Kurzarbeit: Ferien werden nachbezahlt - lohnt sich der Aufwand?

Coronapandemie Ferien- und Feiertagsentschädigungen werden nun doch an Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter nachbezahlt – doch lohnt sich der Aufwand? Kurzarbeit ist ferienbildend. Dieser Grundsatz ist an sich nicht neu, wurde durch eine Fehleinschätzung des Seco aber plötzlich in Frage gestellt. Denn im Schnellverfahren, das während der Coronapandemie für Kurzarbeitsentschädigungen galt, war für Mitarbeitende im Monatslohn keine Entschädigung für Ferien und Feiertage vorgesehen. Nun wird das Ganze mühsam korrigiert. Hans Suter Jetzt kommentieren 26.07.2022, 05.00 Uhr

Besonders von Kurzarbeit betroffen war die Branchen Gastronomie und Event. Im Bild der damalige Hilferuf des «Kafi Franz» in St.Gallen. PD

Wer in den Pandemiejahren 2020 und 2021 in Kurzarbeit war, konnte nicht arbeiten, war aber auch nicht in den Ferien. Also fielen während dieser Zeit die üblichen Ferien- und Feiertagsentschädigungen an – würde man meinen. Genau das war nicht der Fall. Das sorgte für viel Ärger und beschäftigte sogar das Bundesgericht.

Ferien oder Lohnnachzahlung nach der Kurzarbeit

In der Pandemie musste der Not gehorchend alles ziemlich schnell gehen. Deshalb wurde für die sich fast explosionsartig ausbreitende Kurzarbeit ein Schnellverfahren gewählt, an dem sich die Kantone orientieren konnten. Dieses summarische Verfahren für Kurzarbeitsentschädigung (KAE) hatte aber einen Haken: Darin war keine Entschädigung für Ferien- und Feiertage vorgesehen.

Der Grund liegt in einer juristischen Fehleinschätzung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco). Deshalb summierten sich die Ferien- und Feiertagsansprüche der im Monatslohn angestellten Arbeitnehmenden.

Die Folge für die Unternehmen: Sie mussten ihre Angestellten nach der Kurzarbeit entweder in die Ferien schicken, oder sie finanziell entschädigen. Bei vier Wochen Ferien pro Jahr ist auf dem Bruttolohn eine Entschädigung von 8,33 Prozent fällig, bei fünf Wochen Ferien sind es 10,64 Prozent. Hinzu kommen 2,77 Prozent bei sieben Feiertagen, 3,17 Prozent bei acht Feiertagen oder 4 Prozent bei zehn Feiertagen (Anzahl kantonal und regional unterschiedlich).

2,1 Milliarden Franken von Bundesrat und Parlament

Ein Luzerner Gastronomieunternehmer wollte das nicht hinnehmen und gelangte bis vor das Bundesgericht, wo er recht bekam. Das bestätigt nun auch das Seco in einer aktuellen Medienmitteilung: «Gemäss Urteil des Bundesgerichts vom 17. November 2021 ist bei der Bemessung der KAE im summarischen Abrechnungsverfahren für Mitarbeitende im Monatslohn ein Ferien- und Feiertagsanteil einzuberechnen.»

Daher habe der Bundesrat am 11. März 2022 entschieden, dass Unternehmen für die Jahre 2020 und 2021 bei der KAE Nachzahlungen beantragen können (siehe Kasten). Das Parlament hat den entsprechenden Nachtragskredit von 2,1 Milliarden Franken in der Sommersession 2022 bewilligt. Nun werden alle betroffenen Unternehmen vom Seco schriftlich informiert.

Gesuche bis 31. Oktober möglich Seit dem 7. Juli können Gesuche um Nachzahlungen bei der Kurzarbeitsentschädigung via eService auf www.arbeit.swiss, dem Portal der Arbeitslosenversicherung, eingereicht werden. Die betroffenen Unternehmen werden zudem vom Seco per Brief darüber informiert, wie sie ein Gesuch konkret stellen können und welche Informationen einzureichen sind. Zur Unterstützung der Unternehmen bietet das Seco eine Infoline zu den Nachzahlungen mit Kontaktformular und Telefonhotline an. Gesuche können bis am 31. Oktober 2022 eingereicht werden. (hs)

Nicht gearbeitet, aber auch nicht in den Ferien: Kurzarbeit während der Coronapandemie. Im Bild der Blick in die fast menschenleere Zürcherstrasse in Frauenfeld. Andrea Stalder

(31. März 2020)

Blick in den Kanton Thurgau

Laut Antje Baertschi, Leiterin Kommunikation beim Seco, haben im Kanton Thurgau zwischen März 2020 und Dezember 2021 rund 4100 Betriebe insgesamt etwa 267 Millionen Franken an Kurzarbeitsentschädigung bezogen. Welche Branchen haben davon profitiert? «Es wurden Betriebe aus beinahe allen Branchen unterstützt», sagt Antje Baertschi. «Am meisten betroffen waren Gross- und Detailhandel inklusive Motorfahrzeuge mit zirka 20 Prozent sowie Gastronomie und Beherbergung mit insgesamt zirka 15 Prozent.»

Nun seien Nachzahlungen möglich auf die Lohnanteile für Ferien- und Feiertagsansprüche von Angestellten im Monatslohn. Wie hoch die Summe dieser Zahlungen ausfallen wird, lasse sich aber nicht genau abschätzen. «Die Höhe der Nachzahlungen hängt erheblich davon ab, wie viele Betriebe ein Gesuch stellen und welche Personen von Kurzarbeit betroffen waren. Eine Prognose ist daher nicht möglich», sagt Baertschi.

Zweifel am Kosten-Nutzen-Verhältnis

Ruedi Bartel, Präsident Gastro Thurgau. PD

Ruedi Bartel, Wirt in der «Krone» Balterswil und Präsident von Gastro Thurgau, hat den Brief des Seco bereits erhalten. Doch er hat seine Zweifel, ob die kleinen Betriebe mit wenig Personal den Aufwand für die Nachzahlungen auf sich nehmen werden.

«Das Einreichen ist eine Knacknuss, man muss jeden Monat separat einreichen pro Mitarbeiter. Da muss man wohl den Buchhalter beiziehen.»

Ob das Kosten-Nutzen-Verhältnis da noch stimmt, wagt Bartel zu bezweifeln. Angesichts der erlittenen Einbussen sei es ohnehin ein Tropfen auf den heissen Stein. Bei grossen Unternehmen mit vielen Angestellten sehe das jedoch völlig anders aus.

Auf dem Weg der Erholung Laut Ruedi Bartel ist die Gastronomie im Thurgau auf dem Weg der Erholung, insbesondere in den See- und Ferienregionen. Allerdings kämpfen viele Betriebe mit Personalmangel. Zugenommen habe die Nachfrage aber auch beim Catering, während Bankette in Wirtshäuser noch nicht im gleichen Ausmass nachgefragt seien. Während das Geschäft mit Mittagsmenüs wieder gut funktioniere, sei das Abendgeschäft auf dem Land noch immer flau. Dies im Gegensatz zu den Restaurants am Bodensee, wo es gut laufe. Es sei derzeit ein stetes Auf und Ab, mal super, mal mässig, unter dem Strich aber mühsam. «Jammern können wir nicht. Im Grossen und Ganzen ist die Tendenz wieder steigend», sagt Bartel. (hs)

Viele Fachgeschäfte wussten sich zu helfen

Matthias Hotz, Präsident TGshop. PD

Wie sieht die Situation im Bereich der Fach- und Spezialgeschäfte aus? «Es musste nur rund die Hälfte der Fachgeschäfte schliessen», sagt Matthias Hotz, Präsident des kantonalen Dachverbands der Thurgauer Detailfachhandelsgeschäfte TGshop. «Viele haben zwar Kurzarbeit angemeldet, sie musste aber weniger in Anspruch genommen werden als erwartet.»

Als Gründe nennt er unternehmerische Eigeninitiativen wie die Konzentration auf den Webshop, das Anbieten von Abholmöglichkeiten oder Hauslieferdienste. «Viele waren deshalb eher am Rande betroffen», sagt Hotz. Allerdings sei dies stark von der Branche abhängig. Beispielsweise Reisebüros hätten es da deutlich schwerer gehabt als andere.

Auch Hotz kann sich vorstellen, dass der administrative Aufwand zum Beantragen von Nachzahlungen bei der Kurzarbeitsentschädigung eine Hürde darstellt.

«Möglicherweise werden einige Geschäfte auf die Entschädigung verzichten, sollten sie den administrativen Aufwand als unverhältnismässig einschätzen.»

Matthias Hotz bestätigt indes, dass die Firmen vom Seco gut informiert worden seien.

Wenig Anträge für 2. Härtefallprogramm Nach dem ausgelaufenen ersten Härtefallprogramm wurde für die Periode Dezember 2021 bis Februar 2022 ein zweites Härtefallprogramm aufgelegt. Im Kanton Thurgau sind dazu 194 Anträge eingegangen, wovon deren 183 die Grundvoraussetzungen erfüllten und zugelassen wurden, wie AWA-Chef Daniel Wessner auf Anfrage erklärt. Von diesen reichten letztlich aber nur 143 die verlangten Dokumente ein. Im ersten Härtefallprogramm waren es rund 1000 Unternehmen. Rund die Hälfte stammte aus den Branchen Gastronomie und Event. (hs)

Amt für Wirtschaft muss die Suppe auslöffeln

Daniel Wessner, Leiter: Amt für Wirtschaft und Arbeit. PD

Der Fauxpas des Seco beschäftigt nun auch das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) des Kantons Thurgau. Diesem Amt ist eine der 33 Arbeitslosenkassen der Schweiz angegliedert. Und ebendiese müssen die eingehenden Anträge um Nachzahlungen bei der Arbeitslosenentschädigung nun bearbeiten. Die Ämter erhalten die Daten von den Antragstellern über ein schweizweites System zwar in digitalisierter Form.

Laut AWA-Chef Daniel Wessner muss trotzdem jeder einzelne Antrag geprüft, neu berechnet und gegebenenfalls angepasst werden. Sollten alle potenziell Berechtigten einen Antrag einreichen, müssten allein im Thurgau bis zu 80’000 Abrechnungen neu erstellt werden. Schweizweit geht es um etwa eine Million Abrechnungen und Gelder in der Höhe von bis zu 2,1 Milliarden Franken. «Das ist sehr mühsam und hätte nicht sein müssen», sagt Daniel Wessner.

«Diese Situation ist auf eine rechtliche Fehleinschätzung des Seco zurückzuführen.»

Wessner hält denn auch fest: «Sie hätte sich vermeiden lassen, wenn die Bundesbehörde vor zwei Jahren mit den Kantonen in einen echten Dialog eingetreten wäre und die Bedenken, die schon damals vorhanden waren, ernst genommen hätte.» Entsprechend gross sei die Verärgerung bei den Kantonen. Wenigstens entstehen ihnen dadurch keine Kosten. Diese werden über die ALV und die Bundeskasse getragen.

Wie gross wird der Ansturm im Thurgau sein? «Viele Unternehmen werden vermutlich keinen Antrag einreichen», vermutet Wessner. Bei kleinen Beträgen stimme das Verhältnis von Aufwand und Ertrag wohl für manchen Unternehmer nicht.

Im Zeitraum vom 11. bis 24. Juli 2022 wurden für 77 Betriebe Kurzarbeitsentschädigungen in Höhe von Fr. 1’284’087.05 ausbezahlt. Das betrifft insbesondere Nachzahlungen.

Was geschieht, wenn der Arbeitgeber das Gesuch um Nachzahlungen nicht einreicht? «Nichts», sagt Daniel Wessner. «Dann verzichtet der Arbeitgeber zwar auf mögliche Nachzahlungen, auf die Arbeitnehmenden hat dies aber keinen Einfluss.»

