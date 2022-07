Bula 2022 Sorgenfresserli gegen das Heimweh und das BuLa-Tinder: Fünf Ostschweizer Pfadis erzählen vom Bundeslager Im Bundeslager im Wallis ist Halbzeit. Ein Besuch bei den Ostschweizer Abteilungen zeigt: Die Stimmung ist gelassen, das Essen schmeckt fast immer und das kalte Duschen lässt sich aushalten. Vier Pfadfinderinnen und ein Pfadfinder von Sargans bis Müllheim erzählen von ihren Erlebnissen. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 29.07.2022, 18.30 Uhr

Die Pfadis aus St.Gallen, Abtwil und Engelburg haben eine Schaukel in ihrem Zelt. Bilder: Belinda Schmid

Spätestens in Brig wird klar: Im Wallis herrscht Ausnahmezustand. Eltern, Kinder und Freiwillige strömen in den Extrazug nach Ulrichen und mit ihm direkt vor die Tore des Pfadi-Bundeslagers. Auf dem Weg dahin erklärt der Kondukteur entschuldigend: «Wir transportieren das Zehnfache unserer normalen Kapazität.»

Trotz grossem Andrang und einer kleinen Verspätung: Die Anreise per Bahn funktioniert.

Nach der Ankunft verfliegt die Hektik – dank hilfsbereiter Helferinnen und Helfern und der BuLa-App inklusive detaillierter Karte findet jede und jeder zu seiner Abteilung. Erst der Spaziergang über das Gelände – eigentlich eher eine Wanderung – verdeutlicht die Ausmasse des Lagers: Selbst in der Mini-Schweiz im Goms liegen zwischen Arbon und St.Gallen noch drei Kilometer.

Das Tor zum Bundeslager: Der Eingang befindet sich gleich neben dem Bahnhof Ulrichen. Bilder: Belinda Schmid Wind und Sonne: das perfekte Wetter, um nasse Sachen zu trocknen. Eine Genfer Abteilung versucht sich im Schoggi-Verkauf. Die Gleise der Matterhorn-Gotthard-Bahn führen direkt am Lagergelände vorbei. Am BuLa ist alles ein wenig anders – auch der Pöstler, der lauthals ein Express-Päckli ankündigt und sich trotzdem viel Zeit für ein Foto nimmt. Zusammenhalt wird am BuLa grossgeschrieben. Der Geschinersee bietet den Pfadfinderinnen und Pfadfindern eine willkommene Abkühlung. Die Schwimmenden sind unter ständiger Beobachtung. Viele der Esszelte müssen wegen des Windes jeden Abend abgebaut werden. Die Pfadi Zofingen trumpft mit einer eigenen Brücke gross auf. Schützt vor Sonne und Regen: ein Sarasani. Sport gehört in jedem Pfadilager zum Pflichtprogramm. Der Menuplan ist mehr oder weniger vorgegeben: Kartoffeln sind auf dem Lagerplatz allgegenwärtig.

Anja Rusch, Abteilungsleiterin der Weinfelder Meitlipfadi Quivelda.

Sie sei ein bisschen nervös, gab Spruso vor dem Lager zu. Am BuLa-Tag sechs sind die Zweifel der Abteilungsleiterin der Weinfelder Mädchenpfadi verflogen. Spruso – wenn nicht gerade Pfadi ist, heisst sie Anja Rusch – sagt: «Es war wie immer: Man macht sich zuerst Sorgen, dann geht es irgendwie.» Das Material sei pünktlich im Goms angekommen und das Verpflegungszelt biete genug Schatten.

Ganz vor Pannen gefeit ist aber auch Sprusos Abteilung nicht. Sie sagt: «Wir haben das Nudelsieb vergessen», und: «Weil wir zu viel Brot hatten, haben wir es mit dem Hammer zu Paniermehl verarbeitet.» Nach erfolgreichem Einstand wurde das Werkzeug fixer Bestandteil der Küchenausrüstung. Spruso sagt:

«Wir haben auch schon mit dem Hammer Schnitzel geklopft und Kartoffelstock gemacht.»

Aus altem Brot wird Paniermehl – Anja Rusch nutzt dafür einen Hammer.

Annabelle Sonck, Pfadi Oberrhi Sargans.

Für Kalaya begann das BuLa gleich mit dem Höhepunkt: Am Tag der Eröffnungszeremonie feierte sie, die eigentlich ­Annabelle Sonck heisst, ihren zwölften Geburtstag. Als Geschenk von ihren Eltern gab’s ein Plüschmonster mit Traubenzuckern im Maul. Sein Name: Sorgenfresserli.

Geht es nach Kalaya, hätte sie den kleinen Begleiter gar nicht gebraucht, denn Heimweh habe sie «auch sonst nicht». So steckt Kalaya auch ­locker weg, dass sie nur einmal pro Woche duschen kann – ohne Warmwasser.

«So kalt war es auch nicht, ich bin es nur nicht gewohnt.»

Dass ­Kalaya nicht immer so unerschrocken war, beweist ihr Pfadiname. Sie erklärt: «Kalaya ist der Name eines Babyelefanten, der schüüch war, bis er sich langsam wohlfühlte. So bin ich halt auch.»

Im Gegensatz zu Annabelle Sonck hat das Sorgenfresserli die Schnauze voll – mit Traubenzucker.

Pascal Frank, Koch der St.Galler Pfadi Peter und Paul.

Nur für das Bundeslager greife er noch einmal zur Kochkelle: Pascal Frank vulgo Baldur. Er war jahrelang als Lagerkoch im Einsatz, hat vor vier Jahren damit aufgehört und ist jetzt zurück: «Ich war von der ersten Minute an wieder voll drin.» Seine Rückkehr ging trotzdem gehörig in die Hose. Baldur musste mit einem unzuverlässigen Gasbrenner hantieren und sagt:

«Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Pasta so übel verkocht wie hier am ersten Tag.»

Der Gymilehrer reagierte, beschaffte sich einen neuen Kocher und hat seither alles im Griff, auch wenn das BuLa anders sei als ein normales ­Pfadilager. «Der grösste Unterschied: Sonst legen wir immer Wasserleitungen, jetzt müssen wir alles mühsam mit Kanistern machen.» Seiner Stimmung tut das keinen Abbruch: «Es fägt.»

Pascal Frank rührt mit der grossen Kelle an. Er kocht für 37 junge Pfadfinderinnen und Pfadfinder.

Fabia Maasl von der Arboner Pfadi Arbor Felix.

«Ich glaube nicht, dass ich jemanden finde, aber das ist auch nicht nötig.» Fabia Maasl, vulgo Cassiopaia, hat sich mit dem Kommentar «i bi Casi, 23, bi gern mit fründe underwegs und les ab und zue» über den Instagram-Account «bula_tinder» auf Partnersuche gemacht. Das Datingportal auf Zeit zählte bis Donnerstag fast 4000 Abos. Der Rücklauf auf Cassiopaias Annonce blieb trotzdem bescheiden:

«Es hat sich nur eine Person gemeldet, und die ist nicht einmal hier im BuLa.»

Also habe sie gar nicht erst geantwortet. Cassiopaia, die bisexuell ist, sucht eine sympathische Person, die «gern und viel redet». Und trotz ihres überschaubaren Erfolgs glaubt sie grundsätzlich ans BuLa als Ort, um die Liebe zu finden: «Mit Pfadileuten hat man schon die erste Hürde überschritten.»

In der Küche hat Fabia Maasl Unterstützung von drei Helferinnen.

Vera Marti, Abteilungsleiterin der Müllheimer Pfadi Feuerpfeil.

Der Lagerplatz der Pfadi-Abteilung aus Müllheim ist nicht zu übersehen: Neben Schlafzelten, einer Küche und einem Vorratslager steht auf der Parzelle 703 ein mit Fahnen geschmückter Turm. Beim Bau haben Abteilungsleiterin Vera Marti und ihre Kolleginnen und Kollegen den Rahmen des Erlaubten ausgereizt – der Turm ist zehn Meter hoch, mehr geht nicht. Marti, vulgo Baski, sagt:

«Es ist das BuLa, da darf man mal ein bisschen über die Stränge schlagen.»

Die gelernte Forstwartin und ihre Equipe gruben Löcher in den Walliser Boden und richteten die drei Elf-Meter-Stämme per Handseilzug auf. Wirklich Ahnung davon habe niemand gehabt, sagt Marti. Umso grösser war der Stolz. «Hey, wir haben den höchsten Turm auf dem ganzen Lagerplatz aufgestellt.»

Hoch hinaus: Vera Marti erklimmt den selbstgebauten Zehn-Meter-Turm.

