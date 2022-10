Bottighofen: Mieterin erschossen - Beschuldigte akzeptiert Urteil

Bottighofen Mieterin erschossen und zerstückelt: Beschuldigte akzeptiert das Urteil des Bezirksgerichts Kreuzlingen Es bleibt bei 15 Jahren Haft. Die gebürtige Ukrainerin, die ihre Mieterin in Bottighofen getötet und den Kopf im Wald vergraben hat, verzichtet auf eine Berufung. Sie will keine höhere Strafe riskieren. Ida Sandl Jetzt kommentieren 04.10.2022, 18.30 Uhr

Die Verhandlung fand wegen des grossen Besucher- und Medieninteresses im Rathaus in Kreuzlingen statt. Archivbild: Susann Basler

«Man glaubt mir sowieso nicht.» Seine Mandantin habe keine Hoffnung, vor dem Thurgauer Obergericht ein milderes Urteil zu erreichen, sagt ihr Verteidiger. Die gebürtige Ukrainerin war vom Bezirksgericht Kreuzlingen wegen vorsätzlicher Tötung zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Sie hat wegen 3600 Franken Schulden ihre 62-jährige Mieterin im gemeinsamen Wohnhaus in Bottighofen erschossen. Anschliessend hat sie die Leiche zerstückelt, in Abfallsäcke gepackt und in die umliegenden Unterflurcontainern geworfen. Den Kopf vergrub sie in einem Waldstück bei Egnach. Dort wurde er einige Wochen später bei Mäharbeiten entdeckt.