Thurgau: Fehlerhafte Gesetzgebung und Abstimmung mit Tücken

Aufgefallen Fehlerhafte Gesetzgebung, elektronische Abstimmung mit Tücken, Persönliches auf Dialekt – so verlief die Wega-Sitzung des Thurgauer Grossen Rats Das Gesetz über die Strassen und Wege muss nochmals traktandiert werden, da unsorgfältig gearbeitet wurde. Bei der ersten Sitzung des Winterhalbjahrs arbeitet der Grosse Rat zielstrebig auf die Mittagspause hin. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 03.10.2022, 17.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Grosse Rat tagt nach zweieinhalb Jahren wieder im Rathaus in Weinfelden. Dabei stimmt er erstmals elektronisch ab. Ralph Ribi

Auf Antrag von Präsidentin Barbara Dätwyler (SP, Frauenfeld) verschiebt der Grosse Rat die traktandierte Schlussabstimmung des Gesetzes über die Strassen und Wege, das unter anderem den Gemeinden zu einem höheren Anteil der Verkehrssteuern verhilft. Einen Grund dafür nennt sie nicht, verweist nur auf eine vorangegangene digitale Mitteilung an die Ratsmitglieder. Darin heisst es, bei den Vorberatungen habe sich ein materieller Fehler eingeschlichen: «Paragrafen wurden fälschlicherweise als aufgehoben gekennzeichnet.»

Der Grosse Rat tagt an diesem Montag zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren wieder in Weinfelden. Jeweils im Winterhalbjahr hat er seine Sitzungen in Weinfelden, im Sommerhalbjahr in Frauenfeld. Wegen der Pandemie konnte er jedoch zweieinhalb Jahre nicht mehr nach Weinfelden kommen und musste sich in der Frauenfelder Rüegerholzhalle versammeln. Der Sitzungsturnus in Weinfelden beginnt üblicherweise während der Weinfelder Gewerbeausstellung (Wega). Dann tagt das Parlament an einem Montag statt wie sonst an einem Mittwoch, denn die Wega findet nicht an einem Mittwoch statt. An der sogenannten Wega-Sitzung ist die Traktandenliste kurz. Denn die 130 Mitglieder des Grossen Rats möchten sich nicht zum Zmittag verspäten, den sie auf Einladung der Messeleitung gemeinsam in einem Zelt der Weinfelder Gewerbeausstellung einnehmen. Zuvor ist um 11.20 Uhr eine Besichtigung der Armee-Sonderschau angesagt. Die Ratspräsidentin beendet die Sitzung um 11.20 Uhr. Das wird knapp.

Auf den Tischen der Ratsmitglieder liegt ein Kästchen mit Tasten. 1 bedeutet Ja, 2 bedeutet Nein, 3 bedeutet Enthaltung. Damit werden auch im Thurgauer Kantonsparlament elektronische Abstimmungen möglich. Während 12 Sekunden ist jeweils eine Eingabe möglich, die während dieser Zeit auch geändert werden kann. Wer sich enthalten will, der muss 3 drücken, sonst gilt er als abwesend.

Bei der ersten Abstimmung an diesem Morgen kommen jedoch die menschlichen Stimmenzähler zum Einsatz, denn es ist eine geheime Wahl. Der SP-Kandidat Peter Dünner wird mit 103 Stimmen zum neuen Mitglied des Obergerichts gewählt, als Ersatz für den Ende März 2023 altershalber zurücktretenden Peter Hausammann. An Vereinzelte gehen 12 Stimmen. Dünner legt gleich sein Amtsgelübde ab.

Das elektronische System kommt zum ersten Mal beim Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Natur und der Heimat zum Zug. Dabei geht es um die Umsetzung der Biodiversitäts-Initiative. Das Gerät von Max Brunner (SVP, Weinfelden) funktioniert zunächst nicht und muss ersetzt werden. Erst nach mehrfachen Versuchen klappt die Abstimmung. Der Ja-Stimmen-Anteil steigt von 102 auf 105, während die Nein-Stimmen konstant bei 9 verharren. Dätwyler kommentiert: «Wir bekommen immer schönere Resultate.» Das System kommt noch einmal – problemlos – zum Einsatz, als der Grosse Rat mit 102 Stimmen beschliesst, über die Interpellation zum Pflegenotstand zu diskutieren.

In der Pflege gehört Teilzeitarbeit zum Standard. Die Belastung hält man sonst nicht aus, erklärt Elisabeth Rickenbach (EVP, Thundorf), die selber in der Branche tätig ist. Doch selten ist eine Teilzeitarbeit so genau berechnet wie in ihrem Fall: Sie arbeitet 69,7 Prozent.

Peter Schenk (EDU, Zihlschlacht) hält sein Votum auf Schweizerdeutsch mit der Begründung, es handle sich nicht um die Meinung der EDU, sondern um seine persönliche. Andere Kantonsräte äussern ungeniert auf Hochdeutsch ihre persönliche Meinung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen