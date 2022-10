Lehrermangel im Thurgau: 68 Lehrer haben kein Diplom

Bildung Auf die Notlösung umgeschwenkt: Lehrermangel stellt Thurgauer Schulen vor Herausforderungen 68 Lehrpersonen ohne Abschluss sind an Thurgauer Schulen für das laufende Schuljahr eingestellt worden. Sie sollen den Betrieb aufrecht halten. Ab kommendem Jahr werden nun doch Quereinsteiger ausgebildet. Judith Schuck Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.30 Uhr

Sommer 2022: erster Schultag an der Primarschule in Berlingen. Bild: Reto Martin

Der Fachkräftemangel im Thurgau machte sich in diesem Jahr an den Schulen stark bemerkbar. Die Schulgemeinden schafften es nur dank grossen Engagements und Kompromissbereitschaft, offene Lehrerstellen zu besetzen. Wie einem Bericht des Thurgauer Lehrerverbandes Bildung Thurgau zu entnehmen ist, telefonierten die Schulgemeinden unzählige Listen ab, es wurden «Kontakte aktiviert und am Ende doch noch Notlösungen akzeptiert».

Entgegen einer ursprünglichen Absichtserklärung mussten manche Schulgemeinden Zugeständnisse machen und Lehrpersonen ohne Abschluss einstellen. Die Lehrpersonen ohne Lehrdiplom bringen einen jeweils «fachnahen Hintergrund» mit, zudem benötigen sie die Fähigkeit zum Unterrichten.

Zusätzlicher Aufwand für die Begleitung

Beat Brüllmann, Chef des Amts für Volksschule des Kantons Thurgau. Bild: Tobias Garcia

Im gesamten Thurgau sind 68 Lehrpersonen ohne Lehrdiplom eingestellt worden, 16 davon befinden sich im letzten Studienjahr an der Pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG). Bereits in den Vorjahren seien Lehrpersonen ohne Abschluss rekrutiert worden, sagt Beat Brüllmann. Er leitet das kantonale Amt für Volksschule. Die Zahlen waren da allerdings tiefer als in 2022. «Die Begleitung und Betreuung der Lehrpersonen ohne Abschluss durch Mentoren bedeuten einen höheren Zeit- und Personalaufwand», so Brüllmann. Auch wenn diese Lösung aus der Not geboren wurde,

«sind das alles Leute, die gerne unterrichten wollen und diese Fähigkeiten mitbringen».

Was den zusätzlichen Aufwand für die Begleitung betrifft, rät der Verband Bildung Thurgau den Schulen, die Lehrpersonen gut zu unterstützen und zu entlasten. Dabei ginge es auch darum, herauszufinden, was prioritär sei für das Funktionieren eines Schulbetriebs, bei dem die Schülerinnen und Schüler im Fokus stünden.

Ein Kompromiss aus der Not heraus

Magnus Jung ist Leiter der Sekundarschule Sulgen und direkt mit dem Problem konfrontiert. Die Begleitung und Betreuung von Lehrpersonen ohne Abschluss seien intensiv und bedeuten einen beträchtlichen Mehraufwand für die Mentoren und in der Personalführung. Der Schulleiter sagt:

«Aber wir müssen den Betrieb aufrechterhalten.»

Bei den Lehrpersonen ohne Diplom gebe es dabei grosse Unterschiede. Ihre Fähigkeiten, zu unterrichten, müssen eruiert werden. «Sachkompetenz allein genügt als Lehrer nicht», so Jung, ebenso wichtig wie Fachwissen sei der Umgang mit den Lernenden.

Das Problem Lehrermangel sieht Beat Brüllmann neben dem allgemeinen Fachkräftemangel bei steigenden Schülerzahlen verankert, aber auch bei der Generation Babyboom, die ins Pensionsalter käme.

«Das sind zwei Bewegungen, die nicht gut zusammenpassen.»

Zudem sei es heute einfacher, den Beruf zu verlassen und etwas anders zu machen.

Nicht die Forschenden fragen

Der Verband Bildung Thurgau sieht noch weitere Baustellen, die angegangen werden müssen: Lehrpersonen behalten, mehr Männer im Lehrberuf und neue Personen für den Lehrberuf gewinnen. Dass Lehrpersonen in ihrem Beruf bleiben, betrifft vor allem den Wiedereinstieg von Müttern. Eine Lösung liegt im flexibleren Gestalten von Teilzeitpensen.

Warum der Männeranteil im Lehrberuf seit rund zehn Jahren sinkt, ist eine Frage, der der Verband dringend nachgehen möchte. «Dazu müssen nicht Forschende gefragt werden, sondern männliche Jugendliche in der Phase der Berufswahl», heisst es im Bericht. Beat Brüllmann erwähnt auch die Angst des Wiedereinstiegs, den manche Lehrerinnen nach der Babypause hätten: Der Lehrplan habe sich verändert, die Digitalisierung nehme zu. Hier sollen Wiedereinsteigerinnen gezielt Hilfestellung bekommen, «um die Ängste vor den Herausforderungen abzubauen».

Studiengang für Quereinsteiger

Für das kommende Schuljahr hat das Amt für Volksschule Massnahmen zur Verbesserung der Situation zusammengestellt. Für die Primarstufe soll es ab 2023/24 Studierenden im dritten Ausbildungsjahr an der PHTG möglich sein, sich in einem «Unterrichtstandem» eine 100-Prozent-Stelle zu teilen. «Die Tandems werden von Praxislehrpersonen und Mentoren der Pädagogischen Hochschule Thurgau begleitet», heisst es in einem Infoschreiben des Amtes für Volksschule.

Weiter wird die PHTG ab Sommer 2024 einen Studiengang für über 30-Jährige mit einer beruflichen Erstausbildung als Quereinsteiger in den Lehrberuf anbieten. Hierin sieht Markus Jung eine gute Lösung, um das Problem nachhaltig anzugehen. Die Lehrpersonen ohne Ausbildung von heute könnten die Quereinsteigerstudierenden von morgen sein. Jung findet:

«Dieser Studiengang ist ganz wichtig und richtig.»

Eine weitere Massnahme ist: Lehrpersonen, die ab dem 59. Lebensjahr mit reduziertem Pensum bei gleichem Lohn arbeiten, die sogenannte Altersentlastung, sollen ausserdem künftig bei Bedarf mit Zusatzlektionen die Situation entschärfen.

