, der winzig klein erscheint, wenn er am Wurzelstock der «Kapfbuche» steht.

Eine schöne alte Buche, die das Erntealter erreicht hat, lässt er auch mal stehen, wenn sie seine Waldwirtschaft nicht beeinträchtigt. «Der Wald hat als Natur- und Erholungsraum schliesslich auch andere Funktionen wie die Holzproduktion», sagt Heimgartner, der während der Coronapandemie beobachtete, dass immer mehr Menschen in den Wald gingen, um Kraft zu schöpfen. An eine spirituelle Kraft der Buche glaubt er aber eher nicht. «Die Buche ist ein Lebewesen, das ist unbestritten», sagt der Förster, der bereits seit 22 Jahren im Wald arbeitet und für den dieser ein magischer Kraftort ist. Einzelne Bäume als Kraftbäume zu sehen, will er aber jedem selbst überlassen. Von der These des bekannten deutschen Försters Peter Wohlleben, dass Bäume untereinander kommunizieren, hält er aber nichts.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen