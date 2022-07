Unterschriftensammlung: Die Maskenfrage soll vors Volk

Corona Die Maskenfrage soll vors Volk: Thurgauer Massnahmenkritiker lancieren eine Volksinitiative Der Kanton soll niemals mehr über die Köpfe der Eltern hinweg eine Maskentragepflicht an der Volksschule anordnen dürfen. Coronamassnahmenkritiker wollen ihre Anliegen über ein Volksbegehren im Kanton Thurgau an die Urne bringen. Silvan Meile Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Peter Schneider aus Leimbach kämpft für ein Verbot der Maskentragepflicht an Thurgauer Schulen. Bild: Donato Caspari

Peter Schneider war Mitglied der Grünen. Dann kam Corona. «Ich war überrascht von den rigorosen Massnahmen, den Lockdown empfand ich als zu hart», sagt er. Doch viele in der Partei unterstützen diesen Kurs auch später noch. Da habe er festgestellt, dass er kein Parteimensch sei.

«Ich merkte: Die ticken anders.»

Heute ist Peter Schneider in keiner Partei mehr, engagiert sich aktuell aber gegen Masken an Schulen. Er sitzt im Komitee der kantonalen Volksinitiative «Kein Zwang gegen Kinder und Jugendliche».

Mit einer Volksinitiative eine Maskenpflicht verbieten

Am 1. Juli startete die Unterschriftensammlung. Dieses kantonale Volksbegehren will es den Schulen verbieten, eine Maskentragepflicht für Kinder über die Köpfe der Eltern hinweg durchzusetzen. Ohne Einwilligung ihrer Erziehungsberechtigten soll keine Schülerin und kein Schüler im Unterricht jemals mehr eine Maske tragen müssen. Der Initiativtext hält ausserdem fest, dass Tests, Impfungen und medizinische Untersuchungen nur mit Zustimmung der Eltern gemacht werden dürfen. Und wer ablehnt, dürfe keine Benachteiligungen erfahren.

4000 Unterschriften sind nötig, um das Thurgauer Stimmvolk diese Frage an der Urne entscheiden zu lassen. Sechs Monate hat das Komitee Zeit, die nötigen Zustimmungen zu sammeln. Geplant sei, es in der halben Zeit zu schaffen, sagt Schneider.

Gegen Tierversuche, Pestizide und Coronamassnahmen

Der 70-Jährige mit ökologischem Anstrich sitzt im gepflegten Naturgarten vor seinem Haus in Leimbach. «Hier leben Blindschleichen, Igel und Kröten», sagt er. Und von den Bäumen zwitschern Vögel. Schneider interessiert sich für Naturschutz, ist bei Birdlife und Pro Natura engagiert. Und er macht Sterbebegleitung für den Hospizdienst. Bisher kämpfte er gegen Tierversuche, für die Thurgauer Kulturlandinitiative und gegen Pestizide in der Landwirtschaft. In seinem Gemüsegarten kämen nicht einmal Schneckenkörner zum Einsatz. Die gefrässigen Weichtiere entfernt er von Hand aus seinen Beeten.

Peter Schneider im Garten vor seinem Haus in Leimbach. Bild: Donato Caspari

Der ausgebildete Primarlehrer arbeitete während Jahrzehnte als Musiklehrer. Heute ist er pensioniert. Schneider sagt:

«Ich leugne Corona nicht, habe es sogar selber gehabt.»

Ein milder Verlauf.

«Ich bin aber Massnahmenkritiker.»

Er hebt seine Arme und mimt eine Waage. «Schaden und Nutzen muss man abwägen.» So kam er zum Schluss: Den Kindern hätten die Coronamassnahmen mehr Schaden zugefügt als sie etwas nützten. «Die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist völlig überlastet.»

Gegen Schulschliessungen und gegen Masken

Unter den Schulschliessungen hätten die schwächsten Schüler am meisten gelitten, sagt Schneider. Und auch vom Unterricht mit Masken hält er nichts, weil sie etwa die Kommunikation massiv einschränkten. Das mutet paradox an: Denn ein Hauptargument des Bildungsdepartement bei der Einführung der Maskenpflicht an den Oberstufen war, weitere Ansteckungen und damit erneute Schulschliessungen verhindern zu können.

Schneider betrachtet es aber anders. Er findet, beide Massnahmen seien überflüssig gewesen. Andere Länder – etwa Spanien oder Portugal – mit deutlich strikteren Massnahmen seien ja unter dem Strich nicht besser durch die Pandemie gekommen, was die Wirkung der Einschränkungen per se in Frage stelle.

Banger Blick nach Oberösterreich

«Mit unserer Volksinitiative wollen wir Selbstverantwortung und Freiheit zurückverlangen», sagt Schneider. Es geht hauptsächlich darum, eine weitere Maskenpflicht an der Volksschule zu verhindern. Eine solche gab es im Thurgau bisher an den Oberstufen ab Ende 2020 bis Sommer 2021 und ab September 2021 bis Anfang November 2021. Primarschüler mussten im Thurgau – im Gegensatz zu anderen Kantonen – jedoch nie eine Maske tragen, auch wurde kein Schulkind ohne Einwilligung der Erziehungsberechtigten auf Corona getestet, und schon gar nicht ohne deren Einwilligung gegen das Virus geimpft. Schiesst also diese Volksinitiative nicht über das Ziel hinaus?

Peter Schneider zückt in seinem Garten ein Schreiben der «Bildungsdirektion Oberösterreich» vom 23. Juni 2022 hervor. Darin steht: «Die Experten des Nationalen Impfgremiums sind sich einig, dass der Schlüssel für einen dauerhaft sicheren Schulbetrieb in der Impfung der Kinder und Jugendlichen liegt.» Eine solche werde für Kinder ab fünf Jahren empfohlen. Ein Impfbus werde ab Herbst vor den Schulen in Oberösterreich haltmachen.

«Wenn ein Nachbarland solche Töne einschlägt, wird es gefährlich», sagt Schneider. Auch wenn das kein expliziter Impfzwang sei, werde es zumindest zur moralischen Verpflichtung hochstilisiert.

«Wir wollen gewappnet sein, wenn auch hier etwas in diese Richtung passiert.»

Denn so mache man die Kinder für die schweren Krankheitsverläufe älterer Menschen verantwortlich, sagt Schneider. «Solche Schuldzuweisungen sind bedenklich.» Mit der Thurgauer Initiative gehe es deshalb letztlich um den Schutz der Schwächsten.

Fünf Kantonsräte gehören dem Komitee an

Mit ihrer Initiative zielen Thurgauer Massnamenkritiker und Impfgegner auf das Volksschulgesetz. Aufgrund der kantonalen Hoheiten in diesem Bereich erkennen sie hier einen Handlungsspielraum. Rechtliche Abklärungen ihrerseits hätten gezeigt, dass sich das Anliegen mit übergeordnetem Recht vereinbaren lassen, sagt Schneider.

Dem Komitee gehören gemäss Unterschriftenbogen auch die Kantonsräte Iwan Wüst (EDU), Cornelia Hauser (Grüne), Barbara Müller (parteilos), Lukas Madörin (EDU) und Peter Schenk (EDU) an.

Sekundarschule Bruggfeld Sitterdorf: Im Kanton Thurgau galt zeitweise an der Oberstufe eine Maskentragpflicht. Donato Caspari (1.12.2020)

Kann Peter Schneider die nun angestrebte Aufhebung einer möglichen Maskenpflicht an den Schulen auch dann verantworten, falls dereinst eine deutlich ansteckendere und tödlichere Pandemie als Corona grassieren würde? In einem solchen Fall, so sagt er, hätten die Betroffenen schon genügend gesunden Menschenverstand, um richtig zu handeln. Und dann fügt er hinzu: «Wenn es wirklich dermassen krass kommen sollte, blieben sowieso alle Institutionen geschlossen.»

https://www.volksinitiative-tg.ch/

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen