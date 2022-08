Unterseepegel: Noch nie so tief um diese Jahreszeit

Trockenheit Der weisse Strand von Triboltingen: Noch nie ist der Pegel am Untersee in dieser Jahreszeit so tief gesunken Mit 394,80 Metern über Meer liegt der Pegel Berlingen rund 10 Zentimeter unter dem tiefsten Stand, der je an einem 9. August gemessen wurde. Der Obersee hat noch etwas mehr Wasser. Der Grund ist unter anderem das Schweizer Laichkraut, das den Abfluss des Seerheins behindert. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 09.08.2022, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bild: Reto Martin Bild: Reto Martin Bild: Reto Martin Bild: Reto Martin Bild: Reto Martin Bild: Reto Martin Bild: Reto Martin Bild: Reto Martin Bild: Reto Martin Bild: Reto Martin Bild: Reto Martin Bild: Reto Martin Bild: Reto Martin Bild: Reto Martin

Von der Insel Werd bei Eschenz aus können jetzt zwei benachbarte Inselchen zu Fuss erreicht werden, wie es sonst nur im Winter möglich ist. «Man sollte es aber wegen des Vogelschutzes nicht tun», sagt Sarina Wanner vom Tourismusbüro Stein am Rhein.

Der Ermatinger Gemeindepräsident Urs Tobler fühlt sich in die Karibik versetzt. Denn weiss wie ein Sandstrand leuchtet der Uferstreifen bei Triboltingen, der im Sommer üblicherweise von Wasser bedeckt wird:

Urs Tobler, Gemeindepräsident von Ermatingen. Kevin Roth

«Zuerst lag da lange ein grüner Teppich von Seekraut oder Seegras. Als das Wasser zurückgegangen ist, ist er verrottet.»

Seit Beginn der Aufzeichnungen 1886 ist der Untersee Anfang August noch nie so tief gefallen, bestätigt Edith Oosenbrug von der Sektion hydrologische Informationen des Bundesamts für Umwelt. An diesem Dienstag zeigte der Pegel in Berlingen 394,80 Meter über Meer an.

In andern Sommern reicht der See bis zum Schilfgürtel. Reto Martin

Das bisherige Minimum an einem 9. August lag etwa 10 Zentimeter höher. Rund einen halben Meter tiefer als jetzt sank der Untersee im Januar 1949. Der damalige Pegelstand von 394,31 Metern ist der tiefste seit Beginn der Messreihe 1930, für die laut Oosenbrug die Statistiken berechnet wurden.

Differenz Obersee-Untersee ist seit 2008 gewachsen

Der Oberseespiegel ist noch nicht so tief gefallen. Der Pegel Romanshorn lag am Dienstag bei 395,33 Metern über Meer, was mindestens 10 Zentimeter mehr ist als am 9. August aller anderen Jahre seit 1881.

Weshalb Unter- und Obersee unterschiedliche Wasserstände aufweisen, hat laut Oosenbrug verschiedene Ursachen:

«Es hat mit der Verengung bei Konstanz zu tun, mit den unterschiedlichen Uferzonen und der zeitlichen Verlagerung des Wassers vom Rhein in den See. Es ist nicht alles restlos geklärt.»

Robert Holzschuh, im Thurgauer Amt für Umwelt für Hydrometrie zuständig, kennt einen weiteren Grund: Die Wasserpflanzen im Seerhein sind stark gewachsen. Das Schweizer Laichkraut (Potamogeton helveticus) spielt dabei gemäss einer neueren Studie eine Schlüsselrolle. Deshalb seien die Pegelunterschiede zwischen Ober- und Untersee seit 2008 gestiegen, nachdem sie während des 20. Jahrhunderts beträchtlich abgenommen hatten.

Der Untersee bei Triboltingen: Hinter dem weissen Strand versammeln sich die Schwäne. Reto Martin

Den derzeit allgemein tiefen Pegelstand führt Holzschuh auf das trockene Wetter zurück: «Es fehlt ein Drittel Niederschlag seit Anfang Jahr.» Auch sei im Winter wenig Schnee gefallen. «Es ist heiss und windet häufig.»

Roland Toleti, Stadtpräsident von Steckborn Ralph Ribi

Der tiefe Wasserstand beeinträchtigt nicht nur die Rheinschifffahrt. Auch am Bodensee bleibt in den Häfen oft nicht genug Wasser unter dem Kiel. «Statt im Oktober werden viele Boote früher, teils jetzt schon, ausgewassert», schreibt Roland Toleti, Stadtpräsident von Steckborn. «Zudem führt der tiefe Wasserstand sowie die Wärme zu mehr Bildung von Seegras, was das Ein- und Auswassern ganz grundsätzlich erschwert.»

Zu seicht für Springkissen

Um im tiefen Wasser zu schwimmen, muss man weit hinaus waten. In Berlingen beispielsweise beginnt der Schwimmbereich erst ausserhalb der gelben Bojen, welche die Gemeindebadanstalt begrenzen.

In der Ermatinger Badi mussten ein Springkissen und ein weiteres Spielgerät ausgewassert werden. Gemeindepräsident Tobler: «Das Wasser ist leider zu wenig tief für einen sicheren Betrieb.» Die Badibetreiber hätten dafür am Land ein Gumpischloss aufgestellt. Stillgelegt worden ist das Babybecken, da es mit Seewasser betrieben wird. Ein Ersatz wird gesucht.

Für die nächste Zeit erwartet der Hydrologe Robert Holzschuh einen weiter sinkenden Pegel: «Gemäss den Prognosen ist kein Niederschlag in Sicht.» Den jetzigen Tiefstand sieht er «nicht als direkte Folge des Klimawandels». Aber der jetzige Sommer sei so, wie gemäss den Modellen die Sommer der Zukunft aussehen werden. Laut Holzschuh könnte der Pegel noch dieses Jahr wieder auf einen Durchschnittswert steigen. Dafür sei allerdings ein dauerhafter Regen nötig.

Wegen der Kieselalgenblüte wird das Wasser smaragdgrün

Kaum auf den tiefen Wasserstand zurückzuführen ist die smaragdgrüne Farbe, die der See an manchen Stellen angenommen hat. «Die smaragdgrüne Farbe ist einer natürlicherweise auftretenden biogenen Kalzit-Ausfällung geschuldet und ist für den Bodensee bekannt», schreibt Heinz Ehmann, Leiter Abteilung Gewässerqualität und -nutzung im Thurgauer Amt für Umwelt.

Heinz Ehmann, Leiter Abteilung Gewässerqualität im Thurgauer Amt für Umwelt. Reto Martin

Das Phänomen tritt auf, wenn die Kieselalgen in den Frühjahr- und Sommermonaten stark wachsen und blühen. Dabei verändern sie das Kalk-Kohlesäure-Gleichgewicht des Sees und es entstehen Kalkkristalle. «Diese Trübstoffe reflektieren das Licht und lassen das Wasser heller erscheinen.»

Das Kalzit könnte auch der Grund der weissen Strände von Triboltingen sein, vermutet Edith Oosenbrug vom Bundesamt für Umwelt.

Nichts mit dem Pegel zu tun hat auch die ungewöhnliche Ansammlung von Schwänen im Ermatinger Becken, die dem Ermatinger Gemeindepräsidenten Urs Tobler aufgefallen ist.

Wer hier schwimmen will, der geht einen weiten Weg. Reto Martin

Die Schwäne sind jetzt in der Mauser, erklärt Jakob Rohrer, Co-Präsident des Thurgauer Vogelschutzes. «In dieser Zeit machen sie grosse Ansammlungen. Sie sind noch nicht sehr mobil und sind gern auf dem Wasser, wo sie der Fuchs nicht erwischt.» Im Bodenseeraum nützen die Schwäne nebst dem Ermatinger Becken auch die Salmsacher Bucht für ihre Versammlung.

Für die Vögel hat der tiefe Pegel eher positive Auswirkungen, sagt der Vogelexperte weiter. Watvögel von der Nordsee, die sich langsam den Zug ans Mittelmeer in Angriff nehmen, finden jetzt am Bodensee mehr Rast- und Futterplätze.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen