Robin Spiri will etablierten Politikern das Fürchten lehren

Aufrecht Thurgau «Wir müssen unsere Bewegung mobilisieren» – der Thurgauer Massnahmenkritiker Robin Spiri bereitet den «Sturm auf die Politik» vor Eine Thurgauer Gruppe von Corona-Massnahmenkritikern formiert sich für die Nationalratswahlen 2023. Für Aufrecht Schweiz wollen sie ins Bundeshaus. Mit dabei sind Barbara Müller, Georg Schulthess und der Amriswiler Robin Spiri. Sie alle haben sich mit ihren Parteien überworfen. Silvan Meile Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Robin Spiri ist zugleich Kandidat und Kampagnenleiter von Aufrecht Thurgau. Bild: Ralph Ribi

Robin Spiri hat sich einen Namen gemacht. Er werde auf der Strasse oft angesprochen, sagt er.

«Busfahrer hupten schon beim Vorbeifahren.»

Für Corona-Massnahmenkritiker und weitere Menschen, die einen Groll gegen den Staat hegen, ist der Thurgauer ein Sprachrohr. Seine Bühne ist das Internet.

Im Parterre eines schmucklosen siebenstöckigen Mehrfamilienhauses in Amriswil hat er sein Büro. Hier arbeitet er als selbstständiger Steuerberater. «Arbeiter, aber auch Millionäre, zählen zu meinen Kunden», sagt er am Besprechungstisch im Büro.

Mit Massnahmenkritik zu Bekanntheit

Auf sozialen Medien wettert der Amriswiler seit bald zwei Jahren gegen die Coronamassnahmen der Behörden. Dabei schlägt der Steuerberater gerne dramatische Töne an.

«Was hier geschieht, ist ein Menschheitsverbrechen.»

Das sagte er im vergangenen Herbst in einem seiner Videos über die Einführung der Zertifikatspflicht. «Es war schnell klar, dass Corona kein Todesvirus ist», sagt Spiri heute. Dennoch seien «die Grundrechte massiv eingeschränkt», Teile der Gesellschaft vom öffentlichen Leben ausgeschlossen worden. Dafür verlangt er eine Steuerreduktion.

Spiri betreibt auf sozialen Medien wie Facebook oder Telegram zahlreiche Kanäle, um seine Botschaften unter die Leute zu bringen. Heute würden ihm insgesamt 80'000 Internetuser folgen, sagt er. Ziehe er jene ab, die ihn auf mehreren Plattformen gleichzeitig abonniert hätten, seien es wohl rund 60'000. Das macht den bald 30-Jährigen, der seine Botschaften bei laufender Kamera einsam in sein Handy spricht, zu einer Bekanntheit in der Szene.

Robin Spiri will in den Nationalrat

In einem seiner dutzenden Videos sagt Robin Spiri, man solle alle Zeitungsabos kündigen und den Fernseher aus dem Fenster werfen. Denn beide würden nur «Müll und Schrott» verbreiten. Heute mag er sich nicht mehr so richtig daran erinnern. Viel lieber möchte er nun dieser Zeitung seine Neuigkeiten verraten. In seinem Büro hat er extra ein Werbebanner von Aufrecht Schweiz aufgestellt:

«Ich kandidiere für den Nationalrat.»

Aufrecht Schweiz will keine Partei sein. Der Verein hat dennoch das Ziel, Massnahmenskeptiker in politische Ämter zu hieven. Die Coronademonstranten sollen an die Schalthebel der Politik – und zwar auf allen drei Staatsebenen. Bisher gab es vor allem Wahlschlappen. Vereinspräsident Patrick Jetzer schaffte immerhin den Sprung ins Dübendorfer Stadtparlament.

Die Kandidatenliste der Ausgeschlossenen

Aufrecht Schweiz ist ein Sammelbecken für Politiker, die sich wegen Corona mit ihren Parteien überwarfen. Im Thurgau trifft das jedenfalls zu. Gemäss Spiri kandidiert im Herbst 2023 auch die aus der SP ausgeschlossene Kantonsrätin Barbara Müller auf der Aufrecht-Thurgau-Liste für den Nationalrat. Ausserdem zähle der im Mai aus der SVP rausgeworfene Kreuzlinger Stadtparlamentarier Georg Schulthess zu den möglichen Kandidaten. Dessen theatralische Maskenverweigerung wurde der Partei zu viel.

Georg Schulthess an der Sitzung des Kreuzlinger Gemeinderats: Statt einer Hygienemaske zog er sich eine Guy-Fawkes-Maske an. Sie ist zum Symbol für zivilen Ungehorsam geworden. Bild: Urs Brüschweiler

In diese Gruppe der Ausgeschlossenen passt auch Spiri. Er überwarf sich einst mit der Jungen SVP. Das sei schon lange her, sagt er. Sein Engagement an vorderster Front für die kantonale Volksinitiative «Ja zur freien Schulwahl» war 2010 Auslöser für den Ärger. Zuvor war Spiri auf Parteilinie, kämpfte engagiert für das Minarettverbot, schrieb Leserbriefe gegen Burkas und «den schleichenden EU-Beitritt». Plötzlich war er weg – bis Corona kam.

Ein Kandidat mit viel Selbstvertrauen

Heute sei er gegen ein Links-Rechts-Denken, sagt Spiri. «In der Kernfrage, der Wahrung der Bürger- und Grundrechte, sind wir uns bei Aufrecht Thurgau einig.» Jetzt wolle er Gas geben. Spiri rechnet damit, dass die Nationalratsliste von Aufrecht Thurgau «acht bis zwölf Prozent Wähleranteil» holen kann. Mit einer Listenverbindung – «eine Möglichkeit wäre die EDU» – liege ein Sitz drin. An Selbstvertrauen mangelt es Robin Spiri nicht:

«Wir wollen einen Nationalratssitz. Wir werden einen holen.»

Im Thurgau hätten viele Leute seit Corona «die Schnauze voll». «Wenn wir unsere Bewegung mobilisieren können, dann sind wir drin.» Daran arbeite er nun als Wahlkampfleiter von Aufrecht Thurgau, auch Bezirks- und Ortsgruppen will er lancieren. Für Ferien habe er seit zweieinhalb Jahren keine Zeit mehr. «Wir müssen einen politischen Arm erschaffen, um die Möglichkeit zu erhalten, im System etwas ändern zu können», sagt Spiri.

«Wir wollen möglichst viele Leute unserer Bewegung in Ämter bringen.»

Sturm auf die Politik statt Selbstmitleid

Er habe sich beruflich selbstständig gemacht, damit er sein eigener Chef sein könne. Auch für den Gang in die Politik hat er seinen eigenen Kompass. Auf drei A4-Seiten hat er sein persönliches Positionspapier verfasst. Beispielsweise soll die Mehrwertsteuer bei drei Prozent gedeckelt werden, der öffentliche Verkehr für alle gratis sein und «die Schweiz soll sich nicht an Sanktionen westlicher Staaten gegenüber anderen Ländern beteiligen».

Robin Spiri in seinem Büro in Amriswil. Bild: Ralph Ribi

Es sei nicht seine Art, als Opfer der unterdrückenden Coronamassnahmen in Selbstmitleid zu verfallen. Selbstbewusst geht er in die Offensive, will Einfluss auf den Staat nehmen:

«Das wird ein Sturm auf die Politik.»

Spiri vergleicht seine Ausgangslage als Politiker mit einem Arbeiter, der vor einem baufälligen Haus steht. «Das Fundament ist gut, doch was darauf steht, ist alt und morsch, es muss ersetzt werden.»

Der Hitzkopf und das Eisfeld

Besonders in Rage versetzte Spiri im vergangenen Herbst die Ankündigung der Stadt Amriswil, dass für die mehrwöchige Open-Air-Veranstaltung «Amriswil on Ice» mit künstlichem Eisfeld, Restaurant, Bar und Bühne eine 3G-Regel gelte. Spiri sprach von «einem Apartheidsregime, das einen Level erreicht hat, der nicht mehr tolerierbar ist». Er rief seine Gefolgschaft auf, der Stadtverwaltung und insbesondere Stadtpräsident Gabriel Macedo mit Anrufen und E-Mails die Meinung zu geigen. Dutzende von Massnahmenkritikern deckten daraufhin die Behörden mit Drohungen und Beleidigungen ein.

Er kämpfe gegen die Spaltung der Gesellschaft an, rechtfertigt Spiri in seinem Büro diese Aktion. Sie sei nicht gegen Macedo als Person gerichtet gewesen. Sie würden sich gut kennen, seien im gleichen Quartier in Schönenberg an der Thur aufgewachsen.

Spiri hat sich in das Thema Corona verbissen, obwohl fast alle Massnahmen längst aufgehoben sind. Er sagt, er sei eben Bürgerrechtler, der für die Freiheit und Selbstbestimmung der Menschen einstehe. Dabei scheint er aber einseitig zu gewichten. Als der Impfbus in Amriswil vorfuhr, rief er zur Demonstration dagegen auf. Er setzte sich vor dem Pentorama derart lautstark in Szene, dass ihn der «Blick» als «Impfbus-Pöbler» bezeichnete. Und Spiri rief den russischen Botschafter auf, sich «sofort um die massive Unterdrückung der Opposition in der Schweiz» zu kümmern.

Spiri fordert Macedo an der Urne heraus

Wäre er Stadtpräsident von Amriswil, hätte er die vom Bund und dem Kanton verordneten Massnahmen niemals so gehorsam umgesetzt. In seinen Augen handelte seine Wohngemeinde nicht im Sinn der Wähler, denn Amriswil sei die einzige Stadt der Schweiz, welche beide Covid-Vorlagen ablehnte. Diesen Herbst sind wieder Wahlen. Spiri sagt:

«Ich überlege mir eine Kandidatur als Stadtpräsident.»

Dicke Post vom Bundesamt für Polizei

Nachdem Spiri Gesundheitsminister und Feindbild Alain Berset auf dessen Direktnummer anrief, war plötzlich das Bundesamt für Polizei zur Stelle. In einem Brief forderte das fedpol den Amriswiler in aller Deutlichkeit auf, solche Anrufe zu unterlassen.

«Ihre Handlung erfüllt Straftatbestände des Schweizerischen Strafgesetzbuches und kann zu einer Strafuntersuchung führen.»

Der Bund dulde solche Handlungen sowie ehrverletzende Äusserungen und Drohungen insbesondere gegen Bundesvertreter in keiner Weise, heisst es im Schreiben weiter, das Spiri auf Telegram teilte.

Einigen seiner Follower sei er zu hart, für andere sei er zu anständig, erklärt er in seinem Büro. In seinem Positionspapier seiner Nationalratskandidatur gibt er sich ganz nett. «Für eine menschenfreundliche Politik», lautet die Überschrift.

