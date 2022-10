Thurgauer Corona-Massnahmengegner kandidiert für Nationalrat

Aufrecht Thurgau «Nicht entscheidend, welcher Parteien wir Sitze wegnehmen:» Spiri sorgt für Bewegung am rechten Rand – das sagt die Konkurrenz dazu Die etablierten Parteien reagieren gelassen auf die angekündigte Nationalratsliste der Massnahmengegner, Aufrecht Thurgau. Sie seien politisch nicht wahrnehmbar, heisst es bei der FDP. Der Präsident der SVP betont, dass auch die SVP die Coronamassnahmen hinterfragt habe. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Robin Spiri will mit der Gruppierung Aufrecht Thurgau an den Nationalrats- und Ständeratswahlen teilnehmen. Bild: Ralph Ribi

Einen «Sturm auf die Politik» kündigte der 30-jährige Amriswiler Steuerberater Robin Spiri im Juli gegenüber der «Thurgauer Zeitung» an. Als Vertreter der Corona-Massnahmengegner wolle er auf der Liste Aufrecht Thurgau für den Nationalrat kandidieren, wobei er sich eine Listenverbindung mit der EDU vorstellen konnte. Auch für den Ständerat wolle er antreten. Eine Kandidatur als Amriswiler Stadtpräsident überlege er sich ebenfalls.

In den «Oberthurgauer Nachrichten» gab sich Spiri kürzlich bezüglich Nationalratswahlen weiterhin siegesgewiss:

«Für uns ist nicht so entscheidend, welcher von den etablierten Parteien wir einen oder zwei Sitze wegnehmen werden.»

Das ehemalige Mitglied der Jungen SVP ist politisch auf der rechten Seite zu Hause. Von daher könnte er der SVP Stimmen wegnehmen. Wobei es offen ist, ob Spiris Positionen in seiner Gruppierung mehrheitsfähig sind. Unter anderem ist auch das ehemalige SP-Mitglied Barbara Müller dabei.

SVP ist zurückhaltend bei «Splitterparteien»

Auch die SVP habe die Coronamassnahmen hinterfragt, sagt SVP-Kantonalpräsident Ruedi Zbinden:

«Manchmal muss man aber einen Kompromiss machen.»

SVP-Präsident Ruedi Zbinden. Bild: Tobias Garcia

Man sollte auch «nicht alles schlecht finden». Wenn der Staat etwas verordne, gehe es schliesslich um die Gesundheit der ganzen Bevölkerung.

Bezüglich Listenverbindungen wird laut Zbinden die Geschäftsleitung entscheiden: «Bei Splitterparteien sind wir sehr vorsichtig.» Traditionellerweise verbinden die SVP und die EDU ihre Listen bei den Nationalratswahlen. Für 2023 ist noch nichts entschieden, wie Zbinden sagt: «Wir führen Gespräche.» Er gehe davon aus, dass sie von der EDU informiert würden, wenn diese eine Listenverbindung mit Aufrecht Thurgau eingehen wolle.

EDU-Präsident Christian Mader. Bild: Donato Caspari

«Kann Stand heute nicht bestätigt werden», beantwortet EDU-Präsident Christian Mader per SMS die Frage, ob für die EDU eine Listenverbindung mit Aufrecht Thurgau in Frage kommt. «Es laufen Gespräche mit vier Parteien.»

Gabriel Macedo, Präsident der FDP Thurgau und der Stadt Amriswil, beurteilt die Wahlchancen von Aufrecht Thurgau als klein:

«Ich nehme sie nicht wahr in der politischen Landschaft.»

FDP-Präsident Gabriel Macedo. Bild: TZ

Die «bunt gemischte Truppe» habe Schwierigkeiten, sich zu positionieren. Bei den Wahlen für das Amriswiler Stadtpräsidium habe Spiri keine Kandidatur eingereicht.

Bei den Nationalratswahlen 2019 hätte die FDP Thurgau ihren Sitz behalten, wenn sie ihre Liste mit der CVP, der heutigen Mitte, verbunden hätte. Die CVP hielt die FDP aber so lange hin, bis die FDP bei einer Listenverbindung mit der SVP und EDU Zuflucht suchte. Wo die FDP 2023 hin will, ist laut Macedo offen: «Im Moment wird gerechnet.» Die Wahlumfragen auf nationaler Ebene würden herangezogen, um die Chancen auszuloten:

«Für uns ist klar, dass es auch inhaltliche Überschneidungen geben muss.»

Eine Listenverbindung nur aus rechnerischen Gründen sei nicht ehrlich gegenüber den Wählern.

Bezüglich Aufrecht Thurgau findet es Sandra Stadler, Präsidentin der Mitte Thurgau, der ehemaligen CVP, grundsätzlich gut, wenn alle Leute sich einsetzen, die politisch interessiert seien:

«Ich würde es einer neuen Gruppierung gönnen, wenn sie ein paar Prozent holt. Ich gehe nicht davon aus, dass sie uns einen Sitz wegnehmen.»

Mitte-Präsidentin Sandra Stadler. Bild: Ralph Ribi

Jede Gruppierung habe eine gewisse Klientel. Aufrecht Thurgau erreiche eventuell Neuwähler. Zu den Listenverbindungen könne sie nichts sagen: «Das haben wir noch nicht diskutiert.»

Ständerat: Zwei Bisherige als Favoriten

Die SVP kann mit ihrem Bisherigen Jakob Stark ohne Angst vor einem Sitzverlust in die Ständeratswahlen gehen. Die Mitte dürfte mit Brigitte Häberli ebenfalls keine Mühe haben. Kandidaturen anderer Parteien erscheinen wenig erfolgversprechend. Eine Ständeratskandidatur ist für sie – wie auch für Aufrecht Thurgau – nur interessant, um mehr Beachtung für die Nationalratsliste zu finden.

Häberli hätte ihre politische Karriere mit dem Ständeratspräsidium 2023 abschliessen können. Sie bekannte, dass eine erneute Kandidatur nicht ihr ursprünglicher Plan war.

Die erneute Kandidatur Häberlis habe die FDP «nicht wahnsinnig überrascht», sagt Macedo. «Wir denken seit längerem in verschiedenen Szenarien.» Jetzt herrsche diesbezüglich Klarheit.

Die FDP Thurgau hat zuletzt 2011 einen Ständeratskandidaten aufgestellt. 2015 und 2019 verzichtete sie. Ob sie 2023 dabei ist, wird laut Macedo bis im April oder Mai entschieden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen