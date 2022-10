Einbürgerung Der Thurgauer Grosse Rat lehnt ein Bürgerrechtsgesuch ab – Strafanzeige aus Rache gegen einen Kantonsrat Weil eine Person aus Romanshorn während ihres Einbürgerungsverfahrens «keine geordneten finanziellen Verhältnisse» aufweist, ist ihr das Bürgerrecht im letzten Moment verweigert worden. Silvan Meile 26.10.2022, 15.57 Uhr

EDU-Kantonsrat Iwan Wüst. Reto Martin

Die letzte Hürde ist der Grosse Rat. Wer ein Einbürgerungsverfahren durchlaufen hat und von der Wohngemeinde und dem Bund grünes Licht für den roten Pass erhielt, wird im Kantonsparlament in globo definitiv eingebürgert. Das ist Formsache. Nicht so am Mittwoch.