In Konstanz entsteht eine Unterkunftshalle für Flüchtlinge

Nachbarschaft Auf Konstanzer Klein Venedig entsteht eine Unterkunftshalle für Kriegsflüchtlinge Bomben auf ukrainische Städte: Die deutschen Nachbarn erwarten einen starken Anstieg an geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Bisher funktionierte die innerdeutsche Verteilung der Flüchtlinge nicht richtig. Claudia Wagner / Südkurier

Viele Frauen und Kinder flüchten aus der Ukraine nach Westeuropa. Hier warten sie vor einer Registrierungsstelle in Hamburg. Bild: Keystone (10. März 2022)

Es gleicht einer kurzen Atempause. Aktuell hat sich der Flüchtlingszustrom in den Kreis Konstanz zunächst abgeschwächt. Wie Philipp Gärtner, erster Landesbeamter und Vertreter des Landrats, in der Pressekonferenz zur aktuellen Lage berichtet, seien dem Kreis in den vergangenen zwei Wochen nur wenige Ukrainer aus der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) zugeteilt worden.

In einer der vergangenen Woche kamen gar keine ukrainischen Flüchtlinge neu an, diese Woche seien 14 Personen angekündigt worden.

Baden-Württemberg rechnet mit hohen Zahlen

Das Landratsamt rechnet aber mit einer starken Steigerung dieser Zahlen. Zum einen würden täglich massive Bombardements zahlreicher ukrainischer Städte gemeldet, die dazu führen dürften, dass weitere Hunderttausende fliehend die Ukraine verlassen und unter anderem nach Deutschland kommen.

Zum anderen funktioniere im Moment die Verteilung innerhalb Deutschlands nicht richtig, erläutert Gärtner. Derzeit werden sehr wenige Kriegsflüchtlinge nach Baden-Württemberg verteilt, was voraussichtlich zur Folge habe, dass dieses Kontingent etwas später nachgeholt werde. Dann sei mit hohen Zahlen zu rechnen.

Hinzu kommen etwa 120 Asylbewerber monatlich aus anderen Ländern, die den Landkreis erreichen. Bis vor kurzem waren es noch etwa 60 Personen im Monat, die Zahl steigt also ebenfalls signifikant an.

Turnhallen werden als Unterkünfte genutzt

Schwierigkeiten macht dem Landratsamt vor allem, dass es so schwer ist, vorherzusagen, wie gross der Zustrom in den kommenden Monaten sein wird. Das macht die Planung kompliziert. In den kommenden Wochen werde die Halle des Berufsschulzentrums Radolfzell belegt werden. Dann werden alle sechs Kreissporthallen als Flüchtlingsunterkünfte genutzt sein. Die Kreissporthallen bieten im Moment 720 Personen Zuflucht, im Berufsschulzentrum Radolfzell sollen weitere 192 Plätze geschaffen werden.

Der Zeitplan des Landkreises sieht vor, bis zum Jahresende die geplante Leichtbauhalle in Konstanz auf Klein Venedig zu errichten und nach und nach zu belegen. Zwei weitere Hallen könnten in Rielasingen und in Steisslingen bis Anfang 2023 bezugsfertig sein. Jede Halle hat eine Kapazität von etwa 400 Personen. Sollte das so funktionieren, könnte der Landkreis darauf verzichten, auch städtische Turnhallen belegen zu müssen – zumindest vorerst.

