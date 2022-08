Thurgauer Johann Konrad Kern definierte humanitäre Neutralität

Aussenpolitik Neutralität bedeutet nicht Abseitsstehen: Dieser Grundsatz geht zurück auf den Thurgauer Johann Konrad Kern Ein Neutraler soll Nachbarn helfen. Nach diesem Motto leistete der Schweizer Gesandte in Paris Johann Konrad Kern 1871 humanitäre Hilfe im belagerten Paris und legte damit einen Grundsatz der schweizerischen Aussenpolitik fest. Sich daran zu erinnern, ist in der heutigen Diskussion angebracht. Thomas Schaffner Jetzt kommentieren 16.08.2022, 04.40 Uhr

Johann Konrad Kern prägte die Schweizer Aussenpolitik: Sein Porträt hängt seit 1872 im Rathaus Frauenfeld. Bild: Susann Basler

Im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 vereinte die Schweiz zum ersten Mal in einem Krieg ihre Neutralitätspolitik mit humanitären Diensten. Und das Engagement hatte ein Gesicht: Johann Konrad Kern (1808–1888) aus Berlingen. Er harrte nicht nur unter Lebensgefahr im beschossenen Paris aus und wirkte humanitär, sondern hielt auch grundlegende Gedanken fest, wie Menschen künftig friedlich zusammenleben könnten: jenseits von nationalistischen Egoismen, nach dem Modell der föderalistisch aufgebauten Willensnation Schweiz.

Kerns Überzeugung, dass die Neutralität, insbesondere der Schweiz, im Interesse der gesamten Zivilisation liege, als Friedensmodell, welches die Abgrenzungen zwischen den Völkern überbrücke, dürfte auch in der gegenwärtigen Diskussion über die künftige Ausrichtung der Schweiz von Interesse sein.

Kern hätte sein Leben nicht in den Dienst der Menschlichkeit stellen können ohne den Rückhalt bei seiner Frau, der begüterten Aline Freyenmuth, die als Tochter des Regierungsrats und Staatskassiers Johann Konrad Freyenmuth auf dem Schloss Frauenfeld aufgewachsen war. In der Nachfolge Pestalozzis, so ein Nachruf auf sie, förderte sie die Armen «durch Bildung, Erziehung, sittliches Empfinden, sittliche Kraft und das alles in herzlicher Liebe».

Zum Kaiser hatte Kern stets direkten Zugang

Kern war als Liberaler eine zentrale Figur in der kantonalen und eidgenössischen Politik ab den 1830er Jahren. Höhepunkt seines Wirkens waren die Gesandtschaftsjahre in Paris (1857–1883), wohin das Ehepaar Kern 1857 übergesiedelt war.

Der französische Kaiser Napoleon III. ist auf Schloss Arenenberg am Untersee aufgewachsen. Bild: Keystone

Dort hatte er immer direkten Zugang zum Kaiser, seinem alten Bekannten aus dem Thurgau. So gelang ihm 1864 der Abschluss des bis dahin wichtigsten Wirtschaftsabkommens mit Frankreich und Übersee.

Als sich 1870 der Deutsch-Französische Krieg anbahnte, vermittelte Kern aus eigenem Antrieb, doch vergeblich. Als die deutschen Truppen Paris Ende September 1870 umzingelt hatten und die Innenstadt wochenlang bombardierten, harrte Kern aus und wandte sich als Doyen des diplomatischen Korps an Bismarck, die flagrante Verletzung des Völkerrechts einzustellen. Bismarck wies Kerns Begehren barsch zurück:

«Ihr Neutralen habt euch nicht einzumischen.»

Wenn auch Kern in der «grossen Politik» erfolglos blieb, so erwarb er sich grosse Verdienste im Humanitären. «Grossaktionen wie die Abgabe von Liebespaketen für die eingeschlossenen Schweizer in Paris, die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus dem belagerten Strassburg und insbesondere die Internierung der geschundenen Bourbaki-Armee verankerten den Gedanken einer humanitären Sendung tief im Selbstverständnis der Schweizer», schreibt der Ex-Diplomat und Politologe Paul Widmer.

Damit war 1871 das entstanden, was seither die Schweizer Aussenpolitik prägte: die Verbindung von humanitärem Wirken und Neutralität. Man wollte sich nicht nur wie bis anhin aus fremden Händeln heraushalten, sondern «tätige Teilnahme an den Leiden ihrer Nachbarvölker» zeigen, wie es nun in einer bundesrätlichen Botschaft hiess. Denn über aller Verschiedenheit der Menschen stehe «doch die gemeinsame Menschennatur». Diese Auffassung kam nicht aus dem Nichts. Kurz zuvor hatte ja Henri Dunant seine Erinnerungen an die Schlacht von Solferino verfasst, die Rotkreuzbewegung war entstanden, das IKRK wurde gegründet.

Nach der Niederschlagung der Pariser Commune mit über 2000 standrechtlichen Erschiessungen setzte sich Kern dafür ein, dass wenigstens die Schweizer Beteiligten nicht auf die Galeeren verschleppt wurden. Seine Frau hatte in einem eigens von ihm gegründeten Spital in Paris selbstlos Kranke gepflegt, durch alle Wirren hindurch, in bester Tradition der Gemeinwohlorientierung begüterter Schweizer Frauen. Kern hatte auch das Mandat, für Tausende von Bayern und Badener in Paris zu sorgen.

Neutralität verhindert die Spaltung der Schweiz

Kern betonte, man solle sich dem Nationalismus entgegenstellen, denn über der Kultur und den Völkern gebe es die Menschennatur, die allen Personen gemeinsam sei. Die Schweiz mit ihrem friedlichen Zusammenleben der vier verschiedenen Sprachgruppen solle Europa den Weg weisen. Der Willensnation gehöre die Zukunft, nicht den ethnisch homogenen, nationalistisch aufgeladenen Nationalstaaten.

Der Bundesrat und Kern analysierten, dass Neutralität nicht nur Frucht aussenpolitischer Klugheit, sondern auch innenpolitischer Notwendigkeit sei, die das Land zusammenhielt. Leicht hätte es zerbrechen können, hätten sich die verschiedenen Landesregionen den grossen Nationalstaaten Deutschland, Frankreich, Italien anschliessen wollen.

