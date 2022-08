Auszeichnung Die Wirkung von Musik: Stressforscher erhält den Walter-Enggist-Preis Der in Frauenfeld aufgewachsene Wissenschaftler Urs Markus Nater ist Professor für Klinische Psychologie an der Universität Wien. Er ging in seiner Arbeit der Frage nach, inwiefern Symptome wie Schmerzen oder Erschöpfung durch Musikhören gelindert werden können. 16.08.2022, 17.32 Uhr

Urs Markus Nater, Professor für Klinische Psychologie an der Universität Wien. Bild: PD

Auf die Ausschreibung des Forschungspreises Walter Enggist Anfang Jahr sei gemäss einer Mitteilung des Kantons eine ganze Reihe von sehr guten Arbeiten eingegangen. «Die thematische Spannweite der Einreichungen und die Qualität der Arbeiten machten unsere Arbeit sehr spannend», sagt Sibylle Minder Hochreutener, Vorsitzende der unabhängigen Beurteilungskommission. Diese hat entschieden, dass der diesjährige Forschungspreis an Urs Markus Nater geht.

Der aus dem Kanton Thurgau stammende Professor für klinische Psychologie an der Universität Wien ist im Bereich der Stressforschung tätig. Seit rund zehn Jahren widmet er sich der Frage, inwiefern Musik der Gesundheitsförderung dienen könnte und was die einem solchen Effekt zugrunde liegenden Mechanismen sein könnten.

Musik hat stressreduzierenden Effekt

Die mit dem Thurgauer Forschungspreis ausgezeichnete Arbeit geht der Frage nach, inwiefern Musikhören im Alltag körperliche Beschwerden von Patientinnen, von denen die meisten bereits seit mehreren Jahren unter körperlichen Symptomen wie Schmerzen, Erschöpfung oder Übelkeit litten, lindern kann. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Musikhören eine indirekte Wirkung auf den Körper hat: Musikhören im Alltag hat einen stressreduzierenden Effekt, und diese Stressreduktion zieht eine Besserung körperlicher Symptome nach sich. Somit konnte die Studie einen wichtigen Mechanismus für die Wirkung von Musikhören identifizieren.

«Stressforschung ist hoch relevant für unsere Gesellschaft», würdigt Sibylle Minder Hochreutener die ausgezeichnete Forschungsarbeit. Überzeugend sei insbesondere, dass Urs Markus Nater für seine Forschung statt einer Laborumgebung einen alltagsnahen Ansatz gewählt habe. Anhand der Erkenntnisse könnten nun musikbasierte Interventionen entwickelt werden, die im Alltag gezielt zur Stressreduktion und zur Linderung körperlicher Beschwerden eingesetzt werden können. Hierfür will Urs Markus Nater das Preisgeld für den Forschungspreis Walter Enggist einsetzen. Der Forschungspreis ist mit 15’000 Franken dotiert. Das Preisgeld muss laut Reglement für die weitere wissenschaftliche Arbeit eingesetzt werden.

Nater ist in Frauenfeld aufgewachsen, hat an der dortigen Kantonsschule die Matura erworben und an der Universität Zürich Psychologie, Psychopathologie und Neurophysiologie studiert. Nach seiner Promotion folgten diverse Forschungstätigkeiten an Forschungsinstitutionen unter anderem in den USA und in Deutschland. Seit 2017 ist Urs Markus Nater Professor für Klinische Psychologie des Erwachsenenalters an der Universität Wien.

Feier am 21. September Der Forschungspreis Walter Enggist wird am 21. September an einer öffentlichen Feier verliehen. Urs Markus Nater wird an dieser Veranstaltung seine Arbeit vorstellen. Die Laudatio wird von Regierungsrätin Monika Knill gehalten. Die Feier findet in der Aula im Neubau der Kantonsschule Frauenfeld statt und beginnt um 19 Uhr. (red)

Dieses Jahr wird mit dem Forschungspreis Walter Enggist nur der Hauptpreis vergeben. Die Beurteilungskommission hat darauf verzichtet, der Thurgauischen Stiftung für Wissenschaft und Forschung aus den Einreichungen einen Nachwuchsforschungspreis vorzuschlagen. Unter den für den Nachwuchsforschungspreis in Frage kommenden Arbeiten habe sich keine befunden, die herausragend genug gewesen wäre, sagt Sibylle Minder Hochreutener. (red)