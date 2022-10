Thurgau pragmatisch bei Bundesratswahl: «Person muss fähig sein»

Bundesratswahl Thurgau bleibt pragmatisch: «Die Region ist nicht so entscheidend – es muss eine fähige Person sein» Wer soll für den 72-jährigen SVP-Politiker Ueli Maurer im Dezember in den Bundesrat gewählt werden? Jemand aus dem Thurgau? Bis zum 21. Oktober können die Kantonalparteien Nominationen einreichen. Fest steht: Diana Gutjahr und Jakob Stark stehen nicht zur Verfügung. Der Favorit von SVP-Nationalrätin Verena Herzog ist Albert Rösti. Hans Suter Jetzt kommentieren 07.10.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Thurgauer SVP-Ständerat Jakob Stark (Mitte) steht für eine Bundesratskandidatur nicht zur Verfügung. Anthony Anex/KEY

(30. September 2022)

Kaum begann sich das Kandidatenkarussell zu drehen, tauchte der Name Diana Gutjahr auf. Die in Amriswil wohnhafte SVP-Nationalrätin, Unternehmerin und Mutter hat sich aber bereits vor einer Woche selbst aus dem Rennen genommen. Dieses Amt passe derzeit nicht in ihr Lebensgefüge als junge Mutter, liess sie sinngemäss verlauten.

Diana Gutjahr, SVP-Nationalrätin. Peter Klaunzer/KEY

Wie aber schätzt sie die Situation momentan ein? Hat sie Präferenzen, wer Bundesrätin oder Bundesrat werden soll? Sollte es jemand aus der Ostschweiz sein? «Ich kann dazu keine Auskunft geben, da alle Kantonalparteien bis am 21. Oktober ihre Kandidaten und Kandidatinnen melden können», teilt sie auf Nachfrage schriftlich mit. «Die Findungskommission wird dann der Fraktion die möglichen Kandidierenden vorschlagen. Bis dahin weiss ich auch nicht mehr.»

Für Jakob Stark käme die Berufung zu spät

Jakob Stark, SVP-Ständerat. Belinda Schmid

Auch der Thurgauer SVP-Ständerat Jakob Stark wurde ins Spiel gebracht. «Von der Erfahrung her wäre ich in der Lage, diese Herausforderung anzunehmen», sagt er. «Mit 64 will ich das aber nicht mehr. Für mich ist das zu spät.» Er sei dankbar, dass er in seinem Leben so viel habe machen dürfen. «Ich war 14 Jahre Regierungsrat und nun seit drei Jahren Ständerat.» Seiner ersten Legislatur als Ständerat möchte er eine zweite folgen lassen und wird bei den nationalen Wahlen 2023 nochmals antreten. «Ich bin sehr motiviert und fühle mich wohl im Ständerat.»

Seine Präferenzen zur Nachfolge von Bundesrat Ueli Maurer möchte Jakob Stark indes nicht preisgeben. Nur so viel: «Wir haben in der SVP einige gute Kandidatinnen und Kandidaten. Es wäre zwar schön, neben Bundesrätin Karin Keller-Sutter eine zweite Vertretung aus der Ostschweiz zu haben. Im Vordergrund stehen aber wohl eher die Namen als die Regionen.»

Regierungsrätin Monika Knill will sich noch nicht äussern

Monika Knill, SVP-Regierungsrätin. Gian Ehrenzeller/KEY

Die Thurgauer Bildungsdirektorin Monika Knill gibt sich zurückhaltend. «Unsere Kantonalpartei hat den Auftrag, bis am 21. Oktober der Findungskommission der SVP Schweiz zu melden, ob eine Kandidatur aus dem Thurgau erfolgt oder nicht», teilt sie auf Anfrage schriftlich mit. Die Kantonalpartei werde hierzu entsprechend kommunizieren. «Ich halte mich an das vereinbarte kommunikative Vorgehen und äussere mich daher heute nicht persönlich.»

Manuel Strupler wünscht sich jemanden mit Kindern

Manuel Strupler, SVP-Nationalrat. Mario Testa

Etwas gesprächiger ist Manuel Strupler. Für eine Kandidatur steht er allerdings nicht zur Verfügung. «Ich bin verhältnismässig neu im Nationalrat und überdies erst kürzlich zum zweiten Mal Vater geworden», begründet der Unternehmer und amtierende Weinfelder Parlamentspräsident. «Ausserdem wäre das nicht meine Schuhnummer und ich bin viel zu gerne Unternehmer», gibt er sich bescheiden. Zu seinen Präferenzen mag er sich nicht im Detail äussern. «Die Region ist nicht so entscheidend. Es muss eine fähige Person sein, und davon haben wir in der SVP genügend.» Eine persönliche Präferenz gibt er dennoch preis: «Ich fände es schön, wenn es jemand wäre, der selbst Kinder hat und mit beiden Beinen im Leben steht.»

Verena Herzog: «Mein Favorit ist Nationalrat Albert Rösti»

Verena Herzog, SVP-Nationalrätin. Tobias Garcia

Wie schätzt SVP-Nationalrätin Verena Herzog die Ostschweizer Situation bei der Bundesratswahl ein? «Nun es ist zweifellos von nicht zu unterschätzender Bedeutung, dass die Ostschweiz mit einem Sitz im Bundesrat vertreten ist.» Mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter habe die Ostschweiz glücklicherweise bereits eine gute Vertretung, die sich «für unsere Anliegen» einsetzt. «Vor Gebietsansprüchen und auch gewohntem Anspruch gewisser dominanter Kantone zählen jedoch die intellektuellen Fähigkeiten sowie vor allem Führungs- und Leistungsfähigkeit eines Bundesratskandidaten», teilt sie auf Anfrage in einem schriftlichen Statement mit.

Und sie nennt auch einen Namen: «Die SVP hat einen ausgezeichneten Kandidaten, der all diese Fähigkeiten mitbringt und bereit ist, sich für unsere Schweizer Werte und unser Land einzusetzen. Mein Favorit ist Nationalrat Albert Rösti, der aktuell auch mit viel Geschick und grossem Einsatz die Kommission Soziale Sicherheit und Gesundheit präsidiert, in der ich Einsitz habe.»

Verena Herzog wird bei der nationalen Wahl 2023 nicht mehr antreten und ihre Karriere als Nationalrätin beenden.

Der Favorit von SVP-Nationalrätin Verena Herzog: Der Berner SVP-Nationalrat und ehemalige SVP-Parteipräsident Albert Rösti. Peter Klaunzer/KEY

(26. September 2022)

Voraussetzungen für die Wahl in den Bundesrat

In den Bundesrat gewählt werden kann jede stimmberechtigte Schweizerin und jeder stimmberechtigte Schweizer. Eine vorgängige Kandidatur ist ebenso wenig erforderlich wie eine Mitgliedschaft im Parlament. Bei der Wahl muss die Bundesversammlung jedoch darauf achten, dass die Regionen und die Sprachgemeinschaften angemessen vertreten sind. Genauere Regeln gibt es dazu keine. Die Mitglieder des Bundesrats dürfen gleichzeitig keine andere Funktion im Dienst des Bundes oder eines Kantons wahrnehmen: Sie müssen sich nach der Wahl entscheiden. Sie dürfen auch keine andere Erwerbstätigkeit ausüben.

Das verdienen die Mitglieder der Landesregierung

Das Bruttojahreseinkommen einer Bundesrätin oder eines Bundesrats beträgt 454'581 Franken (Stand 1. Januar 2021). Das einspricht einem Gehalt von 34'737 Franken pro Monat (x13). Es wird wie die anderen Löhne des Bundespersonals der Teuerung angepasst. Es gibt jedoch keine Reallohnerhöhung. Der Bundespräsident erhält zusätzlich 12'000 Franken im Präsidialjahr. Zum Lohn kommt eine Spesenpauschale von jährlich 30'000 Franken (Stand 1. Januar 2021; nicht indexiert) hinzu. Als weitere Leistungen übernimmt der Bund die Kosten für die Telekommunikation (Festnetz, Mobiltelefon, PC). Die Gebühr für Radio und Fernsehen zahlen die Regierungsmitglieder selber. Jedes Mitglied erhält ferner ein SBB-Generalabonnement der 1. Klasse sowie ein GA für die Schweizer Seilbahnen und hat Anspruch auf ein Repräsentationsfahrzeug und ein Dienstfahrzeug. Für die private Fahrzeugnutzung werden pro Monat 0,8 Prozent des Neupreises verrechnet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen