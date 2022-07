Berufsschule Baustart: Frauenfelder Berufsschüler erhalten eine Turnhalle Der Kanton Thurgau beginnt mit dem Bau einer Doppelturnhalle in Frauenfeld. Ende 2020 befürworteten die Stimmbürger des Kantons einen Kredit von 13,65 Millionen Franken. 14.07.2022, 04.20 Uhr

Modell der geplanten Doppelturnhalle an der Maiholzstrasse Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Jetzt fahren die Bagger auf. Am 18. Juli beginnen nun die Bauarbeiten für die Turnhallen des Bildungszentrums für Technik (BZT). Das schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Das BZT verfügt bisher über keine eigene Sporthalle. Aktuell werden für den Sportunterricht die alte Militärsporthalle in Frauenfeld und die Turnhalle der Kantonsschule Frauenfeld mitgenutzt.

Die alte Militärsporthalle wird jedoch bald abgebrochen. Der Kanton Thurgau hat deshalb in der Nähe des BZT vor einigen Jahren eine Parzelle erworben, um ein Projekt entwickeln zu können.

Zwei Turnhallen übereinander

Am 29. November 2020 stimmte die Thurgauer Stimmbevölkerung dem Kredit von 13,65 Millionen Franken für den Neubau der Turnhallen des BZT in Frauenfeld zu. «Die Baubewilligung wurde am 22. März 2022 durch den Stadtrat Frauenfeld erteilt», heisst es in der Mitteilung.

Das aus einem Projektwettbewerb hervorgegangene Siegerprojekt des Architekturbüros kit architects, Zürich, sieht zwei übereinanderliegende Turnhallen vor und ist um ein Geschoss im Boden versenkt. Das Gebäude wird über dem Untergeschoss vollständig mit Holz aus dem Staatswald gebaut. Es umfasst neben den zwei Einzelturnhallen mit Nebenräumen ein Foyer, einen Theorieraum und einen Vorbereitungsraum für Sportlehrerinnen und -lehrer. Im Aussenraum wird ein Allwetterplatz, ein Aussengeräteraum sowie ein Velounterstand und Parkplätze gebaut. Die Inbetriebnahme der Turnhallen ist auf Anfang 2024 vorgesehen.

Das BZT umfasst die technische Berufsfachschule, die technische und naturwissenschaftliche Berufsmaturitätsschule sowie Brückenangebote, Integrationskurse und Weiterbildungsangebote. Zur beruflichen Grundbildung gehört der Sportunterricht, den insgesamt 1100 Jugendliche aus 78 Klassen besuchen. (red)