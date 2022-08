Aufgefallen Ein Millionengeschenk, angeleinte Hunde und eine Menge Sprichwörter – so verlief der erste Sitzungstag des Thurgauer Grossen Rates nach den Sommerferien Auf den Hund gekommen: Das neue Jagdgesetz will den Weg für eine neue Schiessanlage für die Thurgauer Jäger ebnen. Doch alles drehte sich vorerst um einen Paragrafen über die Leinenpflicht für Hunde. Auf Messers Schneide stand eine Diskussion über die Auswirkungen der Coronakrise im Sozialhilfebereich. Silvan Meile Jetzt kommentieren 17.08.2022, 16.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Thurgauer Grosse Rat an seiner Sitzung vom 17. August 2022 im Rathaus Frauenfeld. Bild: Andrea Tina Stalder

Severine Hänni hat nun den Sprung in den Grossen Rat geschafft. Reto Martin

«Ich gelobe es!» Jetzt hat es die Frauenfelderin Severine Hänni doch noch gesagt. Die SVP-Kantonsrätin legt am Mittwoch im Rathaus Frauenfeld ihr Amtsgelübde als Mitglied des Grossen Rates ab. Hänni freute sich bereits nach den Erneuerungswahlen 2020 über die Wahl ins Kantonsparlament.

Doch es sollte anders kommen. Ihr vermeintlicher Sitz wanderte aufgrund des Wahlbetrugs in Frauenfeld von der SVP zur GLP, weg von Hänni hin zu Marco Rüegg. Mit zweijähriger Verspätung ist Severine Hänni nun aber doch noch im Kantonsparlament angekommen. Sie nahm den Platz des zurückgetretenen Parteikollegen René Gubler ein. Ebenfalls neu im Grossen Rat ist Marcel Wittwer (EDU) aus Amriswil. Er rückt für Daniel Frischknecht nach. Wittwer ist der Sohn von alt Kantonsrat Daniel Wittwer, der sich vor allem als Finanzpolitiker einen Namen machte.

Der Grosse Rat hat eine neue Schiessanlage für die Jäger ins Visier genommen. Die einzige bestehende Anlage im Thurgau befindet sich in Weinfelden, muss aber nach 90 Jahren geschlossen werden, hauptsächlich aus umweltrechlichten Gründen. Im revidierten Jagdgesetz ist nun verankert, dass die Jäger ihre Treffsicherheit künftig am Standort Heckenmoos in Müllheim unter Beweis stellen. Für die Erstellung der dafür nötigen Schiessanlage wird mit 6,5 Millionen Franken gerechnet. Sie stiess im Rat auf keine wirkliche Gegenwehr, die Notwendigkeit sei ausgewiesen.

Und trotzdem fuhr der Grosser Rat grosses Geschütz gegen die Revision des Jagdgesetzes auf. Der Grund dafür ist aber nicht die Schiessanlage. Kantonsrat Stephan Tobler (SVP) lancierte einen Rückweisungsantrag wegen einer grundsätzlichen Hundeleinepflicht im Wald und Waldesnähe von April bis Ende Juli, die in diesem Gesetz geregelt werden sollte.

Kantonsrat Stephan Tobler (SVP) . Bild: Reto Martin

Die Leinenpflicht sei im Jagdgesetz am falschen Ort, waren sich die Ratsmitglieder einig. Ein Verstoss sei im Hundegesetz deutlich einfacher - sprich über eine Ordnungsbusse - zu sanktionieren. Und kein Hundebesitzer schlage jemals das Jagdgesetz auf, um die Vorschriften im Umgang mit dem Vierbeinern nachzulesen, lautete der Vorwurf aus dem Rat. Das machte nicht einmal die Justizdirektorin, als sie sich ihren Hund anschaffte, gibt Cornelia Komposch zu.

«Wer aber verantwortungsvoll einen Hund hält, macht einen Kurs, an dem einem gesagt wird, was alles zu tun ist.» Da spiele es eben keine Rolle, in welchem Gesetz die Regeln verankert seien. Doch Komposch vermochte damit nicht zu überzeugen. Der Rat wies den entsprechenden Gesetzesparagrafen an die vorberatende Kommission zurück.

Ein Kanton im Glück: 127 Millionen Franken brachte der Börsengang der Thurgauer Kantonalbank der öffentlichen Hand ein. Davon sollen alle profitieren. An Ideen, wohin dieses Geld fliessen soll, mangelt es nicht. Ursprünglich wurden 95 Projekt eingereicht, 20 sind schliesslich ausgewählt worden und sollen von einem Geldsegen zwischen je 120’000 Franken und 20 Millionen Franken profitieren. Die Kantonsrätinnen und Kantonsräte gaben sich damit zu frieden. Das letzte Wort haben die Stimmbürger. Voraussichtlich im Frühjahr kommt es zu einer Volksabstimmung.

Kantonsrätin Cornelia Hauser (GP). Bild: Andrea Stalder

Weniger wäre mehr. Kantonsrätin Cornelia Hauser (Grüne) schaffte es, in einem relativ kurzen Statement derart viele Redensarten unterzubringen, dass es den Zuhörern schwindlig wurde: «Viele Wege führen nach Rom», «Wenn zwei sich streiten freut sich der Dritte», «Alle müssen am gleichen Strick ziehen», «Reden ist Silber, Schweigen ist Gold», «Kommt Zeit, kommt Rat», «Was lange währt, wird endlich gut», «Nicht die Faust im Sack machen», «Sich ins Fäustchen lachen», bis Hauser schliesslich fand: «Ende gut, alles gut».

Was die Kantonsrätin damit eigentlich sagen wollte: Sie ist einverstanden damit, die 127 Millionen Franken aus den Partizipationserlösen, wie von der Kommission vorgeschlagen, auf die auserwählten Projekte zu verteilen.

Kantonsrat Josef Gemperle (CVP). Bild: Andrea Stalder

«Es ist knallharte Wirklichkeit geworden, was wir mit unserer Hochrisikostrategie herausgefordert haben.» Mitte-Kantonsrat Josef Gemperle spricht den Rastkolleginnen und Ratskollegen ins Gewissen. «Mit grosser Brutalität sind wir in der Realität angekommen», sagt er mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und eine drohende Strommangellage und einen möglichen Energieengpass.

Die Zukunft der Energieproduktion müsse einheimisch, regional und erneuerbar sein. Gemperle reichte eine Interpellation ein, um über die Herausforderungen im Bereich Energie und Klima zu diskutieren. «Jetzt muss gehandelt werden!» Mehr in neue Technologien soll investiert werden, um die Klimaziele zu erreichen. Auch die Windenergie sei Teil der Lösung, um im Winterhalbjahr Strom produzieren zu können.

«Das ist meine Meinung und meiner Meinung nach ist das auch so.» SVP-Kantonsrat Oliver Martin hegt überhaupt keinen Zweifel an seiner eigenen Wahrnehmung.

Das hat gerade noch gereicht. Mit 36 Ja- zu 34 Nein-Stimmen beschloss der Grosse Rat, über die Interpellation «Zukünftige Entwicklung auf Arbeits- und Sozialhilfeämtern» zu diskutieren. Damit wurde über die Situation von Arbeitslosen und Ausgesteuerten als Folge der Coronakrise debattiert. Das Thema stiessen die massnahmenkritischen Interpellanten Barbara Müller (Aufrecht), Peter Schenk (EDU) und Oliver Martin (SVP) an. Die befürchteten Ängste, dass die Covidkrise zu vermehrten Sozialhilfefälle führte, habe sich nicht bewahrheitet. Belastend wirke derzeit aber die Ukrainekrise.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen