Aufgefallen Die kürzeste Pension aller Zeiten, Schmetterlingsliebhaber und unbeliebte Kreisel: Zweite Fragestunde im Thurgauer Grossen Rat war wenig berauschend Ein ehemaliger Richter muss vier Monate nach der Pensionierung schon wieder ran, dem Regierungsrat wird Kompetenzüberschreitung vorgeworfen und die Gemeinden müssen keine Kantonsstrassen übernehmen, erhalten das Geld aber trotzdem. Das und mehr wurde im Thurgauer Grossen Rat diskutiert.

Die Thurgauer Regierung ist vollzählig anwesend an der Sitzung des Grossen Rates im Ratssaal Frauenfeld. Andrea Tina Stalder

(31. August 2022)

Der 130 Sitze umfassende Grosse Rat des Kantons Thurgau ist am Mittwoch zur zweiten Sitzung nach der Sommerpause zusammengekommen. Es ist zugleich die zweitletzte, bevor der Rat am 3. Oktober mit der Wega-Sitzung ins traditionelle Winterquartier nach Weinfelden wechselt. 124 Ratsmitglieder sind anwesend. Das ist heute aufgefallen.

Alex Frei, kurzfristig aus der Pension geholt als ausserordentlicher Berufsrichter. PD

Ist Not an der Frau, eilt der Mann zur Rettung. Das Obergericht des Kantons Thurgau hat in seiner Personalnot den Grossen Rat ersucht, den Eschliker Rechtsanwalt Alex Frei mit einem Pensum von 50 Prozent für maximal sechs Monate an das Bezirksgericht Arbon zu wählen. Grund dafür ist der krankheitsbedingte Ausfall einer Berufsrichterin mit einem Pensum von 90 Prozent. Ohne Wenn und Aber entspricht der Grosse Rat dem Gesuch in geheimer Wahl mit 119 Stimmen.

Das hat sogleich Konsequenzen: Mit der Wahl ist Alex Frei ab sofort in Amt und Würden. Und damit ist seine Pensionierung nach nur vier Monaten bereits wieder zu Ende. Frei war bis Ende April 2022 Präsident des Bezirksgerichts Münchwilen und sass bis Ende März 2021 für die Mitte im Grossen Rat.

«Es geht um viel mehr als nur um einige Liebhaber von Blumen und Schmetterlingen. Wir befinden uns in der grössten Biodiversitätskatastrophe seit dem Sauriersterben.»

– Toni Kappeler (Grüne, Münchwilen) bei der Beratung zur Änderung des Gesetzes über Strassen und Wege.

«Wir müssen keine Plätze im Kantonsgefängnis bereithalten. Wir brauchen die Polizei nicht, um die Regierung nach der Sitzung abzuführen.»

– Regierungsrat Urs Martin widerspricht Parteikollege Vico Zahnd, die Regierung handle ungesetzlich bei der Anwendung ihrer Finanzkompetenz.

Die Beurteilung von Untergebenen ist für Vorgesetzte eine anspruchsvolle Aufgabe, die zuweilen in einen Spiessrutenlauf münden kann. Was ist gerecht, was ist ungerecht? Wie lässt sich eine Beurteilung möglichst exakt darstellen? 2017 wurde das elektronisch geführte Ziel-, Beurteilungs- und Fördergespräch (ZBF) eingeführt. Die Auswertungen der letzten Jahre haben aber gezeigt, dass es bei den Beurteilungen eine Verschiebung hin zu den A-Prädikaten (sehr gut erfüllt) gegeben hat, während äusserst wenige Prädikate C (teilweise erfüllt) vergeben worden sind.

Der Regierungsrat hat die Problematik erkannt und sieht Handlungsbedarf. Das per 1. Januar 2022 in Kraft gesetzte Beurteilungssystem verzichtet auf eine Kennzeichnung der Qualifikation durch ein Prädikat (A, B, C, D). Es bringt die Qualifikation stattdessen direkt im Wortlaut zum Ausdruck (sehr gut erfüllt, gut erfüllt, erfüllt, teilweise erfüllt, nicht erfüllt).

Die Vierer-Skala wurde zu einer Fünfer-Skala erweitert, um stärker differenzieren zu können. Entsprechend dem Projektziel steht neu die Qualifikation «erfüllt» für die Beurteilung zur Verfügung, wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter die Anforderungen und Aufgaben vollumfänglich erfüllt hat.

Die vorliegende Revision hat keine finanziellen Auswirkungen für den Kanton. Möglicherweise auch deshalb haben 121 der 124 anwesenden Ratsmitglieder diskussionslos zugestimmt.

«Ich habe eine einfache Frage», sagt GLP-Kantonsrat Hanspeter Heeb in der erst zweiten Fragestunde im Grossen Rat. «Wann beginnt man im Thurgau mit dem Rückbau der Kreisel?» Die Antwort von Regierungsrat Dominik Diezi fällt entsprechend einfach und unkompliziert aus:

«Dieser Abbau steht nicht bevor, weil wir Ihre Einschätzung nicht teilen.»

Jürg Wiesli (SVP, Dozwil) sorgt sich um Einzelpersonen und Familien wegen der stark steigenden Kosten im täglichen Leben. Ob es eine Rechtsgrundlage zur Hilfe für Betroffene gebe, will er wissen. Regierungsrat Urs Martin beruhigt: Der Steuerfuss sei um 8 Prozentpunkte gesenkt worden, was alle entlaste. Reiche es nicht, könne bei der Fürsorgebehörde Sozialhilfe oder ein Darlehen beantragt werden.

Christina Pagnoncini (GLP, Alterswilen) wundert sich, dass Fahrende unkompliziert ein zweiwöchiges Aufenthaltsrecht erhalten, während Jugendliche für ein Lager einen wahren Hürdenlauf an Auflagen zu bewältigen hätten.

Nach drei Fragen war bereits ausgefragt. Die nächste Fragestunde ist für den 26. Oktober vorgesehen.

Während exakt einer Stunde wendet sich der Grosse Rat der Änderung des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Natur und der Heimat (NHG) zu. Für einmal ist Toni Kappeler (Grüne, Münchwilen) zufrieden. «Klug und massvoll» habe die Thurgauer Regierung das Begehren der Volksinitiative «Biodiversität Thurgau» umgesetzt.

Im Sommer stimmte der Grosse Rat der Initiative zu, für die mehr als 5000 Unterschriften von Thurgauerinnen und Thurgauern gesammelt worden sind. Die Initiative verlangte zusätzliche finanzielle Mittel in der Höhe von drei bis fünf Millionen Franken pro Jahr zu Gunsten der Artenvielfalt beziehungsweise zur Verhinderung des Artensterbens. Nach Jahren der Arbeit sehen sich die Grünen am Ziel.

In dieselbe Gesetzesänderung wurde auch die Umsetzung der Motion «Für eine Denkmalpflege mit Augenmass» von Pascal Schmid (SVP, Weinfelden) gepackt. Sie verlangt, dass in der Regel die Gebäudehülle von schützenswerten Bauten erhalten bleiben muss. Innenräume sollen dann bewahrt werden, wenn sie eine herausragende historische Bedeutung haben. Für Schmid ist das Augenmass verloren gegangen.

«Es wurde geschützt und geschützt, mit viel zu vielen und viel zu weitgehenden Schutzanordnungen.»

Die linke Ratshälfte sieht die Gesetzesänderung kritisch. «Sie schwächt den Schutz unseres baukulturellen Erbes», warnt Elina Müller (SP, Kreuzlingen). Das berge die Gefahr, nicht wiederherstellbare Zeugen zu verlieren. «Aus Sicht der Baukultur ist das eine deutliche Verschlechterung», sagt Karin Bétrisey (Grüne, Kesswil). Das werde sich erst in einigen Jahren zeigen. Die zweite Lesung findet am 14. September statt.

Während 65 Minuten diskutierte der Grosse Rat in der Eintretensdebatte und der ersten Lesung die Änderung des Gesetzes über Strassen und Wege (StrWG). Mit 48 Seiten war die Botschaft ein Wälzer – und hatte es auch finanziell in sich. Wohl deshalb endet erste Lesung mit dem Fünfer und dem Weggli für die Gemeinden und einer kalten Dusche für die Regierung.

Eigentlich wollte der Kanton rund 200 Kilometer seines Strassennetzes an die Gemeinden abtreten und ihnen den Unterhalt überlassen. Dafür sollen sie aus dem Topf der Strassenverkehrssteuern mehr Geld erhalten, indem ihr Anteil von aktuell 15 auf 23 Prozent erhöht wird. Die Thurgauer Politik hat aber einen andern Plan: Die Gemeinden sollen keine zusätzlichen Strassen gegen ihren Willen übernehmen müssen. Das zusätzliche Geld soll ihnen aber dennoch zufliessen.

Dominik Diezi, Vorsteher des Departements für Bau und Umwelt, hatte der Diskussion letztlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Für ihn sei das Thema erledigt.

«Wir haben die Botschaft verstanden.»

Der Kanton werde sich somit nicht von sich aus weiter bemühen, Kantonsstrassen an Gemeinden abzutreten. Die zweite Lesung findet am 14. September statt, die Meinungen sind gemacht.