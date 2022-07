Ammoniak Schleppschlauch-Obligatorium: Die Thurgauer Bauern sind auf Kurs In rund 60 Prozent der Thurgauer Landwirtschaftsbetriebe, in denen Gülle ausgeführt wird, geschieht dies derzeit mit einer emissionsarmen Technik. Dort, wo dies nicht der Fall ist, werden jedoch noch keine Strafen ausgesprochen. Silvan Meile 12.07.2022, 17.43 Uhr

Ein Bauer bringt die Gülle mit einem Schleppschlauch aus. Bild: Pius Amrein

Das Schleppschlauch-Obligatorium löste im Thurgau Widerstand aus. Obwohl der Bund die Einführung einer Pflicht bis ins Jahr 2024 hinausschob, führte der Thurgau eine solche per 2022 ein. Gülle darf nur noch mit schonenden Techniken wie dem Schleppschlauch ausgetragen werden.

«Es funktioniert recht gut», sagt Roland Illg vom Thurgauer Amt für Umwelt. Etwa 1000 Betriebe hätten bereits umgestellt. Das seien rund 60 Prozent aller Landwirte, die Gülle austragen. Man setzte auf Einsicht der Bauern. Es sei derzeit nicht angezeigt, Strafen auszusprechen.

«Bösartige Zuwiderhandlungen haben wir bisher keine festgestellt.»

Das Ziel steht aber fest: Mindestens 80 Prozent der Gülle im Kanton Thurgau soll künftig nur noch mit einer emissionsarmen Technik ausgebracht werden.

Weil aber die Lieferzeiten für die benötigten Geräte lang sind, ist es in der aktuellen Übergangsfrist erlaubt, die Gülle mit einer herkömmlichen Methode auszubringen, sofern nachgewiesen werden kann, dass etwa ein Schleppschlauch bestellt ist. Ausnahmeregelungen für das konventionelle Ausbringen gibt es künftig weiterhin in Hanglagen, bei engen Platzverhältnissen in Hochstammobstgärten oder besonders kleinen Parzellen.

Düngung wirkt sich auch negativ auf Waldflächen aus

Beim diesem Projekt geht es um die Senkung des Stickstoffeintrags. Denn schleudert die Gülle durch die Luft, entweicht deutlich mehr Ammoniak in die Umwelt, als wenn die Gülle etwa mit Schleppschläuchen direkt in auf den Boden ausgetragen wird: «Einerseits ist Ammoniak beziehungsweise Stickstoff eine Vorstufe von Feinstaub», erklärt Illg in einer Mitteilung des Verbands Thurgauer Landwirtschaft. «Diese kleinen Teilchen sind stark gesundheitsgefährdend und können – je nach Grösse – bis in die kleinsten Verästelungen der Lunge gelangen.»

Anderseits würden auch empfindliche Ökosysteme wie Naturschutzgebiete oder Wälder durch die Einträge gedüngt. «Auf mehr als 90 Prozent der Waldfläche werden die kritischen Einträge für Stickstoff überschritten und führen zu einer Veränderung der Bodenvegetation sowie einer unausgeglichenen Nährstoffversorgung der Bäume.» Dies vermindere die Resistenz gegenüber Parasiten, Trockenheit und Frost.

Illg sagt gegenüber dem «Thurgauer Bauern» auch: «Die Massnahme ‹emissionsarmes Gülleausbringen› ist nur eine von zwölf Massnahmen, die im Massnahmenplan Ammoniak definiert wurden. Allerdings ist sie die Massnahme mit der grössten Wirkung.»