Thurgauer Neonazi auf Amokfahrt am Lago Maggiore

Amokfahrt Reichsbanner im Kofferraum, mit Armeekarabiner auf Menschen gezielt: Thurgauer Neonazi terrorisiert Autofahrer am Lago Maggiore Die italienische Polizei verhaftete letzten Samstag einen 31-jährigen Thurgauer, weil er versuchte, andere Autos von der Fahrbahn zu drängen, mit einem Armeekarabiner auf Menschen zielte und gestohlene Autokennzeichen mit sich führte. Der Mann ist in der Schweiz mehrfach vorbestraft. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen. Tobias Hug 11.10.2022, 18.00 Uhr

An einer Tankstelle in Meina zielte der Thurgauer mit einem alten Schweizer Armeekarabiner auf Passanten und Autofahrer. Bild: vcoazzurra TV / Screenshot

Am vergangenen Samstagabend hat ein Thurgauer in Arona am piermontesischen Ufer des Lago Maggiore Angst und Schrecken verbreitet. Kurz nach 18 Uhr rast der 31-jährige Schweizer über die Staatsstrasse SS33 und verfolgt ahnungslose Autofahrer. Der Mann fährt ihnen ins Heck und versucht, sie mit seinem Auto von der Fahrbahn zu drängen. Bei dieser Karambolage beschädigt er 15 Fahrzeuge, vier Personen werden dabei verletzt.