Anklage Hände mit heissem Wasser verbrüht, Nase und Finger mit einer Zange verletzt: Nach SEK-Einsatz in Konstanz steht eine Jugendbande vor Gericht Nach einem spektakulären Zugriff des Spezialeinsatzkommandos SEK an Ostern in Konstanz hat die Staatsanwaltschaft jetzt Anklage gegen sechs junge Menschen erhoben. Welche neuen Tatdetails nun bekannt sind und wann der Prozess stattfindet. René Laglstorfer/Südkurier Jetzt kommentieren 10.08.2022, 08.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Weil die Polizei vermutet, die Jugendbande könnte eine Schusswaffe haben, schickt sie am Ostermontag ein Grossaufgebot nach Konstanz-Fürstenberg. Bild: Jörg-Peter Rau/Südkurier (18.04.2022)

Es war der grösste Polizeieinsatz seit langem in Konstanz und er richtete sich gegen eine bewaffnete Jugendbande im Drogenmilieu, die einen 19-Jährigen seiner Freiheit beraubt, erpresst und schwer misshandelt haben soll: Am Ostermontag stürmten maskierte Elitepolizisten eine angemietete Ferienwohnung in Konstanz-Fürstenberg.

Dort nahm das Spezialeinsatzkommando (SEK) drei junge Männer sowie eine 17-jährige Jugendliche fest. Ein vierter Verdächtiger, der mutmassliche Haupttäter, soll wenig später bei seinem Arbeitgeber festgenommen worden sein.

Vier Männer und zwei Frauen angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Konstanz hat nun Anklage nicht – wie erwartet – gegen fünf, sondern überraschenderweise gegen sechs Tatverdächtige erhoben, wie Staatsanwalt Andreas Mathy dem Südkurier auf Anfrage bestätigt.

Dabei handelt es sich zum einen um die vier jungen Männer im Alter von 21 bis 22 Jahren, die nunmehr seit knapp vier Monaten in Untersuchungshaft sitzen. Und zum anderen um zwei junge Frauen: jene 17-jährige Jugendliche, die vorübergehend festgenommen wurde und rasch auf freien Fuss kam, sowie eine weitere junge Frau im Alter von 18 Jahren, die bisher in den Mitteilungen der Konstanzer Polizei gar nicht erwähnt wurde.

Schwere Vorwürfe gegen die Jugendlichen

Den sechs jungen Tatverdächtigen wirft die Konstanzer Staatsanwaltschaft in ihrer rund 30-seitigen Anklageschrift eine Reihe von schweren Straftaten vor: Erpresserischer Menschenraub in Tateinheit mit besonders schwerem bandenmässigem und zum Teil bewaffnetem Raub, besonders schwere räuberische Erpressung, gefährliche Körperverletzung sowie unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Staatsanwalt Mathy sagt:

«Es ist ein Fall, der aus der Masse der Anklagen zum Landgericht ein Stück heraussticht, weil es besonders gravierende Taten waren, wie man sie nicht jeden Tag liest.»

Was ist in jener Nacht zum Ostermontag in Konstanz geschehen? Südkurier-Recherchen geben nun erstmals Einblick in den gesamten Tatablauf.

Bewaffnete Entführung auf offener Strasse

Das Konstanzer Polizeipräsidium suchte vier Tage nach der mutmasslichen Tat in einer Pressemitteilung nach Zeugen, die sich am Ostersonntag gegen 20 Uhr in Konstanz im Bereich der Bushaltestelle an der Max-Stro-

meyer-Strasse auf Höhe der Hausnummer 8 aufhielten. Während dort mehrere Personen warteten, habe ein weisser Kleinwagen gegenüber der Haltestelle gestanden.

Was die Mitteilung verschwieg, ist, dass es an dem erwähnten Ort – mitten in Konstanz-Petershausen – zu einer wohl bewaffneten Entführung des 19-Jährigen auf offener Strasse gekommen sein soll.

Das bestätigt die Staatsanwaltschaft Konstanz. «Zwei der vier Hauptangeklagten sollen dem Opfer gesagt haben, sie hätten eine Waffe dabei. Ob das tatsächlich der Fall war, liess sich nicht bestätigen», sagt Staatsanwalt Mathy.

Auslöser waren Schulden

Das 19-jährige Opfer gab laut Südkurier-Informationen an, dass die Täter ihn mit einer Schusswaffe und mit dem Tod bedroht hätten. Diese Schusswaffe, die ein wichtiges Beweismittel im bevorstehenden Prozess am Landgericht Konstanz wäre, soll einer der Tatverdächtigen später so entsorgt haben, dass sie die Polizei bis heute nicht finden konnte.

Das bestätigt auch die Anklageschrift, die laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft keine Schusswaffe als Beweismittel nennt.

Auslöser für die gewaltsame Entführung sollen Schulden des Opfers bei der Drogenbande über lediglich 50 Euro gewesen sein. «Gefordert wurden wohl 1000 Euro. Ein Säumniszuschlag hat den ursprünglichen Schuldbetrag erhöht», erklärt Andreas Mathy.

Mit Schusswaffe bedroht

Am Steuer des Entführungswagens habe die als Mittäterin angeklagte 18-jährige Frau, auf dem Beifahrersitz die als Gehilfin angeklagte 17-jährige Jugendliche gesessen. Zusammen mit zumindest einem Teil der männlichen Angeklagten soll die Jugendbande ihr Opfer in die knapp zwei Kilometer entfernte Ferienwohnung nach Konstanz-Fürstenberg gebracht haben.

Alles anzeigen

Dort soll es zu «heftigen Misshandlungen» gekommen sein, wie ein Kripobeamter dem Südkurier bestätigte. Die vier männlichen Angeklagten sollen ihr 19-jähriges Opfer unter anderem mit einer Schusswaffe bedroht, seine Hände mit heissem Wasser verbrüht und seine Nase und Finger mit einer Zange verletzt haben.

Die beiden jungen Frauen dürften bei den Misshandlungen lediglich zugeschaut haben, wodurch sie jedoch laut Staatsanwaltschaft Konstanz auch gegen das Gesetz verstiessen: Staatsanwalt Mathy stellt klar:

«Durch ihre Anwesenheit haben sie die Taten gebilligt und die anderen bestärkt in ihrem Entschluss. Psychische Beihilfe genügt, um sich strafbar zu machen.»

Das Opfer kann fliehen

Bei den Quälereien soll der Haupttäter eine führende Rolle eingenommen haben. Ein anderer hat dabei nach Südkurier-Informationen verhindert, dass ein Finger des Opfers abgetrennt werde. Zwei der sechs Angeklagten sollen die Folter nicht mehr mit ansehen haben können und zwischenzeitlich die Fürstenberger Ferienwohnung verlassen haben, während zwei männliche Tatverdächtige weitergemacht hätten.

Als die Angeklagten in der Nacht einschliefen, dürfte das 19-jährige Opfer die Gelegenheit genutzt haben und zu einer Verwandten geflohen sein. Von dort aus hat der verletzte Mann dann selbst die Polizei verständigt.

Die Polizei nimmt am Morgen des Ostermontags einen der Tatverdächtigen fest. Bild: Jörg-Peter Rau/Südkurier (18.04.2022)

Aufgrund der Schusswaffe, den schlimmen Misshandlungen und da die Polizei die Jugendbande länger auf dem Schirm hatte, haben die Sicherheitsbehörden in den frühen Morgenstunden des Ostermontags entschieden, eine grosse Anzahl SEK- und Kripobeamter nach Konstanz zu schicken.

Der Prozess gegen die sechs Angeklagten wird laut Staatsanwaltschaft und Landgericht Konstanz voraussichtlich im Herbst über die Bühne gehen. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen