Aufgefallen Zurück zur Verfassungskonformität, verspätete Anträge und späte Blumen für Carmen Haag – so verlief der Sitzungstag des Thurgauer Grossen Rates Subvention der einheimischen Zuckerproduktion stiess einigen Parlamentariern sauer auf. Bei den Weilerzonen sind die Hausaufgaben nach mehr als zehn Jahren gemacht. Und nach zwei Jahren zieht der Thurgauer Grosse Rat erstmals wieder nach Weinfelden. Silvan Meile 14.09.2022, 16.11 Uhr

Der Thurgauer Grosse Rat tagte am Mittwoch im Ratssaal Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Kantonsrätin Karin Bétrisey (Grüne) erlebte Widerstand. In der zweiten Lesung zur Änderung des Gesetzes über Strassen und Wege reichte sie drei Anträge ein. Bétrisey gehörte der vorberatenden Kommission dieser Gesetzesänderung an. Weil sie dort aber an einer Sitzung fehlte, kramte sie diese Anträge erst an der Ratsdebatte hervor. Das goutierten die meisten Kantonsrätinnen und Kantonsräte nicht. «Solche Anträge hätten eine vertiefte Diskussion in der Kommissionssitzung verdient gehabt», bemängelte etwa FDP-Kantonsrat Anders Stokholm. Bétriseys Vorstösse lehnte der Grosse Rat allesamt ab.

Also doch noch. Der Thurgau hat am Mittwoch dem Beschluss über die Richtplanänderung «Kleinsiedlungen» zugestimmt. Damit ist eine sehr alte Pendenz erledigt. Bereits 2010 erteilte der Bund dem Thurgau den Auftrag, die Situation der Weilerzonen zu überprüfen. Die Stossrichtung lautet «innere Verdichtung». Zwölf Jahre später zieht der Thurgau nun einen Schlussstrich unter diese Hausaufgabe. In mehr als der Hälfte der 300 Thurgauer Weiler ist Entwicklung dadurch nur noch in bestehenden Bausubstanzen möglich. Einige Parzellen werden sogar in Landwirtschaftsgebiet zurückgezont. Grundstücke verlieren dadurch an Wert. Mit einem neuen Gesetz soll auf finanzielle Härtefälle reagiert werden können. Zur Milderung solcher Härtefälle ist ein eigenes Gesetz ausgearbeitet worden. Es gehe nicht um Entschädigung von vermindertem Wert, sondern um Hilfe für solche, die aufgrund einer Umzonung in existenzielle Not gerieten, stellte Regierungsrat Dominik Diezi klar. Die Rede ist von zirka 25 solcher persönlichen Härtefälle, für die dieses Gesetz zur Anwendung kommen könnte. Dieses wurde am Mittwoch in erster Lesung grundsätzlich positiv aufgenommen.

Einige Votanten kritisierten die Richtplanänderung Kleinsiedlungsverordnung grundsätzlich, stellten «Enteignungen» in den Raum. Anderseits sprachen mehrere Parlamentarier ihre Anerkennung gegenüber der mittlerweile zurückgetretenen Regierungsrätin Carmen Haag aus. Ein «nachträgliches Lob» an Haag kam auch vom einstigen Kritiker und Kommissionspräsidenten Stephan Tobler (SVP). Sie habe entscheidend zur «pragmatischen und ausgewogenen Lösung» dieser alten Pendenz beigetragen. Andere Votanten lobten Haag, weil sie den Mut gehabt habe, «diese heisse Kartoffel» anzufassen.

«Wo ist er?» Ratspräsidentin Barbara Dätwyler (SP) hatte bereits Martin Salvisberg (SVP) aufgerufen, um ans Mikrofon zu treten. Salvisberg sollte als Kommissionspräsident die Diskussion um den Bericht «Regulierungsbremse» lancieren. Doch nach Dätwylers Aufruf erhob sich statt Salvisberg der SVP-Fraktionschef Stephan Tobler. Dieser eilte aus dem Saal, um den vermissten Redner und Parteikollegen zu suchen. Mit Erfolg. Nur Sekunden später erschien Salvisberg im Saal. «Wir sind eben schneller als gedacht, kein Berner Tempo hier», scherzte Dätwyler. Sowohl sie als auch Salvisberg stammen ursprünglich aus dem Kanton Bern.

In der Thurgauer Kantonsverfassung steht unter Paragraf 33: «Der Grosse Rat tagt im Sommer in Frauenfeld, im Winter in Weinfelden.» Streng genommen hat der Thurgauer Grosse Rat während zweier Jahre gegen diesen Verfassungsartikel verstossen. Denn während der Coronapandemie fanden nach dem Ausfall einzelner Sitzungen die Ratsdebatten in der Frauenfelder Festhalle Rüegerholz statt. Aufgrund der Raumgrösse konnten dort die nötigen Abstände zwischen den Parlamentarierinnen und den Parlamentariern eingehalten werden. Die nächste Sitzung vom 3. Oktober geht nun erstmals seit Winter 2020 wieder im Rathaus Weinfelden über die Bühne. «An der Wega vollziehen wir wieder den Ortswechsel», verkündet Ratspräsidentin Barbara Dätwyler zu Beginn der Sitzung. Damit kehrt die Politik wieder zurück zur Normalität – wie es die Verfassung seit der Kantonsgründung vorsieht. Der Thurgau ist der einzige Kanton, dessen Politiker regelmässig an zwei unterschiedlichen Standorten tagen.

«Eine heisse Kartoffel hat nun doch auf den Teller gefunden.»

René Walther (FDP, Landschlacht).

«Was lange währt, wird endlich − beschränkt − gut.»

Die Euphorie von Mathias Tschanen (SVP, Müllheim) hält sich in Grenzen.

Schweizer Zucker soll auch nach 2026 subventioniert und mit Zöllen vor billigen Importen geschützt werden. Der Grosse Rat hat eine Motion von Anders Stokholm (FDP) zur Einreichung einer Standesinitiative am Mittwoch klar gutgeheissen. Eine solche muss nun die Thurgauer Regierung ausarbeiten und später nach Bern schicken. Damit sollen der Fortbestand der Frauenfelder Zuckerfabrik und die Zukunft der Rübenanpflanzer gesichert werden. Hauptsächlich Vertretern der Grünliberalen und der Grünen stiess dieses Vorhaben jedoch sauer auf. Die Stossrichtung ihrer Argumentation: Damit werde ein ungesundes Lebensmittel, von dem die Schweizerinnen und Schweizer ohnehin viel zu viel konsumieren, weiterhin staatlich gefördert. Und wirtschaftlich würden Hersteller von Süssgetränken profitieren, etwa die Firma Red Bull.

