Stand-Up-Paddle & Gummitiere: Diese Regeln gelten auf Bodensee

Änderungen Beschriftete Stand-up-Paddles und keine Einhörner mehr: Das gilt neu auf Bodensee und Rhein Die Temperaturen sind hoch und die Ostschweizerinnen und Ostschweizer zieht es an, auf und in den Bodensee. Seit dem 1. Mai gelten dort für Schwimmerinnen und Stand-up-Paddler neue Regeln. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 01.07.2022, 10.54 Uhr

Solche aufblasbaren Schwimminseln sind auf gewissen Rheinabschnitten verboten. Bild: Thomas Ulrich

Wenn es endlich Sommer ist, gibt es kaum etwas Schöneres, als sich im kühlen Wasser des Bodensees oder Rheins treiben zu lassen. Entweder auf dem Stand-up-Paddle, schwimmend aus eigener Kraft oder auf aufblasbaren Flamingos. Seit dem 1. Mai 2022 gelten dafür neue Regeln, die in der Bodensee-Schifffahrts-Ordnung (BSO) festgelegt sind. Das Regelwerk ist eine Vereinbarung zwischen der Schweiz, Österreich und den beiden deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg. Am 1. Mai traten folgende Änderungen in Kraft:

Stand-up-Paddles haben in den letzten Jahren einen Boom erlebt. Bild: Thomas Staub

Eigentümerinnen und Eigentümer von Stand-up-Paddles, Drachensegelbrettern oder Paddelbooten müssen diese seit Anfang Mai 2022 mit ihrem Namen und ihrer Adresse beschriften. In der Erläuterung zur Revision heisst es, das sei nötig, da immer mehr Stand-up-Paddles auf dem Bodensee unterwegs seien. Schon seit längerem müssen Personen auf einem Stand-up-Paddle eine Schwimmweste tragen.

Innerhalb der Uferzone brauchen Schwimmerinnen und Schwimmer keine Schwimmboje, ausserhalb der Uferzone schon. Bild: Susann Basler

Wer ausserhalb der Uferzone ohne Begleitfahrzeug schwimmt, muss einen «gut sichtbaren Schwimmkörper» dabei haben, wie etwa eine Schwimmboje. Die Uferzone endet 300 Meter vom Ufer entfernt und ist jeweils mittels Bojen oder Schilder markiert.

Auf einigen Rhein-Abschnitten sind Wellenbretter und nicht lenkbare Schwimmkörper verboten (siehe Karte). In der Erläuterung heisst es, die «aufblasbaren Schwimminseln, oft in Tiergestalt», seien auf dem Rhein häufig an den Wochenenden und in den Sommerferien in Gebrauch. Diese Gummitiere seien mittlerweile bis zu 6 Meter lang und 2,5 Meter hoch, weshalb sie schwierig zu lenken sind und deshalb verboten werden.

Weiterhin erlaubt sind kleinere Luftmatratzen und Gummiboote, sofern sie lenkbar sind. Wer nicht auf seinen Flamingo oder sein Einhorn verzichten möchte, kann diese in Ufernähe stationär benutzen.

Schwimminseln und Wellenbretter sind auf dem Alten Rhein von Rheineck bis zur Bodenseemündung und auf dem Rhein zwischen Konstanz und der Landestelle Ermatingen sowie zwischen der obersten Steganlage in Eschenz und der Strassenbrücke Schaffhausen/Feuerthalen verboten.

Beim «Flyboard» sorgt ein Wasserstrahl für Auftrieb. Bild: Olivier Maire/Keystone

Neben Aqua-Scootern und Wassermotorrädern sind neu auch «Sportgeräte mit Wasserstrahlantrieb» auf dem Bodensee und Rhein verboten. Solche «Flyboards» seien in letzter Zeit vermehrt benutzt worden, heisst es in der Erläuterung zur Revision der Bodensee-Schifffahrts-Ordnung.

