Berufsfischer vom Untersee retten Motorbootfahrerin das Leben

Auszeichnung Zwei Fischer retten verletzte Frau aus dem Bodensee und werden ausgezeichnet: «Ohne diese Helden wäre ich ertrunken» Die Fichtner-Stiftung hat in Rathaus Stein am Rhein zwei Berufsfischer für ihren Mut bei der Rettung einer Ermatingerin ausgezeichnet. Sie zogen 2021 die verletzte Frau aus dem Bodensee, nachdem sie ins Wasser fiel und vom eigenen Motorboot überfahren wurde. Margrith Pfister-Kübler Jetzt kommentieren 11.07.2022, 18.30 Uhr

Elisabeth Kornmaier am Ort, wo ihr Boot kenterte – im Hintergrund Radolfzell. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Ehre für zwei couragierte Lebensretter. Berufsfischer Rolf Meier aus Ermatingen und sein deutscher Berufskollege Christoph Keller aus Moos/Bankholzen sind am Samstag von der Fichtner-Stiftung im Rathaus Stein am Rhein und im «Rhyfels» für den Mut bei der Rettung von Elisabeth Kornmaier aus Mannenbach bei einem Bootsunfall im Radolfzellersee ausgezeichnet und mit einem Geldbetrag als Ehrengabe belohnt worden.

Stadtpräsidentin Corinne Ullmann empfing Retter, Gerettete und Stiftungsmitglieder im Rathaus und gewährte die hohe Ehre, aus dem vergoldeten Becher zu trinken. Der «Türkenbecher» ist ein Geschenk aus dem Jahr 1660 von Johann Rudolf Schmid von Schwarzenhorn, dem berühmtesten Bürger von Stein am Rhein, an sein Heimatstädtchen.

Auch der Aufdecker des Bündner Bauskandals ausgezeichnet

Die Wolfgang-Fichtner-Stiftung, Einsiedeln, vertreten durch den Steiner Hotelier Edi Schwegler und dessen Schwester Emma Oligo Kern-Schwegler sowie Stiftungspräsident Rechtsanwalt Peter Bothe, Singen, zeichnet Menschen aus, die sich durch besonderen Mut und Zivilcourage hervorgetan haben. Das sind Leute, die im Alltag oder in prekärer Situation charakterliche Standfestigkeit, Mut, Zivilcourage oder den Willen zur Selbstverantwortung beweisen, sowie Institutionen, die derartige Ziele fördern.

Unter anderem wurde in Stein am Rhein auch der Unternehmer Adam Quadroni, der den Bündner Bauskandal aufdeckte, ausgezeichnet. Die Stiftung wurde durch Kaminfegermeister und Unternehmer Wolfgang Fichtner aus Dortmund gegründet, der zu grossem Vermögen gekommen ist, dann in Büsingen und später in Gersau lebte, wo er an einem heissen Sommertag nach einer Velotour verstarb.

Plötzlich geht sie über Bord

Alles geschah am 12. Juli 2021, also vor einem Jahr, zirka um 17 Uhr. Die beiden Berufsfischer Rolf Meier und Christoph Keller, die verunglückte Elisabeth Kornmaier und deren Ehemann Pius schilderten am Samstagabend im «Rhyfels» rückblickend ihre Erinnerungen an jenen Tag; es war ein Montag.

Elisabeth Kornmaier aus Mannenbach war mit der 5,60 Meter langen Motorgondel auf dem Heimweg von der Sauna in Radolfzell nach Mannenbach, mitten auf dem See auf der Höhe Iznang und Radolfzell. Sie ist eine routinierte Bootsführerin, eine Ausdauerschwimmerin und auch sonst in vielen Sportarten zu Hause. Der See ist ruhig. Plötzlich geht sie über Bord.

Sie schwamm blutüberströmt um ihr Leben

Berufsfischer Rolf Meier aus Ermatingen sagt: «Ich war am Netze setzen und hörte plötzlich einen Knall.» Eine Person sei in hohem Bogen über Bord gegangen.

«Ich liess meine Netze fallen und sah, wie das Boot kreiste.»

Ruhig analysierte er die Situation. «Mit dem roten Kanister habe ich meinem Kollegen Christoph Keller gewunken, der ebenfalls in der Nähe Netze setzte, und rief der Frau zu: Schwimm, schwimm zu mir, weg vom Boot. Sie reagierte auf meine Zurufe und schwamm blutüberströmt.»

Die Lebensretter und Berufsfischer Christoph Keller (links) und Rolf Meier mit Elisabeth Kornmaier. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Es galt, die Nerven zu behalten und in jeder Sekunde richtig zu reagieren . «Mir war bewusst, dass ich die Schwerstverletzte nicht alleine ins Boot heben kann. Mein Kollege Christoph kam zu mir ins Boot. Vorsichtig, als wäre sie eine Feder, hoben wir sie gemeinsam in mein Fischerboot.»

Segler stoppen führerlos kreisendes Motorboot

Christoph Keller sagt: «Ich habe sie vorsichtig um Hals und Schulter gefasst und Rolf am Gesäss und den Beinen und ich habe immer mit ihr geredet.» Zuvor hatte Fischer Christoph Keller längst mit seinem Diensthandy die deutsche Wasserschutzpolizei alarmiert.

Auch drei Gewerbeschullehrer, die mit ihrem Schlauchboot ein paar gemütliche Stunden auf dem See verbringen wollten, sowie Leute auf einem Segelboot haben Notrufe abgesetzt und eilten zur Hilfe. Um das führerlos kreisende Motorboot zu stoppen, wurde vom Segelboot ein dickes Seil ins Wasser geworfen, damit sich der Motorschraube darin verfängt und der Motor abgewürgt wird.

Der Ermatinger Berufsfischer Rolf Meier trinkt aus dem Goldenen Becher. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Schnell sei man sich einig gewesen, man fährt in den Jachthafen Radolfzell. Polizei, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Notärzte, alle waren schon da. Die beiden Berufsfischer sagen:

«Um 18.15 Uhr hat der Helikopter der Rega bereits abgehoben, um die Schwerstverletzte ins Spital St.Gallen zu transportieren. Sensationell, wie da alles zusammengearbeitet hat.»

Beide sind noch heute erschüttert von den erdrückenden Bildern. Der Einsatz war mehr als emotional belastend. Ihnen habe geholfen, dass sie von einem Unfallpsychologen betreut worden seien. Das Unfallboot wurde durch die Polizei beschlagnahmt. «Radolfzeller Jachtclubmitglieder haben die Schaulustigen weggetrieben», ergänzt der deutsche Berufsfischer Keller.

Die Polizei informiert den Ehemann

Ehemann Pius Kornmaier, unter dem Namen «Fips» bekannt, schaut nachdenklich und sagt zuerst:

«Ich danke euch zwei, dass ich meine Frau noch habe.»

Er blendet zurück zu jenem Montagabend: «Um 20 Uhr läutete es an meiner Haustüre. Es waren zwei Polizisten, die fragten, ob sie reinkommen dürfen. Am Küchentisch sagten sie mir, dass meine Frau einen Bootsunfall mit schweren Kopf- und Körperverletzungen erlitten habe. Mit dem Rega-Heli sei sie nach St.Gallen ins Spital transportiert worden. Dann wollten sie noch wissen, ob meine Frau allein unterwegs war.»

100-prozentig war sie allein unterwegs, sie ist in die Sauna, konnte er versichern. Ob sie ihn allein lassen können, hätten die Polizisten besorgt gefragt. Kornmaier: «Ich bejahte.» Weitere Details habe er sofort über die digitalen Medien erfahren. Sensationell, wie gut die Presse funktioniere. «Bei einem Unfall vor Iznang wird eine Frau von der Schiffsschraube ihres Bootes schwer verletzt», «Schweizerin vom eigenen Motorboot überfahren» waren Titel.

Sofort habe er in St.Gallen angerufen und sei hingefahren. Eine Ärztin habe ihm gesagt, dass Elisabeth im Schockraum sei und gute Überlebenschancen habe. «Ich habe nur funktioniert.»

Erinnert sich an gar nichts

«Ich erinnere mich an gar nichts mehr. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich gerettet wurde und überlebt habe», sagt Elisabeth Kornmaier ein Jahr nach diesem Horrorunfall auf dem Untersee mit schwersten Verletzungen. Die 61-Jährige blickt nachdenklich und wiederholt erneut:

«Ich erinnere mich an nichts. Ich habe kein Trauma. Ein mulmiges Gefühl habe ich aber schon.»

Sie blendet zurück auf die Nacht vor dem Unfall: «Im Nachtdienst habe ich noch die Statistik meiner Geburten gezählt. 2700 Babys habe ich in meinen 42 Jahren als Hebamme, 32 Jahre davon im Spital Münsterlingen, auf diese Welt geholfen.» Weshalb ihr in der Rückblende dies einfällt, weiss sie auch nicht. Alles deutet auf das Glück hin, noch am Leben zu sein. Plötzlich sagt die zierliche Frau mit lauter Stimme:

«Ich wäre ertrunken.»

Und sie bezeichnet Berufsfischer Rolf Meier aus Ermatingen und Berufsfischer Christoph Keller aus Bankholzen als Helden.

