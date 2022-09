Friedensee: Querdenker organisieren Kundgebungen am Bodensee

Demonstrationen Freiheitstrychler, Friedensmantra und Gottesdienst: Nach der Friedenskette 2020 finden am Bodensee wieder Querdenker-Kundgebungen statt Der Konstanzer Gerry Mayr führt am kommenden Sonntag Friedensaktionen rund um den Bodensee durch. Während er sich von Coronathemen distanziert, kündigen die Freiheitstrychler einen Auftritt in Kreuzlingen an. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 29.09.2022, 05.40 Uhr

Unter Beobachtung der Konstanzer Polizei bildeten Demonstrierende im Oktober 2020 eine Friedenskette in Konstanz. Bild: Raphael Rohner (03. Oktober 2020)

«Wir haben dieses Mal nur ein Thema und nur einen Tag.» Gerry Mayr, der 2020 mitten in der Coronapandemie eine Friedenskette um den Bodensee angestossen und Tausende Anhängerinnen und Anhänger «der verschiedensten Denker-Bewegungen» nach Konstanz gebracht hat, führt am Sonntag in Kreuzlingen eine «Kundgebung für den Frieden» durch.

Im Gegensatz zum ersten Oktoberwochenende vor zwei Jahren, als «auch Coronathemen auf dem Schirm» waren, sei die Veranstaltung am Sonntag «auf alles, was Frieden beinhaltet», beschränkt.

Der Startschuss für die Aktionen, die Mayr unter dem Stichwort «Friedensee» bewirbt, fällt am Sonntagmorgen in Lindau und Bregenz. Es folgen Gottesdienste und Demonstrationen und wie schon vor zwei Jahren eine Friedenskette, die dieses Mal den Überlingersee umschliessen soll. Dann verschiebt sich das Geschehen nach Konstanz und Kreuzlingen, wo ein Friedensmantra gesungen wird. Mayr sagt: «Am Kreuzlinger Hafen gibt es am Sonntagabend Reden und Musik zum Thema Frieden.»

Der Ukraine-Krieg könnte Publikum bringen

Das Thema Frieden sei in den letzten zwei Jahren in den Fokus gerutscht, sagt Mayr, und:

«Mit den Waffenlieferungen an die Ukraine ist Deutschland eine Kriegspartei geworden.»

Über den russischen Angriffskrieg möchte er trotzdem nicht reden. Seine Begründung: «Auf dieser grossen Welt ist die Ukraine ein kleines Land.» Kriege gebe es leider überall, man müsse die Ukraine deshalb nicht in den Vordergrund stellen. Und: «Das Ziel der Menschen am See ist der Weltfrieden.» Wie viele von ihnen am Sonntag an den Kreuzlinger Hafen kommen werden, möchte Mayr indes nicht abschätzen – zu gross sei der Unsicherheitsfaktor Wetter.

Die Polizei geht von einem friedlichen Anlass aus

Eine Anfrage bei der Thurgauer Kantonspolizei und bei der Stadt Kreuzlingen zeigt: Mayrs Kundgebung ist bewilligt. Die Stadt teilt mit, man habe der Kantonspolizei eine Rednerliste weitergeleitet und die Verantwortung für die Sicherheit weitergegeben. Kapo-Mediensprecher Michael Roth sagt:

«Wir haben Kenntnis von der Veranstaltung und werden vor Ort sein.»

Details zur Einsatztaktik sowie zur Grösse des Aufgebots könne er aus nachvollziehbaren Gründen nicht machen, aber: «Die Kantonspolizei Thurgau geht von einem friedlichen Anlass aus.»

2020 war die Polizei mit einem Grossaufgebot präsent

Einen Vergleich mit den Kundgebungen vom Herbst 2020, als die deutsche Polizei mit einem Grossaufgebot in der Stadt präsent war, will Roth nicht ziehen. Eine Sprecherin der Konstanzer Polizei hingegen teilt im «Südkurier» mit, der Einsatz werde «nach aktuellem Stand nicht in der Grössenordnung von 2020 ausfallen».

Vor zwei Jahren kam es in der Innenstadt zu Gegendemonstrationen, die Polizei musste einen Antifa-Zug auflösen und die Einhaltung von Maskenpflicht und Mindestabstand sicherstellen. Der «Südkurier» schreibt: «Einer der grössten Polizeieinsätze in der Geschichte der Stadt konnte eine Eskalation verhindern.»

So weit dürfte es diesen Sonntag nicht kommen. Man werde sich an die Bewilligung der Stadt Kreuzlingen halten, verspricht Gerry Mayr, und sagt: «Es ärgert mich, dass wir unsere Veranstaltung um 22 Uhr beenden müssen, während die ‹Oktober-Sauffeste› in Konstanz und Kreuzlingen bis 23.30 Uhr laufen.»

Freiheitstrychler und Querdenker machen gemeinsame Sache

Trotz oder gerade wegen der Ankündigung, der Frieden sei das einzige Thema, bleibt der Hintergrund der Friedensee-Aktionen am Sonntag schwammig. Der Website des Veranstalters ist zu entnehmen, dass sowohl der Konstanzer Zusammenschluss Querdenken 753 als auch die Freiheitstrychler aus der Schweiz und ähnliche Gruppen beteiligt sind.

Auf der Website der Freiheitstrychler ist der Sonntag im Veranstaltungskalender markiert – neben den Logos der Sektionen aus der Schweiz, Deutschland, Österreich und Liechtenstein ist auf dem Flyer der Slogan «Freiheitstrychler kommen auch!» platziert. Weshalb die Trychler an einer Kundgebung für den Frieden mitmachen, blieb bis am Mittwochabend unbeantwortet.

