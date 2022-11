Thurgau: PR-Gag, Gen-Therapie und eine CO2-neutrale Strasse

Aufgefallen Das Impfschiff war ein PR-Gag, die Impfung eine Gentherapie, und Autos fahren CO2-neutral über die BTS: So verlief der Sitzungstag des Thurgauer Grossen Rates «Nur eine Innensicht»: Das Thurgauer Kantonsparlament diskutierte am Mittwoch hauptsächlich den Bericht zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie. Dabei meldeten sich auch Massnahmenkritiker zu Wort. Silvan Meile Jetzt kommentieren 09.11.2022, 15.37 Uhr

Sitzung des Grossen Rates Thurgau. Donato Caspari / 9.11.2022

Für den mit Abstand meisten Gesprächsstoff sorgte Corona. Ein vom Kanton in Auftrag gegebener Evaluationsbericht zur Pandemiebewältigung stand zur Diskussion. Und das rief Kritiker auf den Plan. Zahlreiche Redner bemängelten, dass es sich beim Bericht lediglich um eine Innensicht handle. Der Kreis an befragten Personen reiche nicht über die Kantonsverwaltung hinaus, stellte etwa GLP-Kantonsrat Ueli Fisch fest.

Ueli Fisch teilte weiter aus: Das Impfschiff sei lediglich als PR-Gag zu werten, urteilte er an der Ratssitzung. Das liess der zuständige Regierungsrat und Gesundheitsdirektor Urs Martin (SVP) nicht so stehen. Das Impfschiff sei ein auf die damaligen knappen Verfügbarkeiten des Impfstoffes abgestimmtes Impfzentrum gewesen. Durch seine variierenden Standorte Romanshorn, Kreuzlingen und Arbon habe es auch weniger mobilen Personen einen Besuch ermöglicht.

«Wir sind keine Stakeholder.» FDP-Kantonsrätin Brigitte Kaufmann kritisierte, dass das Kantonsparlament nur gerade in zwei Stellen des umfassenden Covid-19-Evaluationsberichts erwähnt sei. Einmal eben als Anspruchsgruppe beziehungsweise «Stakeholder». Kaufmann stellte klar, was der Grosse Rat ist: «Wir sind Vertreter der Bevölkerung, Gesetzgeber und Aufsichtsinstanz der Exekutive.» Sie forderte, Überlegungen zu künftigen Anwendungen des Notstandsparagrafen in der Kantonsverfassung anzustellen. «Ist nicht vermehrte Mitbestimmung angebracht?», stellte sie als Frage in den Sitzungssaal.

Der Bericht beruhe auf einseitigen Daten, sagte EDU-Kantonsrat Peter Schenk. Und er behandle eine Pandemie, die nie eine gewesen sei. Die Impfung bezeichnete Schenk als «Gentherapie», die als alternativloser Ausweg dargestellt worden sei. Jürg Wiesli (SVP) merkte an, dass der Bericht jene ausblende, die «im Hausarrest ausharren» mussten, weil sie sich nicht impfen lassen wollten. Wer eine andere als «die höchstbehördliche Einheitsmeinung» vertreten habe, sei als Schwurbler und Covidiot abgetan worden. Und es sei kommuniziert worden, Geimpfte seien nicht mehr Träger des Virus, sagte Oliver Martin (SVP), was sich als falsch herausgestellt habe. Christian Mader (EDU) sprach diesbezüglich von einer Lüge des Impfherstellers Pfizer.

Die Impfung habe in erster Linie von schweren Verläufen geschützt, nicht vor Ansteckungen, erwiderte Regierungsrat Urs Martin. Und sie habe in einer angespannten Situation eine tatsächliche Entlastung hervorgerufen. «Die Belegung in den Spitälern ging zurück.» Zweimal sei dort die Situation sehr kritisch gewesen. Die Pflegenden seien 7×24 Stunden für die Bevölkerung da gewesen, hätten Sonderschichten geleistet. Diesem Personal gebühre grosser Dank.

«Ein Plan B wäre angezeigt», sagte Karin Bétrisey von den Grünen. Damit meinte sie, dass im revidierten Richtplan des Kantons nicht mehr einfach auf die Bodensee-Thurtal-Strasse (BTS) gesetzt werden soll, deren Schicksal von der Bundespolitik abhängt. Eine solche Strasse lasse sich sowieso nicht mehr mit den aktuellen Klimazielen des Kantons vereinbaren. Regierungsrat Dominik Diezi hielt dagegen: Bis die BTS erstellt sei, dürfte sich seiner Meinung nach der Verbrennungsmotor aus dem Individualverkehr verabschieden und der Verkehr auf dieser Strasse CO 2 -neutral unterwegs sein. Vorerst gilt es nun aber, die Signale des Bundes abzuwarten. Auf Ende Februar oder Anfang März sei ein Entscheid aus Bern bezüglich BTS in Aussicht gestellt, so Diezi.

Dreifachwechsel im Grossen Rat. SVP, Grüne und SP erhielten an der Sitzung vom Mittwoch neues Personal. Linda Hess (SP, Steckborn) ersetzt die zurückgetretene Christine Steiger, die ebenfalls aus Steckborn kommt. Raphael Stutz aus Sirnach tritt in die Fussstapfen von Urs Schrepfer aus Busswil, beide SVP. Und den Sitz des abgetretenen Toni Kappeler (Grüne, Münchwilen) nimmt Matthias Kreier aus Oberwangen ein. Sie alle gelobten, ihre Pflichten im Interesse unseres Kantons und der Wohlfahrt und Rechte seiner Bevölkerung gewissenhaft und verantwortungsbewusst zu erfüllen und dabei die Verfassungen und Gesetze des Bundes und des Kantons Thurgau zu achten.

