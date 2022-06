Dunkles Kapitel Hunderte von Juden an der Grenze abgewiesen: Der Thurgau tut sich schwer mit der Aufarbeitung seiner Flüchtlingspolitik während der Nazizeit Mit dem Abweisen Hunderter Flüchtlinge an der Grenze seien Menschen in den sicheren Tod geschickt worden, sagt EDU-Kantonsrat Daniel Frischknecht. Er wünscht sich vom Thurgau ein Bekenntnis, dass dies nie wieder geduldet wird. Eine offizielle Entschuldigung fehlt nämlich noch immer. Silvan Meile Jetzt kommentieren 14.06.2022, 05.10 Uhr

Daniel Frischknecht, EDU-Kantonsrat, während einer Ratsdebatte. Bild: Donato Caspari

Geschafft! Karl Auerbach hatte in Ermatingen wieder festen Boden unter den Füssen. Der 27-jährige Halbjude aus Berlin war auf der Flucht vor den Nazis. In der Nacht vom 24. August 1944 schwamm er von der Insel Reichenau über den Untersee in die Schweiz. Als Auerbach das Ufer in Ermatingen erreichte, dachte er, gerettet zu sein. Doch er hatte sich getäuscht.

Otto Raggenbass, damaliger Bezirksstatthalter in Kreuzlingen, lieferte Auerbach postwendend an das Deutsche Reich aus. Der Thurgau verfolgte zwischen 1933 und 1945 eine Flüchtlingspolitik der harten Linie, legte Weisungen aus Bern strenger aus, als sie gedacht waren.

Flüchtlinge sollen teils sogar gezwungen worden sein, wieder zurückzuschwimmen. Ein Trio steht für die damalige Thurgauer Kompromisslosigkeit: Polizeikommandant Ernst Haudenschild, Justizdirektor Paul Altwegg und Bezirksstatthalter Otto Raggenbass.

Die Akten von damals sind verschwunden

Hunderte von Juden seien an der Thurgauer Grenze abgewiesen worden, sagt EDU-Kantonsrat Daniel Frischknecht. Die meisten habe man dadurch in den sicheren Tod geschickt. Wer jedoch genügend Vermögen mitbrachte, habe sich im Thurgau mit Kautionszahlungen an die Behörden freikaufen können. Soviel Kompromissbereitschaft dann doch.

Dieses dunkle Kapitel der Thurgauer Geschichte ist nie historisch aufgearbeitet worden. Der Regierungsrat hat sich schon mehrfach dagegen ausgesprochen. Es fehlen die fremdenpolizeilichen Akten jener Zeit. Sie verschwanden 1958 mit der Pensionierung von Ernst Haudenschild als Polizeikommandant. Er dürfte sie vernichtet haben. Damit hat er das tatsächliche Ausmass jener Flüchtlingspolitik der Nachwelt verheimlicht.

Die protokollierte Aussage Haudensschilds anlässlich einer ausserordentlichen Sitzung der Justizdirektoren und Polizeikommandanten vom 17. August 1938 im Bundeshaus lässt jedoch tief blicken:

«Unsere kantonale Regierung hat uns strikte Weisung erteilt, alle Flüchtlinge abzuweisen. Wir haben keine politischen und keine jüdischen Flüchtlinge in unserem Kanton. Man mag in Bern befehlen und beschliessen, was man will, unser Kanton wird keine Flüchtlinge zulassen.»

Wann kommt die Entschuldigung?

Für die rigide Handhabung der Thurgauer Fremdenpolizei während der Zeit des Nationalsozialismus, die viele jüdische Flüchtlinge das Leben kostete, hat sich der Regierungsrat nie offiziell entschuldigt. Frischknecht sagt:

«Ich wünsche mir ein offizielles Bekenntnis, dass sich der Thurgau schuldig gemacht hat.»

Kurz vor seinem Rücktritt als Kantonsrat hat er dieses Thema nun ein zweites Mal angesprochen. In seiner Einfachen Anfrage «Thurgauer Flüchtlingspolitik während der Nazizeit – Schweigen aus Mangel an Schuldbewusstsein?» will er von der Kantonsregierung wissen, welche Haltung sie heute zur «fremdenfeindlichen und antisemitischen Vergangenheit des Kantons Thurgau gegenüber den abgewiesenen jüdischen Flüchtlingen während und nach der Nazizeit» vertrete?

Der Regierungsrat antwortet, er bedaure «das Geschehene zutiefst und holt die Bitte um Entschuldigung nach im Bewusstsein, dass sie um Jahre zu spät kommt, weil sie viele Menschen, die lange mit Recht auf sie gehofft hatten und sie hätten annehmen wollen, nicht mehr erreichen kann.»

Regierung wartet auf Entscheidung des Bundes

Das freut Daniel Frischknecht. Doch er stellt sich die Frage, ob diese Zeilen auf seine Anfrage nun bereits als offizielle Entschuldigung angesehen werden. Das wäre ihm deutlich zu zaghaft. Vielmehr denkt der EDU-Politiker daran, an jedem Thurgauer Grenzübergang ein Mahnmal zu errichten. Und dass sich eine Entschuldigung explizit an die jüdische Gemeinschaft richten soll.

Das geht der Regierung aber zu schnell. Sie wolle nun zuerst die Arbeiten des Bundes abwarten. Im eidgenössischen Parlament verlangte schliesslich ein Vorstoss erfolgreich die Schaffung einer Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus. Danach wolle er prüfen, «ob im grenznahen Raum des Kantons Thurgau ebenfalls ein Symbol der Erinnerung geschaffen werden soll».

Das sei feige, findet Frischknecht, zumal ja der Thurgau schon damals von Bundesbern für seine restriktive Haltung ermahnt worden sei. «Da müsste man doch jetzt hinstehen, ein Bekenntnis abgeben und sagen: ‹Das dulden wir nie wieder›.» Stattdessen erwecke man den Anschein, weiter Gras darüber wachsen zu lassen. Frischknecht mahnt:

«Wer die Vergangenheit nicht bereinigt, wiederholt sie.»

