Verbrechen: Zwei Brüder leiten United Tribunes - ihre Geschichte

Verbrechen Das unfassbare Luxusleben zweier Rotlicht- und Rockerkönige – und wie eine Verhaftung nun die Hoffnung auf Gerechtigkeit keimen lässt Ein Brüderpaar aus Villingen-Schwenningen beutete mit seiner «United Tribuns»-Gefolgschaft zahlreiche Prostituierte aus. Wie die Männer dabei vorgingen, was die Opfer erlebten und wo das viele Geld geblieben ist.

Die beiden Brüder Boki und Nermin C. Bild: PD

Vor der schneeweissen Villa mit drei anthrazitfarbenen Garagen in Bosnien-Herzegowina stehen ein roter Ferrari sowie je ein Lamborghini, Maserati und Bentley ganz in Weiss. Ihre Kennzeichen verraten, dass sie in Zürich und München zugelassen sind. Wie die teuren Boliden dauerhaft nach Osteuropa gekommen sind, ist unklar.

Stolz posiert ein Mann vor den Luxusschlitten: der 39-jährige Nermin C., «Welt-Präsident» der am Mittwoch vergangener Woche deutschlandweit verbotenen rockerähnlichen Gruppierung «United Tribuns» (UT).

Er ist der jüngere Bruder des 48-jährigen Armin «Boki» C., früherer Rotlicht- und Rockerkönig von Villingen-Schwenningen sowie Gründer der UT mit rund 1700 Mitgliedern, laut der britischen Tageszeitung «Guardian».

Hier posiert Nermin C. vor seinem Fuhrpark. Bild: PD

Seit sich die beiden Brüder vor 13 Jahren im Zuge einer Razzia in Villingen-Schwenningen aus dem Staub gemacht haben, lebten sie lange unbehelligt von allen Strafverfolgungsbehörden in einer bosnischen Kleinstadt. Dort führten sie ein wahres Luxusleben und stellten es auch ungeniert in sozialen Netzwerken zur Schau – bis vor kurzem.

Die «United Tribuns» – Einschätzung des Deutschen Bundesinnenministeriums Die «United Tribuns» (UT) stellen sich nach aussen als eine «Bruderschaft» mit Affinität zum Kampfsport und Fitnessmilieu dar. Tatsächlicher Zweck der UT ist es laut Bundesinnenministerium jedoch, einen Machtzuwachs innerhalb des Rockermilieus anzustreben und dies regelmässig auch mit Gewalt, insbesondere gegenüber anderen Rockergruppen, durchzusetzen. Mitglieder und Führungspersonen der UT begehen teils erhebliche Gewaltdelikte. Dass die Begehung von Straftaten durch die UT nicht nur geduldet, sondern auch gefördert und belohnt wird, zeigt sich auch daran, dass es verschiedene Aufnäher («Patches») des Vereins gibt, die an Mitglieder verliehen werden, die Straftaten im Sinne des Vereins verübt haben. (red)

Die Schweizer Strafverfolgungsbehörden stellten gegen Nermin C. einen Haftbefehl aus und konnten ihn Ende August festnehmen. Die Hoffnung keimt nun auf, durch Nermin C. auch an seinen Bruder Boki ranzukommen. Denn auch dieser wird von der Polizei gesucht.

Geld dürfte im Überfluss vorhanden sein

Der Verdacht besteht, dass die beiden Brüder mit ihrer «United Tribuns» Gefolgschaft zahlreiche Prostituierte ausbeuten und in Saus und Braus leben. In der örtlichen Diskothek, die der «Familie» gehöre und die ein Mitglied der United Tribuns pachte, sei «das Teuerste (verbaut, Anm. d. Red.), das man reinmachen könne», wie es ein Cousin der Brüder vor Jahren in einer TV-Doku ausdrückte. Auch das Badezimmer in der riesigen privaten Villa mit grossem Pool sowie die Sauna und Bar muten futuristisch wie ein Raumschiff an.

Fotos von Ausflügen auf Yachten und Jetskis sowie der grosszügige Fuhrpark mit Motorrädern, Buggies und Quads lassen erahnen, dass Geld im Überfluss vorhanden sein dürfte.

Doch woher stammt das anscheinend grenzenlose Vermögen? Es war Anfang der 1990er-Jahre, als Familie C. vor dem Bürgerkrieg in Jugoslawien nach Deutschland floh. Nermin war damals noch ein Kind, sein grosser Bruder, der damals wohl noch Almir hiess, seinen Namen später zu Armin änderte und bei den meisten unter den Spitznamen Boki bekannt ist, ein Heranwachsender.

Der Muskelmann beginnt klein als Türsteher im Grossraum Villingen-Schwenningen, feiert Erfolge als Boxer und steigt früh in die Zuhälterei ein. Zusammen mit weiteren Personen aus dem Türsteher-, Rocker- und Rotlichtmilieu eröffnet er mehrere Bordelle, die meist auf seine Ehefrau angemeldet sind.

Mit 30 Jahren gründet Boki eine Gruppierung

Im Alter von 30 Jahren gründet Boki die «United Tribuns», die laut Bundesinnenministerium zu einer der mächtigsten und mitgliederstärksten Rockergruppierungen in Deutschland aufsteigen sollte. Boki schart reihenweise junge Männer um sich, die ihm in Sachen Boxen, Bodybuilding und Kampfsport nacheifern wollen und ihm fast wie eine Privatarmee loyal ergeben sind.

Ausserdem gründet Boki zahlreiche lokale Untergruppen, genannt Chapter, in ganz Deutschland und Österreich, später auch auf dem Balkan. Mitglieder dieser Chapter übernehmen in zahlreichen Städten Bordelle, darunter in Konstanz, Offenburg, Pforzheim oder Pirmasens. Will ein Rotlicht-Unternehmer nicht kooperieren oder sein Etablissement abtreten, wird mit Gewalt nachgeholfen, auch gegen Frauen.

Widerstand wird mit roher Gewalt erwidert

Durchtrainierte Rocker schwindeln Dutzenden Frauen die grosse Liebe vor und werben besonders erfolgversprechende Prostituierte von anderen Bordellen ab, so wie Ina. Sie hat viereinhalb Jahre lang für einen Boki-Vertrauten in Villingen-Schwenningen gearbeitet und in dieser Zeit mit ihrem Körper mehrere 100’000 Euro erwirtschaftet. «Ich wusste sowieso, dass sie mich ausbeuten. (…) Mir wurden vielleicht 20 Euro mal dagelassen», erzählt die Frau in einer SWR-Doku.

Auch eine andere Prostituierte namens Cindy war lange in den Fängen um Bokis Männer. Sie hat ihren Tagesumsatz protokolliert und ist in eineinhalb Jahren auf einen Verdienst von knapp 200'000 Euro gekommen. «Mir blieb ein kleines Taschengeld, ungefähr 500 Euro pro Monat. Damit habe ich Sachen für die Arbeit, Schuhe, Kondome oder Unterwäsche gekauft», so Cindy.

Nermin C. mit Hund vor seinem Luxusschlitten. Bild: PD

Aus dem anfänglichen «Verliebtsein» der Zuhälter und ihrem Gerede von gemeinsamer Zukunft mit Familie wird rasch ein Klima der Angst mit strenger Überwachung und totaler Ausbeutung. Widerstand wird mit roher Gewalt erwidert. «Du stehst unter dauernder Beobachtung, es gab gar keine Chance abzuhauen», schildert Ina sklavenähnliche Zustände.

Ferrari in bar bezahlt

Das so erwirtschaftete Geld geben Boki und seine Leute mit vollen Händen aus und führen sich dabei wie die Könige von Villingen-Schwenningen auf. Ihre Luxusschlitten sollen sie damals gerne in der Fussgängerzone der Doppelstadt geparkt haben. Als Schutzpolizisten sie darauf ansprechen, sollen Boki und seine Kollegen ihnen die Autoschlüssel mit den Worten «Ihr seid sicher noch nie Hummer oder Ferrari gefahren» hingeworfen haben, heisst es aus Polizeikreisen.

Trotz allem konnte ihnen die Kripo lange nichts nachweisen, bis Boki sich einen Ferrari 360 Spyder kauft und die Summe von 112'000 Euro in bar auf den Tisch legt.

Wegen des Verdachts der Zwangsprostitution, des Menschenhandels und der Steuerhinterziehung kommt es 2009 schliesslich zur Razzia gegen Boki und sein Netzwerk in Villingen-Schwenningen. Doch ein den «United Tribuns» damals nahestehender und hinterher suspendierter Polizist gibt dem Rotlichtkönig einen Wink und dieser kann nach Bosnien entkommen.

Die Brüder bringen ihr Geld in der Schweiz in Sicherheit

In ihrer alten Heimat bauen sich die Brüder mit ihrem – laut Zeugenaussagen – in der Schweiz in Sicherheit gebrachten illegalen Vermögen ein wahres Imperium auf. Sie kaufen zahlreiche Ländereien, werden zu Grossgrundbesitzern, Inhabern eines Sägewerks und mehrerer Immobilien.

Für sich selbst und ihre Familie lassen sie eine grosszügige Villa errichten. Auch ein Kampfsport-Club namens «UT 2120» wird in Bosnien gegründet, wobei die beiden Buchstaben für «United Tribuns» stehen und die Zahlenkombination nicht für ein Zieljahr in der Zukunft, sondern für den 21. und 20. Buchstaben des Alphabets: U und T.

Hier posieren Boki und Mitglieder der «United Tribunes». Bild: PD

Eine offizielle Stellungnahme von Boki oder einem seiner Leute gibt es trotz wiederholter Nachfrage nicht. Als einmal ein Mann das Telefon abhebt, legt er nach wenigen Worten der Vorstellung abrupt auf. Auch die frühere Schwarzwälder Anwältin des 48-Jährigen will sich zu dem Fall nicht mehr äussern.

Sie habe nach einer TV-Doku über Boki, in der sie sich ausführlich äussert und diesen in Schutz nimmt, zahlreiche Morddrohungen erhalten, erwähnt aber beiläufig, dass sie nach den Razzien am 13. September einen der elf Tatverdächtigen vertrete.

Zuletzt konnten deutsche Journalisten im Jahr 2014 in Bosnien mit Boki sprechen. Er vermisse seine Kinder und seine Familie in Deutschland, wolle zurück und warte auf ein Angebot der Staatsanwaltschaft Konstanz, sagte er damals. Die Staatsanwaltschaft bemühte sich tatsächlich intensiv um eine Auslieferung des mutmasslichen Schwerverbrechers. Es kam auch zu Gesprächen mit der bosnischen Generalstaatsanwältin, wie man aus gut informierten Kreisen erfährt.

Doch die oberste Anklägerin von Bosnien soll sich beharrlich geweigert haben, einen bosnischen Staatsbürger ins Ausland auszuliefern – trotz der Bemühungen ihres Landes, Mitglied der EU zu werden. Hätten die Konstanzer Staatsanwälte den Fall an die bosnischen Behörden abgetreten, wäre der deutsche Strafanspruch erloschen.

Für Social Media post Nermin C. gerne auch mal mit Jetski. Bild: PD

Sind die Verbrechen längst verjährt?

Andreas Mathy, Sprecher der Staatsanwaltschaft Konstanz, hält sich in dem Fall, wie auch die Polizei, auffallend bedeckt. Er will noch nicht einmal bestätigen, dass gegen Boki weiterhin gefahndet wird. Das würde die Ermittlungen gefährden.

Oder könnten die Straftaten des Rotlicht- und Rockerkönigs aus Villingen-Schwenningen 13 Jahre nach der ersten von zahlreichen Razzien gegen die Rockerbande nicht schon längst verjährt sein? «In diesem Fall müssten es 20 Jahre Verjährungsfrist sein», sagt Mathy. Es blieben also noch ein paar Jahre Zeit. Hoffnung macht den Ermittlern die Festnahme von Bokis jüngerem Bruder Nermin C. Am 15. und 17. August postet dieser noch Fotos von sich in einem Luxusclub an der kroatischen Küste bei Dubrovnik.

Am 18. August erlassen die Schweizer Strafverfolgungsbehörden wegen des Verdachts der internationalen Prostitution und des Menschenhandels einen internationalen Haftbefehl gegen den 39-Jährigen, der die internationale Führung der «United Tribuns» übernommen hat.

Am 17. August postet Nermin C. dieses Foto. Es ist das Letzte vor seiner Festnahme durch die Schweizer Strafverfolgungsbehörden. Bild: PD

Nur eine Woche später, am 24. August, klicken für ihn die Handschellen, als er als Beifahrer eines Land Rovers mit deutschem Kennzeichen vom Norden Bosniens erneut nach Kroatien einreisen will und überrascht feststellen muss, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Gegen seine Auslieferung in die Schweiz hat er Einspruch eingelegt. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

