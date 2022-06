55 Prozent der Thurgauer Lehrkräfte empfinden Belastung als hoch

Belastungsumfrage Alarmlampe blinkt: 55 Prozent der Thurgauer Lehrkräfte empfinden die Belastung als hoch oder zu hoch Zu wenig Zeit für den eigentlichen Unterricht, schwierige Schülerinnen und Schüler, Perfektionismus, die Heterogenität der Schülerschaft und nötige Erziehungsarbeiten belasten die Thurgauer Lehrpersonen am meisten. Das zeigt die Umfrage «Belastende und entlastende Elemente im Lehrberuf». Hans Suter Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.10 Uhr

«Belastende und entlastende Elemente im Lehrberuf»: In Kleingruppen wird der Handlungsbedarf diskutiert. Hans Suter

Wer glaubte, die Aufarbeitung der Coronapandemie sei das grosse Thema an der Delegiertenversammlung von Bildung Thurgau, der sah sich getäuscht. Dazu blieb gar keine Zeit. Wegen des Krieges in der Ukraine befinden sich die Lehrpersonen bereits in der nächsten ausserordentlichen Situation.

Monika Knill, Regierungspräsidentin und Bildungsdirektorin. Gian Ehrenzeller / KEY

«Es blieb keine Verschnaufpause nach den zwei äusserst energieraubenden Coronajahren», hielt Bildungsdirektorin Monika Knill am Mittwoch in Weinfelden vor den Delegierten des Thurgauer Bildungswesens fest. Ende Mai waren laut der Regierungspräsidentin 2078 Personen mit Schutzstatus S registriert im Thurgau. Davon 94 Kindergartenkinder, 298 Primschülerinnen und Primarschüler sowie 151 Jugendliche in der Sekundarstufe I. «Das entspricht 1,5 Prozent aller Schülerinnen und Schüler der Volksschule im Thurgau», so Knill.

Belastungsumfrage zeigt die Schwierigkeiten auf

Anne Varenne, Präsidentin Bildung Thurgau. PD

Um den Puls der Lehrkräfte zu messen, hat Bildung Thurgau als Berufsorganisation der Lehrerinnen und Lehrer im Thurgau bereits vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges die Umfrage «Belastende und entlastende Elemente des Lehrberufs» lanciert. 1434 Lehrpersonen haben sie im Zeitraum vom 15. Oktober bis 17. November 2021 ausgefüllt, darunter 1257 der 2170 Mitglieder von Bildung Thurgau. «Dies ergibt einen aussagekräftigen Rücklauf von 58 Prozent», hielt Präsidentin Anne Varenne fest. Die Resultate zum Belastungsempfinden sprechen eine klare Sprache: Die Belastung wird von 54,4 Prozent der 1434 teilnehmenden Lehrpersonen als hoch eingestuft, von 8,7 Prozent gar als zu hoch. Nur 33,8 Prozent fühlen sich angemessen belastet.

Zeitmangel und schwierige Schüler am belastendsten

Die Umfrage zeigt aber auch, dass es sich nicht um ein vorübergehendes Phänomen handelt. 35,9 Prozent erleben die hohe Belastung phasenweise einige Wochen, 40,2 Prozent phasenweise einige Monate und 24 Prozent durchgängig. Die zu hohe Belastung dauert bei 52 Prozent durchgängig, bei 41,7 Prozent phasenweise einige Monate und bei 6,3 Prozent phasenweise einige Wochen.

Fragt sich, was genau die Lehrkräfte am meisten belastet. Auch dazu liefert die Befragung Antworten. Anne Varenne kennt sie:

«Am meisten belastet die teilnehmenden Lehrpersonen, dass sie zu wenig Zeit für ihr Kerngeschäft Unterricht haben.»

Dieses Element haben 38,7 Prozent angegeben. Mit 34,7 Prozent folgt das Element «schwierige Schülerinnen und Schüler». Auf dem dritten Platz liegt mit 29,4 Prozent das Element Perfektionismus. Mit 25,7 Prozent ist laut der Befragung ein Viertel aller Teilnehmenden hoch belastet durch die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler und mit 24,3 Prozent fast ebenso viele durch nötige Erziehungsarbeit.

Die Diskussionsgruppen hatten die Möglichkeit, aus dem Besprochenen Anträge zu formulieren. Hans Suter

Fast so hoch belasten die Teilnehmenden Unterrichtsentwicklungen und Reformen (23,9 Prozent), der Anspruch der hohen Individualisierung (23 Prozent), die administrativen Aufgaben (21,7 Prozent), die Digitalisierung (19,8 Prozent) sowie Sitzungen und Konvente (19,6 Prozent). Mit 189 bis 99 Nennungen folgen in absteigender Reihenfolge: unterschiedliche Haltungen im Team, Umgang mit schwierigen Eltern, Klassengrösse, Bewältigung des Stoffumfangs, Absprachen mit den in den Klassen tätigen Personen, wenig Unterstützung durch Schulleitung, Qualität der Zusammenarbeit im Team, Elternarbeit, integrative Sonderbeschulung und das Mehrklassensystem. Bei den selber genannten Elementen haben 66 Teilnehmende die Pandemie in verschiedenen Kommentaren genannt.

Mangel vorbeugen durch gute Rahmenbedingungen

Der Katalog ist lang. Zudem sind die belastenden Elemente unterschiedlich stark ausgeprägt. Wie also weiter? In Kleingruppen haben die Teilnehmenden an der DV den Handlungsbedarf diskutiert. Dabei wurde insbesondere auf das mangelnde Erfüllen des Grundsatzes «gleiche Ausbildung, gleicher Lohn» hingewiesen. Nach der Diskussion wurde das Papier verabschiedet.

Auch Bildungsdirektorin Monika Knill (rechts) und der Leiter des Amtes für Volksschule, Beat Brüllmann, (links neben Knill) diskutierten das Papier. Hans Suter

«Dieses Papier wird uns nicht nur einen Monat beschäftigen», prophezeite Anne Varenne. Nun sollen Gespräche über kurzfristige Massnamen mit den zuständigen Ämtern geführt werden, vor allem aber auch mit den Vorständen des Verbandes Thurgauer Schulgemeinden und dem Verband der Thurgauer Schulleiterinnen und Schulleiter. Anne Varenne betonte: «Diese zu hohe Belastung müssen Arbeitnehmende, Arbeitgebende und der Kanton inklusive Ausbildungsstätte gemeinsam angehen und senken. Sonst wird es nicht gelingen, den drohenden Personalmangel zu beheben.»

Gerade um dem bereits akuten Lehrkräftemangel entgegenzuwirken, soll sich eine Lehrperson auf ihr Kerngeschäft Unterricht konzentrieren können.

«Dafür muss die Lehrperson mehr Zeit erhalten und von anderen Aufgaben entlastet werden.»

Gute Rahmenbedingungen seien wichtig, damit ausgebildete Lehrpersonen «nicht in andere Kantone abwandern, das Pensum senken oder unnötig früh den Beruf verlassen».

