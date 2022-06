Digital Staunen nach dem Mausklick: Das Staatsarchiv stellt Tausende Thurgauer Ansichtskarten online Der Kanton hat Bilder aus alten Tagen digital aufbereitet. Im Internet sind nun mehrere tausend Fotografien aus der Zeit zwischen 1896 und 2015 frei zugänglich. Regierungsrat Walter Schönholzer spricht man von einem Meilenstein. Silvan Meile 11.06.2022, 05.10 Uhr

Blick entlang der Zürcherstrasse zum Schloss um 1915. Bild: Staatsarchiv Thurgau/Walder Gottwalt

Der Thurgau gibt Einblick in seine umfangreiche Sammlung von Ansichtskarten mit Sujets aus 213 verschiedenen Orten des Kantons. Mit wenigen Klicks können die teils beschrifteten Karten auf der Internetseite des Staatsarchivs angesehen werden.

Der Kanton Thurgau besitzt einen Bestand an 25'000 Ansichtskarten, die Siedlungen, Landschaften und Menschen hauptsächlich des 19. Jahrhunderts dokumentieren. 11'000 Exemplare sind nun online, sagt Staatsarchivar André Salathé. «Das Projekt läuft weiter», sagt er, bis auch die restlichen Motive digital erfasst und online abrufbar sind.

Das Staatsarchiv sei «das Gedächtnis des Kantons», sagt Walter Schönholzer, Vorsteher des kantonalen Departements für Inneren und Volkswirtschaft, an welches das Staatsarchiv angegliedert ist. Dieses Projekt der Digitalisierung beweise, dass das Staatsarchiv eben nicht zu den Ewiggestrigen gehöre. Der einfach per Mausklick zugängliche Fundus an Bildern wird in diesen Tagen an verschiedenen Anlässen im Kanton genauer vorgestellt.

12'000 Fotos aus dem Nachlass von Martha Gubler

Im Onlinearchiv der Ansichtskarten ist jedes einzelne Bild sorgfältig mit Stichworten hinterlegt worden, was eine thematische Bildersuche ermöglicht. So ergebe sich auch ein wissenschaftlicher Wert, sagt Salathé. Vollständig digitalisiert wurden auch 12'000 Fotografien aus dem Nachlass der Weinfelder Fotografin Martha Gubler. Sie porträtierte in den Jahren zwischen 1930 und 1960 unzählige Thurgauerinnen und Thurgauer.

Ebenfalls digital abrufbar sind rund 4000 Landkarten von Albert Knoepfli. Hinzu kommen unter anderem 250 Urkunden aus dem Archiv des Thurgauischen Gerichtsherrenstand aus den Jahren 1504 bis 1804, wie der Digitalisierungsverantwortliche des Staatsarchivs, Adrian Oettli, erklärt. In den kommenden Jahren werde das digitale Angebot des Staatsarchivs laufend ausgebaut. «Geplant ist die Aufschaltung weiterer Bestände wie Karten, Wappen, Briefköpfe und so weiter.» Bald sollen auch sämtliche Verfassungen, Gesetze und Verordnungen auf einfache Art auffindbar sein.

https://archives-quickaccess.ch/search/statg/ansichtskarten