Gemeindeversammlung Bussnang: halbe Million besser als budgetiert

Bussnang Von Brücken, hohen Einnahmen und einer Ruhebank – so verlief die Gemeindeversammlung Am Montagabend haben sich die Stimmberechtigten zur Rechnungsgemeinde versammelt. Wie andernorts auch ist das Ergebnis der Rechnung besser als erwartet. In Bussnang gar eine halbe Million besser. Weiter ist bekannt, dass die gesamte Behörde zur Wiederwahl für die kommende Legislatur antritt. Werner Lenzin 21.06.2022, 16.05 Uhr

Präsident Ruedi Zbinden, Martin Hochreutener, Alwin Schmid, André Kiser und Andreas Guhl. Mit einer Ruhebank als Geschenk verabschiedeten sie mit Gemeindeschreiberin Anita Leutwyler (Dritte von links) von Gemeinderat Leo Steinbacher und Gattin Karin. Bild: Werner Lenzin

Gemeindepräsident Ruedi Zbinden und seine Gemeinderatskollegen dürfen rundum stolz sein auf das im vergangenen Jahr Erreichte. Die 53 von insgesamt 1639 erschienenen Stimmberechtigten stimmen am Montagabend in der Mehrzweckhalle Hohenalber diskussionslos und einstimmig allen Anträgen zu. «Es ist bekannt, dass in den meisten thurgauischen Gemeinden der Fiskalertrag höher ausfiel als erwartet, so auch in Bussnang», sagt Ruedi Zbinden (siehe Kasten). Investiert hat die Gemeinde für rund 1,3 Millionen Franken, dies für verschiedene Strassensanierungen, die EW-Versorgung und weitere Flurcontainer.