Neuerung Bauprojekt Parkbad Münchwilen: Noch können sich Interessenten bewerben Noch diese, nächste und übernächste Badesaison wird man das Parkbad an der Murg in diesem Stil geniessen können. Danach wird das Bauprojekt 2020+ umgesetzt. Darin enthalten sind der Ersatz aller Hochbauten, das heisst: Neubauten von Garderobe, Kassenhaus und Kiosk. Christoph Heer 17.08.2022, 04.45 Uhr

Alle Hochbauten, dazu gehört auch die in die Jahre gekommene Garderobe, werden, wenn alles klappt, nach der Badesaison 2024, neu gebaut. Bild: Christoph Heer

«Viele haben sich – und uns – gefragt, wie es um das Bauprojekt unserer Badi steht. Einige Abklärungsumwege und zusätzliche Richtlinien haben dazu geführt, dass die Vorbereitungsarbeiten um ein Jahr nach hinten verschoben werden mussten», sagt Bruno Frei. Der Präsident der Genossenschaft Parkbad an der Murg weiss, dass jetzt alle Grundlagen erarbeitet und die politischen Abhängigkeiten geregelt sind. «Wie sagt man doch so schön, gut Ding will Weile haben. Anfang Juli starteten wir mit dem Projektwettbewerb und über die Ausschreibungsplattform Simap wurde das Projekt publiziert. Bis am 19. August, können weiterhin die Planungsbüros und Architekten, aus der ganzen Schweiz, ihr Bewerbungsdossier abgeben», sagt Bruno Frei.

Bruno Frei, Präsident Genossenschaft Parkbad an der Murg. Bild: Olaf Kühne

Es werden dann drei bis fünf Bewerber eingeladen, ein detailliertes Projekt auszuarbeiten und einzureichen. Bruno Frei erklärt, dass dann bis Ende des laufenden Jahres, jedes einzelne Projekt von einer Wahlkommission begutachtet und geprüft wird. «Diese Kommission setzt sich aus Architekten, Vertretern unserer Partnergemeinden Eschlikon, Fischingen, Sirnach und Münchwilen, sowie der Geschäftsleitung des Parkbades, zusammen.»

Laut Frei sollte Anfang 2023 entschieden sein, wer den Zuschlag erhalten wird, um noch eine detailliertere Ausarbeitung des umfassenden Projekts liefern zu dürfen.

Baustart, wenn möglich, nach der Badesaison 2024

Noch, stehen aber dem Bauprojekt 2020+ einige Hürden bevor, ehe der geplante Baustart nach der Badesaison 2024, stattfinden kann. «Dem Projekt und der geplanten Finanzierung müssen zuerst die Genossenschafter des Parkbades zustimmen, dann die Stimmbürger der Partnergemeinden an ihren jeweiligen politischen Gemeindeversammlungen», erklärt Bruno Frei und ist guten Mutes, dass alles reibungslos seinen Lauf nehmen wird.

Auch der Kiosk sollte 2024 erneuert werden. Bild: Christoph Heer

Was das Projekt im Detail beinhaltet, davon können sich die Genossenschafter am kommenden 12. September, an einem Informationsanlass im Parkbad informieren lassen. Wie die ganzen Hochbauten und anderweitigen Veränderungen das Bild des Parkbades verändern werden, ist mit viel Spannung zu erwarten. Informationen zum Anlass und zum geplanten Bauprojekt sind online aufgeschalten.

Die aktuelle Badesaison Bruno Frei lässt es sich nicht nehmen, ein kurzes Fazit betreffend der laufenden Badesaison zu machen. «Petrus meint es in diesem Jahr besonders gut, beinahe zu gut. Denn auch die Natur unserer Badi leidet anhand der langen Trockenperiode. Dank dieses Topsommerwetters konnten wir schon viele Eintritte verzeichnen, was dem Parkbad auch guttut, nachdem die vergangenen drei Jahre eher mager gewesen sind. Auch während der Sommerferien lief unser Badebetrieb auf Hochtouren, dies mit Bestimmtheit auch dank der zahlreichen Besucher aus Wil oder Frauenfeld.»