«Sie kann beissen»: Nosferatu-Spinne in Konstanz gesichtet

Eindringling «Wird sie in die Enge getrieben, kann sie beissen»: Dracula-Spinne in Konstanz gesichtet Die Nosferatu-Spinne, benannt nach der gleichnamigen «Dracula»-Filmfigur, stammt eigentlich aus dem Mittelmeerraum. Seit ein paar Jahren breitet sich das Tier den Rhein entlang aus, macht es sich an Hauswänden gemütlich und wehrt sich, wenn nötig. (emg)/Südkurier Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Nosferatu-Spinne ist nach der gleichnamigen «Dracula»-Filmfigur benannt. Bild: PD

Naturschützer wollen mehr über die Ausbreitung der Nosferatu-Spinne in Baden-Württemberg erfahren und sammeln künftig Daten zu einzelnen Sichtungen auf einem Onlineportal. Obwohl die exotische Spinnenart eigentlich im Mittelmeerraum und in Nordafrika zu Hause sei, werde der nächtliche Jäger mit dem gruseligen Namen seit einigen Wochen auch im Süden Deutschlands zunehmend gemeldet.

«Ziel ist es, mehr über das Vorkommen dieser Art und ihre möglicherweise durch den Klimawandel und andere Faktoren bedingte Ausbreitung in Deutschland zu dokumentieren», sagte Robert Pfeifle vom Naturschutzbund Nabu.

Die Nosferatu-Spinne Die Zoropsis spinimana oder Nosferatu-Spinne zählt zu den Echten Webspinnen und stammt ursprünglich aus der westlichen Mittelmeerregion bis hin zum Südrand der Alpen und Nordafrika. Dort lebt sie normalerweise versteckt im Wald zwischen Steinen und Rinden. Teilweise ist sie in ihrer Heimat jedoch auch an Häuserwänden zu finden. Da es auch in Deutschland immer wärmer wird, breitet sich das Spinnentier auch hier immer weiter aus.

Dracula-Spinne breitet sich am Rhein aus

Erstmals wurde die sogenannte Kräuseljagdspinne (Zoropsis spinimana) mit einer Körperlänge von ein bis zwei Zentimetern und einer Beinspannweite von etwa fünf Zentimetern im Jahr 2005 in Baden-Württemberg nachgewiesen.

«Seitdem hat sie sich, wahrscheinlich mit Hilfe des Güter- und Warenverkehrs, vor allem entlang der Rheinschiene verbreitet.»

Inzwischen wurde sie laut Nabu in Freiburg und rund um Stuttgart ebenso gesehen wie in Ludwigsburg, Tübingen und am Bodensee. In Konstanz gelang es dem «Südkurier»-Redaktor Philipp Zieger, die Spinne abzulichten. Robert Pfeifle zufolge handelte es sich in diesem Fall um ein «vollgefressenes Weibchen». Es sei ausgewachsen und lege vermutlich bald Eier. Danach sterbe es.

Die Taschentuchpackung am oberen Bildrand gibt einen Hinweis auf die Grösse der Nosferatu-Spinne, die in Konstanz gesehen wurde. Bild: Philipp Zieger/Südkurier

Die Nosferatu-Spinne kann zubeissen

Die Spinnenart hält sich vor allem an Gebäuden und rund um diese auf, sie krabbelt gerne Hauswände hinauf oder wird an Gartenhäuschen, auf Balkonen und Terrassen wahrgenommen. Ihren Namen verdankt sie der charakteristischen Zeichnung auf ihrem Rücken, die an die Figur «Nosferatu» aus der ersten grossen Verfilmung des Schauerromans «Dracula» erinnert.

Der «Nosferatu»-Horrorfilm «Nosferatu – eine Symphonie des Grauens» ist ein deutscher Stummfilm aus dem Jahr 1922. Der Film ist eine nicht autorisierte Adaption von Bram Stokers Roman «Dracula» und erzählt die Geschichte des Grafen Orlok (Nosferatu), eines Vampirs aus den Karpaten, der sich in die schöne Ellen verliebt und Schrecken über ihre Heimatstadt Wisborg bringt. Nosferatu gilt als einer der ersten Vertreter des Horrorfilms und übte mit seiner visuellen Gestaltung einen grossen Einfluss auf das Genre aus. Der Film sollte nach einem verlorenen Urheberrechtsstreit 1925 vernichtet werden, überlebte aber in verschiedenen Schnittversionen und ist heute in mehreren restaurierten Fassungen verfügbar.

Eine übermässige Angst vor der Spinne muss man aber nicht haben – auch wenn klar ist, dass diese Spinnenart vor der Schweizer Grenze nicht freiwillig Halt machen wird. «Nähert sich etwas so Grosses wie ein Mensch, wird die Nosferatu-Spinne nicht angreifen, sondern versuchen, zu fliehen», sagt Pfeifle. Aber:

«Wird sie in die Enge getrieben, kann es vorkommen, dass sie zu beissen versucht.»

Wenn sie beisst, sei das bei Menschen in der Regel mit einem Bienen- oder Wespenstich zu vergleichen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen