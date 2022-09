Schlatt TG ist erleichtert über Nagra-Entscheid

Atommüll Grosses Aufatmen in Schlatt: Im Westen des Thurgaus ist man erleichtert über das ausbleibende Endlager – zollt den Zürchern aber Respekt Die Gemeinde Schlatt begrüsst den Entscheid der Nagra, das Endlager für radioaktive Abfälle nicht an der Thurgauer Grenze zu bauen. Der Thurgauer Regierungsrat Dominik Diezi streicht heraus, dass es sich um eine Gemeinschaftsaufgabe handle. Thomas Wunderlin 12.09.2022, 17.00 Uhr

Informationsveranstaltung zu Oberflächenanlagen künftiger geologischer Tiefenlager in Schlatt mit dem damaligen Regierungsrat Jakob Stark. (13.2.2013). Nana Do Carmo

Der äusserte Westen des Kantons Thurgau kommt nicht in den Bereich eines Endlagers für radioaktive Abfälle, da die Nagra auf den Standort Zürich-Nordost verzichtet. Somit ist auch Schlatt nicht betroffen.

Die Gemeinde teilte am Montag mit: «Der Gemeinderat von Schlatt nimmt diesen Entscheid der Nagra erleichtert zur Kenntnis, nicht ohne dabei der ausgewählten Standortregion Nördlich Lägern seinen grössten Respekt entgegenzubringen, im Wissen darum, welchen Aufwand die betroffenen Gemeinden in den kommenden Jahren zu bewältigen haben werden und dass sie eine nationale Aufgabe übernehmen.» Der Gemeinderat vertraue darauf, dass die Nagra auf dem Grundsatz «Sicherheit an oberster Stelle» entschieden habe.

Zurückhaltend zeigt sich der Basadinger SVP-Kantonsrat Gottfried Möckli:

«Wenn wir Müll machen, müssen wir ihn irgendwo entsorgen.»

Kantonsrat Gottfried Möckli, SVP Basadingen. Donato Caspari

Er jubiliere nicht über den Nagra-Entscheid. Er könne ihn nicht beurteilen, er kenne die Grundlagen nicht. Aus dem Abfall, der Wärme abgebe, könne man dereinst vielleicht wieder Energie gewinnen. Möckli hatte sich beim Thema Endlager nicht engagiert. Die möglichen Abgeltungen für die Standortgemeinden interessieren ihn nicht: «Das Finanzielle ist das eine, die Sicherheit das andere.»

Kanton Thurgau: Keine politischen Argumente

Für den Kanton Thurgau ist der Entscheid für Nördlich Lägern «nachvollziehbar», teilte das Departement für Bau und Umwelt (DBU) mit. Erfüllt worden sei die Forderung des Regierungsrats, «dass der sicherste Standort in einem nachvollziehbaren und transparenten Prozess ausgewählt werden muss». Insbesondere seien «keine politischen Argumente in die Beurteilung eingeflossen».

Der Thurgau werde den Prozess weiter im Ausschuss der Kantone begleiten. Die Frage, ob er erleichtert sei, beantwortet DBU-Chef Dominik Diezi nicht:

Mitte-Regierungsrat Dominik Diezi. Ralph Ribi

«Das ist nicht die Kategorie, in der man sich hier ausdrückt.»

Entscheidend sei, wo das Lager geologisch am sichersten sei. Es gehe um eine Gemeinschaftsaufgabe.