Thurgauer Fachgeschäfte trotz Corona auf Erfolgskurs

Detailhandel Fachgeschäfte trotz Corona auf Erfolgskurs dank der Thurgauer Geschenkkarte An der 110. Jahresversammlung des Verbandes TG Shop Fachgeschäfte Thurgau war Corona nur bedingt ein Thema. Vielmehr lag der Fokus auf der Zukunft und dem Positiven, insbesondere dem guten Ansehen der Thurgauer Geschenkkarte. Über diese wurden bereits 2,5 Millionen Franken überwiesen. Christoph Heer 15.06.2022, 11.40 Uhr

Die drei Neuen von TG Shop: (vorne von links) Mirjam Fässler (Geschäftsleitung), Franziska Röhrl und Pascal Zurbuchen (beide Kantonalvorstand). Hinten Präsident Matthias Hotz. Christoph Heer

(14. Juni 2022)

Es müssen nicht immer nur Kumulus- oder Superpunkte sein. Es soll auch die Thurgauer Geschenkkarte vermehrt genutzt werden, dafür machen sich die aktuell rund 135 Fachgeschäfte und Restaurants im Kanton Thurgau stark, die Mitglied bei TG Shop sind.

Seit der Einführung dieser Geschenkkarte, im Jahr 2009, sind Karten verkauft worden, mit einem Gesamtwert, der nahe an die zweieinhalb Millionen Franken grenzt. «Diese eignen sich hervorragend als Geschenk», sagte TG-Shop-Vizepräsidentin Elisabeth Steiner an der Jahresversammlung vom Dienstagabend im Weinfelder Gasthof Eisenbahn. Rund 740’000 Franken davon wurden von den Kartenbesitzern noch nicht eingelöst. Elisabeth Steiner schwärmte vor den 40 Anwesenden:

«Wir sind mit unseren Geschenkkarten auf einem tollen Erfolgskurs, der Umsatz konnte unlängst vervielfacht werden.»

Den Lead an dieser 110. Jahresversammlung hatte indes, wie schon die vergangenen zwölf Jahre, Präsident Matthias Hotz. Obschon er sein vorangekündigtes Ziel, die Versammlung nach einer Stunde zu schliessen, um 30 Minuten verfehlt hat, war es eine kurzweilige und zuweilen spannende Angelegenheit. Dafür sorgten auch die Gastreferenten, unter ihnen Hansjörg Brunner, Präsident des Thurgauer Gewerbeverbands.

20’000 Taschen und 10’000 Rosen

Mit der Kampagne «Min Ort. Mis Gwerb» hat der Thurgauer Gewerbeverband im vergangenen Jahr die lokalen Geschäfte unterstützt. «TG Shop hat dies dankbar aufgenommen und mit dem Slogan ‹Min Ort. Mis Fachgschäft› rund 20’000 Tragtaschen unentgeltlich an alle seine Mitglieder abgegeben, damit diese an die hiesigen Kunden verteilt werden konnten», hob Matthias Hotz in seinem Jahresbericht hervor. Weiter erinnerte der Präsident an den letztjährigen traditionellen Rosensamstag, an dem sich mehr als 130 Fachgeschäfte beteiligten.

«Mehr als 10’000 Rosen verteilten die Geschäfte, als Dank an ihre Kunden. Eine Wertschätzung sondergleichen.»

Alle traktandierten Geschäfte erhielten indes eine ausnahmslose Zustimmung.

Kurt Iseli zum Ehrenmitglied ernannt

Einstimmig und mit Applaus wurden Pascal Zurbuchen (Sektionsverantwortlicher von Amriswil) und Franziska Röhrl (Sektionsverantwortliche von Arbon) in den Kantonalvorstand gewählt. Zudem verstärkt Mirjam Fässler neu die Geschäftsleitung (Ressort Bildung) von TG Shop.

Matthias Hotz, Präsident von TG Shop Fachgeschäfte Thurgau, überreicht Kurt Iseli (rechts) die Urkunde zum Ehrenmitglied. Christoph Heer

(14. Juni 2022)

Wo neue Kräfte gewählt werden, müssen auch verdiente Mitglieder verabschiedet werden. In diesem Fall trifft das auf Kurt Iseli zu, der seit 2007 im Kantonalvorstand mitwirkte. Als stets engagiertes Mitglied und immer mit viel Herzblut bei der Sache seien seine Verdienste riesig, sagte Matthias Hotz. Kein Wunder, wurde Kurt Iseli zum Ehrenmitglied von TG Shop ernannt.