Diebstahl Uttwiler Bücherkabine wird zum zweiten Mal leer geräumt – Diebe rechtfertigen sich: «Wir brauchen die Bücher für die ukrainischen Flüchtlinge» In nur wenigen Wochen ist die freizugängliche Bücherkabine in Uttwil zweimal ausgeraubt worden. Gemeindepräsident Richard Stäheli erklärt, was genau vorgefallen ist und wie die Gemeinde in Zukunft dagegen vorgehen wird. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 12.07.2022, 11.35 Uhr

Die Uttwiler Bücherkabine ist beim ersten Vorfall von Unbekannten komplett ausgeraubt worden. Bild: PD

In Uttwil ist es in jüngster Vergangenheit zu einem etwas ungewöhnlichen Vorfall gekommen: Unbekannte haben die freizugängliche Bücherkabine komplett leer geräumt. Nur kurze Zeit später ist es am 5. Juli zu einem weiteren Bücherdiebstahl gekommen. Eine Anwohnerin hat am helllichten Tag zwei Personen beobachtet, die mit ihrem Auto zur Bücherkabine gefahren sind und diese nach Lust und Laune ausgeräumt haben. Die ergaunerten Bücher haben sie direkt im Auto verstaut.

Die Frau zeigte Zivilcourage und sprach die Diebe an. Sie wollte von ihnen wissen, was sie da genau machen. Die Personen antworteten: «Wir brauchen diese Bücher für die ukrainischen Flüchtlinge.» Das Ansprechen der Frau sei für sie wohl derart unangenehm gewesen, dass sie die Aktion Hals über Kopf beendeten und mit dem Auto eilig davon gefahren sind, so der Gemeindepräsident.

Gemeinde bittet Uttwiler Bevölkerung um Unterstützung

Dank dieser Anwohnerin sind immerhin noch einige Bücher übrig geblieben. Gemeindepräsident Richard Stäheli muss bei der Aussage der Bücherdiebe nur lachen und er sagt:

Richard Stäheli, Gemeindepräsident von Uttwil. Bild: Donato Caspari

«Ich glaube kaum, dass sie die Bücher für die ukrainischen Flüchtlinge mitgenommen haben. Ich gehe eher davon aus, dass sie die Bücher irgendwo auf dem Markt weiterverkaufen. Aber das ist nur meine persönliche Vermutung.»

Seltsam ist, dass die Bücher sowieso gratis mit nach Hause genommen werden dürfen. Solche Bücherkabinen gibt es in der Ostschweiz an verschiedenen Orten, wie zum Beispiel in Weinfelden. Normalerweise ist es üblich, dass man ein Buch gratis mitnehmen darf, sofern man im Gegenzug ein eigenes Buch da lässt.

Die Gemeinde Uttwil hat wegen der Bücherdiebe am 6. Juli eine Mitteilung auf ihrer Website veröffentlicht. Darin steht geschrieben, dass die Uttwiler Bevölkerung gebeten wird, aufmerksam zu sein und Beobachtungen, wie zum Beispiel Autokennzeichen, der Gemeindeverwaltung melden sollen. In der Zwischenzeit habe sich noch niemand gemeldet, so Stäheli.

Vergehen und Vandalismus nicht nur in Uttwil ein Problem

«Mich hat es nicht überrascht, dass die Bücherkabine ausgeraubt worden ist. Im Gegenteil. Es hat mich eher positiv überrascht, dass es so lange gut funktioniert hat und dass die Bücherkabine immer ordentlich zurückgelassen wurde», sagt Richard Stäheli. Dass die Bücherkabine aber innerhalb von kurzer Zeit zweimal ausgeraubt wurde, ist auch für den Gemeindepräsidenten nicht nachvollziehbar. Richard Stäheli sagt:

«Im Moment gibt es eine ganze Reihe von Fortsetzungen mit verschiedenen Vergehen und Vandalismus. Die Leute sind wohl auf den Geschmack gekommen.»

So sei es zum Beispiel auch in Romanshorn wiederholt zu Vandalismus gekommen.

Bücherkabine bleibt weiterhin geöffnet

Welche Konsequenzen hat der Vorfall für den Betrieb der Bücherkabine? «Ich sehe im Moment keinen Handlungsbedarf», sagt Stäheli. Die Bücherkabine werde aber jeweils am Abend und in der Nacht von qualifizierten Fachpersonen überwacht. Stäheli erklärt:

«Wir können sowieso nicht alles verhindern. Aber wir hoffen, dass diese zwei Vorfälle nur ein Ausrutscher gewesen sind und dass es sich jetzt erledigt hat.»

Auch Überwachungskameras seien im Moment kein Thema für die Gemeinde. Denn sie würden gemäss Stäheli sowieso relativ wenig nützen. Wenn sich jedoch wieder ein Vorfall ereignen würde, sei es ja ohnehin schon passiert und die Leute würde man meistens nicht kennen, so Stäheli. Und auch für die Polizei seien solche Vergehen nur Bagatellfälle.

Die zweimal leer geräumte Bücherkabine in Uttwil ist mittlerweile wieder gut mit Büchern aufgefüllt worden. Bild: Andrea Stalder

Der Gemeindepräsident rechnet nicht mit der Schliessung der Bücherkabine. Mittlerweile sei sie sogar wieder gut aufgefüllt worden, wie er erklärt. Wie viele Bücher genau gestohlen worden sind, kann Richard Stäheli nicht sagen. Und ob es sich immer um die gleichen Diebe handle, wisse er ebenfalls nicht. Aber er vermutet, dass es sich um die gleichen Personen handelt.

