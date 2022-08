Thurgauer Linke und Grüne gegen AHV-Reform

Abstimmung Thurgauer Linke und Grüne für AHV-Nein: Mit fair verteilten Gewinnen ein würdiges Einkommen für alle Das Nein-Komitee zur AHV-21-Reform bekämpft den «Rentenabbau auf dem Buckel unserer Mütter und Grossmütter». Für die Juso ist der Sozialismus die beste Altersvorsorge. Thomas Schaffner 25.08.2022, 16.25 Uhr

Im Abstimmungskampf: Azra Ganic, Edith Wohlfender, Sandra Reinhart, Lukas Auer, Simon Vogel, Edith Graf-Litscher. Belinda Schmid

Eingeladen hatte der Präsident des Gewerkschaftsbundes Thurgau, Lukas Auer. Thema: die bevorstehende Abstimmung zur AHV-Reform. Im Büro des Gewerkschaftsbunds in Frauenfeld angetreten war nationale, ostschweizerische und kantonale Polit-Prominenz, so Edith Graf-Litscher, Nationalrätin, Azra Ganic, Vizepräsidentin Gewerkschaftsbund Thurgau, Simon Vogel, Junge Grüne, Luis Barros, Travail Suisse Ostschweiz, Edith Wohlfender, SP-Kantonsrätin, und Sandra Reinhart, GP-Fraktionspräsidentin.

Gegen einen Rentenabbau «auf dem Buckel unserer Mütter und Grossmütter» verwahrte sich Graf-Litscher:

«Die AHV soll allen Menschen nach der Pensionierung ein würdiges Einkommen sichern. Die vorliegende Reform tut dies nicht: Es geht hier nicht um eine angemessene Flexibilisierung des Renteneintrittsalters.»

Die AHV habe 2021 2,6 Milliarden Franken Betriebsgewinn gemacht, womit die Begründung für die Heraufsetzung des Rentenalters in sich zusammenfalle. Derzeit sinke die Kaufkraft bei kleineren und mittleren Einkommen, weswegen die Rentenkürzung für die SP nicht in Frage komme.

Noch mehr Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit

Lukas Auer gab zu bedenken, dass ein höheres Rentenalter noch mehr Menschen als jetzt schon in Langzeitarbeitslosigkeit und Sozialhilfe treibe. Zudem sei eins glasklar:

«AHV 21 spielt die erste Geige im Rentenabbau-Konzert.»

Schon würden Pläne diskutiert, das Rentenalter an die Lebenserwartung zu knüpfen, was uns über das Rentenalter 67 noch hinausführen werde. Azra Ganic wies darauf hin, dass Frauen heute ein Drittel weniger Rente erhielten als Männer.

Zudem reiche die Rente aus der zweiten Säule, so man denn eine habe, nirgends hin. Also zähle jeder Rappen aus der AHV. Oft gehe der Umstand vergessen, dass Frauen Care-Arbeit in der Familie leisteten, und zwar unbezahlt. Simon Vogel strich heraus, dass wir heute mit technischer Innovation und Digitalisierung immer schneller, präziser und besser arbeiteten:

«Wir sind überzeugt, wenn wir diesen Fortschritt nutzen und den Gewinn an Produktivität fair verteilen, ist es in Zukunft möglich, auch bei gleichbleibendem Rentenalter die AHV zu finanzieren.»

Angesagt sei nun eine Totalrevision der Altersvorsorge: «Wir müssen die erste und zweite Säule zu einer solidarischen Altersvorsorge zusammenlegen, welche allen Menschen ein würdiges Leben im Alter ermöglicht.»

Edith Wohlfender rief in Erinnerung: «Frauen leisten heute für 200 Milliarden unbezahlte Care-Arbeit und tragen damit viel zum Gelingen unseres Wohlfahrtsstaates bei.» Echte Gleichstellung sei mit dieser AHV-Vorlage nicht zu erreichen. Stattdessen müssten die Arbeitsbedingungen in Pflege und Verkauf verbessert werden, etwa durch die 40-Stunden-Woche.

Auch die Betreuung und Pflege von Familienangehörigen sollte mit in die AHV-Berechnungen einfliessen. «Wir verlangen echte Frühpensionierung für Frauen im Pflegeberuf, wie im Baugewerbe, denn die körperlichen Belastungen sind identisch.»

Luis Barros betonte, man habe auf alternative Finanzierungsformen der AHV hingewiesen: «Aber leider hat das Parlament auf die Behebung der Lohndiskriminierung verzichtet. Und auch darauf, die Erträge der Schweizerischen Nationalbank aus den Negativzinsen in die AHV fliessen zu lassen.» Da die Altersvorsorge die grösste Verliererin der Negativzinspolitik der SNB sei, wäre es nur folgerichtig, die AHV aus den Erträgen der Nationalbank zu entschädigen.

Sandra Reinhart erklärte: «Die AHV 21 ist abzulehnen, weil sie nur der erste Schritt von weiteren Reformen ist, mit denen wir wichtige soziale Errungenschaften der vergangenen Jahre verlieren.»

Juso wollen bei Kapitalisten Mehrwert abschöpfen

Und: «Geld für existenzsichernde Renten, wie sie auch die Bundesverfassung vorschreibt, wäre in der Schweiz ausreichend vorhanden.» Die Reform dürfe nicht auf Kosten der Frauen passieren. «Vom abgeschöpften Mehrwert der Kapitalistinnen und Kapitalisten ist die AHV zu finanzieren», liessen die Jusos schriftlich vernehmen, denn die beste Altersvorsorge sei der Sozialismus.