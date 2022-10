Nationalrat: Setzt die SP Thurgau auf den Generationenwechsel?

Eidgenössische Wahlen Altgediente vs. Hoffnungsträgerin: Die SP Thurgau steckt in der Zwickmühle Immer mehr Parteien legen ihre Karten für die eidgenössischen Wahlen 2023 auf den Tisch. Nur von der SP hört man auffallend wenig. Dabei stellt sich die Frage eines Generationenwechsels: Macht die altgediente SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher weiter oder überlässt sie das Feld SP-Hoffnungsträgerin Nina Schläfli? Christian Kamm Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Schon vor vier Jahren bei der Präsentation der SP-Nationalratsliste in der ersten Reihe (von links): Marina Bruggmann, Nina Schläfli und Edith Graf-Litscher. Bild: Reto Martin

Drei Frauen werden der Zukunft der SP Thurgau ihren Stempel aufdrücken. Da ist zum einen die Amtsinhaberin: Edith Graf-Litscher (58) aus Frauenfeld sitzt seit 2005 für die SP im Nationalrat. Im kommenden Herbst, wenn die eidgenössischen Wahlen stattfinden, werden es dann bereits 18 Jahre sein – selbst für Thurgauer Verhältnisse eine lange Zeit.

Und da ist die Kronprinzessin: Die 32-jährige Kreuzlingerin Nina Schläfli hat sich schon vor vier Jahren für alle sichtbar in Position gebracht und belegte nicht nur den zweiten Platz hinter Graf-Litscher. Sie kandidierte auch für den Ständerat und erzielte mit dem dritten Rang vor Kurt Egger und Ueli Fisch einen Achtungserfolg.

Die Dritte im Bunde ist die kürzlich neu gewählte SP-Präsidentin Marina Bruggmann. Ihr fällt in diesem Szenario die Aufgabe zu, den Übergang zu moderieren – falls tatsächlich bereits einer stattfinden wird.

Nina Schläfli: «Bin topmotiviert»

Denn das ist, so der Stand der offiziellen SP-Kommunikation, noch offen. Bis spätestens Ende Jahr werde die Partei aber entschieden haben, wie sie personell in die Wahlen 2023 steige. Im persönlichen Gespräch mit den Protagonistinnen nehmen zumindest die Rahmenbedingungen klare Konturen an.

Nina Schläfli. Bild: Donato Caspari

So bestätigt Nina Schläfli ihre politischen Ambitionen auf nationaler Ebene:

«Das reizt mich nach wie vor. Und ich stehe zur Verfügung. Daran hat sich nichts geändert.»

Letzteres bezieht sich auch auf die Tatsache, dass Schläfli im Januar Mutter geworden ist. Dass dieser Faktor ins Spiel gebracht werde, dafür zeigt die Kreuzlingerin allerdings wenig Verständnis. Nationalrat Manuel Strupler werde auch nie danach gefragt, obwohl er im Juli dieses Jahres zum zweiten Mal Vater geworden sei. Deshalb: Sie stehe nicht nur zur Verfügung, so Schläfli, sondern sei «topmotiviert».

Edith Graf-Litscher: Keine taktischen Spiele

Mit dieser klaren Ansage liegt der Ball bei Edith Graf-Litscher und bei der Partei. Kandidiert die langjährige Nationalrätin für eine weitere Amtszeit und macht so die 22 Jahre voll?

Edith Graf-Litscher. Bild: Belinda Schmid

Auf Anfrage zieht sie sich auf die offizielle Parteilinie zurück: Nichts entschieden, Beschlüsse fallen noch in diesem Jahr. Gleichzeitig signalisiert Graf-Litscher jedoch wenig Interesse an einem taktischen Vorgehen. Eine solche Taktik könnte etwa darin bestehen, dass die SP mit Hilfe des Bisherigenbonus von Edith Graf-Litscher in einem Jahr den Nationalratssitz verteidigt und sie den Sitz dann nach zwei Jahren in der Mitte der Legislatur an Nina Schläfli weitergibt.

Solche taktischen Spiele kämen im Thurgau nicht gut an, betont die Nationalrätin. Grundsätzlich sei man für vier Jahre gewählt und das Ganze somit eine Frage der Glaubwürdigkeit. Durch die Blume dürfte das heissen: Eine Edith Graf kandidiert für vier Jahre oder gar nicht.

Der zweite links-grüne Sitz könnte wackeln

Und Nina Schläfli, was sagt die potenzielle Profiteurin eines sanften Übergangs auf dem SP-Nationalratssitz zur Legislaturmitte? «No comment», heisst es von ihrer Seite. Das sei nun wirklich reine Spekulation und zu viel aus der Glaskugel gelesen.

Mitentscheidend dürfte sein, wie hoch die Partei den Bisherigenbonus hängt beziehungsweise wie hoch die Wahrscheinlichkeit eingeschätzt wird, dass man im Herbst 2023 auf diese Stimmen angewiesen sein wird. In der laufenden Legislatur ist sowohl für die SP als auch den Listenverbindungspartner Grüne die politische Welt in Ordnung.

Beide haben einen Sitz in der grossen Kammer in Bern. Die Grünliberalen indessen offenbaren hinter vorgehaltener Hand wenig Lust, die damalige Dreierkonstellation 2023 zu wiederholen, womit der zweite links-grüne Sitz mehr als wackelt. Und auch die SP jede Stimme brauchen kann.

Wie gross ist der Bisherigenbonus?

Edith Graf-Litscher zeigt sich selbstbewusst und betont, dass ihre Partei 2019 den Nationalratssitz auch im Alleingang geholt hätte. Ob mit oder ohne Bisherigenbonus: Sie sei zuversichtlich, dass man das Mandat halten könne. Die SP sei personell sehr gut aufgestellt und werde jedenfalls eine starke Liste präsentieren, kündigt Graf-Litscher an.

Aus Sicht der Partei sei der Fall klar, meint Nina Schläfli. Sie selbst sehe den Bisherigenbonus allerdings differenzierter. So könne man sehr wohl darüber diskutieren, wie gross dieser tatsächlich sei. Ausserdem sind laut Schläfli lange Amtszeiten auch aus demokratiepolitischer Sicht diskutabel.

Ständeratswahl mit SP-Kandidatur

Bei der Ständeratswahl ist nach der Ankündigung von Brigitte Häberli (Mitte) und Jakob Stark (SVP), erneut zu kandidieren, auch für die SP die Luft ziemlich draussen. Der Beschluss vom vergangenen Februar, ebenfalls ins Rennen zu steigen, gelte aber weiterhin, sagt Graf-Litscher.

«Wir haben damals beschlossen, unabhängig von einer Vakanz zu kandidieren.»

Wer für die SP in diese faktische «Mission impossible» steigen wird, ist ebenso noch nicht entschieden. Nina Schläfli wäre grundsätzlich bereit und sagt: «Ich schliesse es nicht aus.» Denn eine Wahl sei nur dann eine Wahl, «wenn man eine Wahl hat».

Hingegen muss sich Edith Graf-Litscher die Frage stellen, ob ein solcher Ständeratswahlkampf, der nur noch die Funktion hat, den Nationalratswahlkampf zu pushen, das richtige Terrain für eine amtierende Nationalrätin ist. Sie widerspricht nicht.

