Bezirksgericht Kreuzlingen: 44-Jähriger Betrüger muss in Haft

Bezirksgericht Kreuzlingen «Er war Berufsbetrüger»: 44-Jähriger verkauft im Internet Waren im Wert von 70'000 Franken, liefert sie nie aus und landet vor Gericht Ob Handy oder Auspuffanlage – ein 44-jähriger Mann hat gegen Vorauszahlung alles Mögliche verkauft, aber nichts geliefert. Das Bezirksgericht verurteilt den Mann zu 16 Monaten Haft und einer Geldstrafe. Barbara Hettich Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

Über Internet-Verkaufsplattformen vertickte der 44-Jährige Waren, die er gar nicht besass. Bild: Getty

Eine Polizistin bringt den 44-Jährigen in Handschellen zu seiner Gerichtsverhandlung nach Kreuzlingen. Der Mann ist derzeit im Strafvollzug und sitzt eine dreieinhalbjährige Freiheitsstrafe ab – das Bezirksgericht Arbon hat ihn im September 2019 wegen gewerbsmässigen Betrugs verurteilt.

Die damalige Strafuntersuchung und die Gerichtsverhandlung dürften den Mann allerdings nicht gross beeindruckt haben, denn noch während seines laufenden Verfahrens und bis zu seinem Haftantritt im Juni 2020 wurde er erneut straffällig.

Auf Verkaufsplattformen im Internet vertickte er gegen Vorauszahlung Handys, E-Books, Kameras, SBB-Gutscheine, Konzerttickets, Auspuffanlagen oder Bootsanhänger, obwohl er nie in deren Besitz war und auch nie die Absicht hatte, die Waren zu liefern.

Er betrog für seine Familie

Die Liste der Geschädigten ist lang, die Deliktsumme beläuft sich auf über 70’000 Franken. Der Mann schreckte zudem auch nicht davor zurück, einen Betreibungsauszug zu fälschen oder einer Bekannten einen fingierten Brief über eine Erbschaft vorzulegen, um an ein Darlehen zu kommen. Einer regulären Arbeit ging der 44-Jährige nicht nach, in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft heisst es:

«Er war hauptsächlich als Berufsbetrüger tätig.»

Das Geld brauchte er für den Unterhalt seiner Familie.

Wegen Betrug, Veruntreuung und Urkundenfälschung steht der Mann deshalb erneut vor Gericht – im abgekürzten Verfahren, denn der 44-Jährige ist geständig, zeigte sich kooperativ und anerkannte die Forderungen der Geschädigten vorbehaltlos. Ebenso akzeptiert er den Strafantrag der Staatsanwaltschaft: eine unbedingte Freiheitsstrafe von 16 Monaten und eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu 30 Franken.

Kehrtwende und Scheidung im Gefängnis

Im Strafvollzug zeichne sich ein Richtungswechsel in seiner Lebensgestaltung ab, sagt sein Pflichtverteidiger. Familiäre Probleme und Probleme mit der Sozialhilfe seien der Auslöser für seine Betrügereien gewesen, erklärt der Beschuldigte der Richterin. Er sagt:

«Ich möchte einen Weg finden, ehrlich mein Geld zu verdienen.»

Von seiner Frau habe er sich getrennt, die Scheidung dürfte nächstens rechtskräftig werden. Er sei in einer neuen Beziehung und er pflege durch das Vater-Kind-Projekt der Strafanstalt einen guten Kontakt zu seinen Kindern. Um seinen Verpflichtungen nachzukommen, werde er zudem auch am Schuldensanierungsprogramm teilnehmen.

Das Gericht folgte in allen Punkten dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft, 16 Monate seien angemessen. «Sie haben eine lange Karriere als Betrüger hinter sich und Sie werden viel Kraft brauchen, mit den Altlasten fertig zu werden», sagte die Richterin.

