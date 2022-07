Bezirksgericht Münchwilen «Die Sache wird für Sie sehr teuer»: Mann zündet in der Tiefgarage sein eigenes Auto an und alarmiert dann die Feuerwehr Aus Frust darüber, dass es nicht mehr lief, zündete ein Mann sein eigenes Auto an und verursachte 17’000 Franken Sachschaden. Nun verurteilte das Bezirksgericht Münchwilen den Geständigen wegen Brandstiftung zu 18 Monaten Haft bedingt mit vier Jahren Probezeit. Christof Lampart Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Feuerwehr konnte den Schaden in der Tiefgarage in Grenzen halten. Symbolbild: Getty

Hätte er sich doch wohl besser einmal kurz vor der verhängnisvollen Tat im August 2019 ebenso gedankenvoll über den Bart gestrichen, wie er es vor dem Bezirksgericht Münchwilen tat, als die Richterin das Urteil verkündete. Dieses war für ihn zwar, da der Prozess im abgekürzten Verfahren abgehalten wurde, alles andere als eine Überraschung.

Doch eines steht zweifelsfrei fest: Hätte der heute 33-Jährige sich damals Gedanken über die möglichen Konsequenzen seiner Tat gemacht und die Finger vom Feuerzeug gelassen, so wären ihm viel Ärger und hohe Kosten erspart geblieben.

Brand gelegt, Konsequenzen unterschätzt

Was war geschehen? Der vollauf Geständige räumte ein, in jener Sommernacht mit seinem Auto in die Tiefgarage an seinem Wohnort gefahren zu sein. Dort stieg er aus, begab sich zu einem weiteren Auto, das ihm gehörte, und klappte dessen Motorhaube auf. Anschliessend setzte er, aus Frust darüber, dass dieses Auto nicht mehr fuhr, ein Kabel im Motorraum in Brand, schloss die Motorhaube wieder und fuhr mit seinem anderen Auto aus der Garage.

Als er draussen parkierte, überkam ihm ein schlechtes Gewissen – zumal er als freiwilliger Feuerwehrmann wusste, dass ein Brand nicht nur, wie von ihm erhofft, sein eigenes Fahrzeug zerstören könnte, sondern alle Fahrzeuge in der Tiefgarage beziehungsweise das Gebäude an sich. Er eilte also in die Garage zurück und wollte das Feuer löschen – was ihm jedoch aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht möglich war. Er alarmierte daraufhin die Feuerwehr, welche den Brand löschen konnte.

Ohne Vorsatz Dritte gefährdet

Durch den Brand entstand ein Sachschaden von rund 17’000 Franken. Zwar sei der Sachschaden an und für sich nicht sehr hoch, doch zwei Faktoren führten dazu, dass die Anklage die Tatschwere als im «mittleren Bereich» taxierte.

Zum einen fand die Brandstiftung in einer Tiefgarage statt, die zu einer Überbauung mit mehreren Mehrfamilienhäusern gehörte. Und zum anderen beging er die Brandstiftung mitten in der Nacht – und somit zu einem Zeitpunkt, an dem die meisten Hausbewohner schliefen.

Immerhin hielt die Anklage dem Mann zugute, dass er die Tat nicht von langer Hand plante, sondern ohne lange nachzudenken ausführte. Er habe somit keinen direkten Vorsatz bezüglich der Sachbeschädigungen beziehungsweise der Gefährdung Dritter gehabt, doch habe er in Kauf genommen, dass der Brand ausser Kontrolle geraten könnte – was denn auch geschah.

Zugutegehalten wurde dem Mann auch, dass er, nachdem er die Konsequenzen seines Handelns realisierte, sofort die Feuerwehr alarmierte. Die Richterin fragte ihn, was er denn in der Zwischenzeit getan habe, damit so etwas nie mehr passiere. Er antwortete, dass er mit seinem Therapeuten, bei dem er schon zuvor in Behandlung gewesen sei, diese Tat angesprochen und aufgearbeitet habe.

E-Bike verkauft, dann als gestohlen gemeldet

Straferhöhend kam indes hinzu, dass er im November 2019 sein E-Bike samt Anhänger als gestohlen der Polizei meldete. Er hatte sein E-Bike jedoch einige Monate zuvor gegen ein Auto eingetauscht und den Anhänger verkauft.

Auch machte er sich des versuchten Versicherungsbetruges schuldig, meldete er doch den «Verlust» seiner Versicherung. Da jedoch die Versicherungsdeckung zu diesem Zeitpunkt fehlte, wurde ihm kein Geld ausbezahlt.

«Die Sache wird für Sie sehr teuer»

Geld wird er jedoch in naher Zukunft brauchen, um die Kosten seiner Tat zu decken. Denn neben der bedingten Haft von 18 Monaten bei einer Probezeit von vier Jahren wurde der Mann zu einer Busse von 1000 Franken (oder 10 Tagen Haft) verurteilt. Des Weiteren muss er Verfahrens- und Anwaltskosten von über 15’000 Franken tragen.

Ebenso anerkannte er auch Schadenersatz- und Genugtuungsforderung von 400 Franken eines Privatklägers sowie die geltend gemachte Forderung der Versicherungsgesellschaft, über deren Höhe jedoch nichts bekannt wurde. «Die Sache wird für Sie teuer», fasste die Richterin die Folgen der Kurzschlusshandlung für den Mann knapp zusammen.

Zugleich richtete sie an den Verurteilten den Appell, sich zukünftig im Rahmen des Gesetzes zu bewegen, denn «Sie haben schon zwei Vorstrafen und dürfen sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen», so die Richterin.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen