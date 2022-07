Thurgauer alt Regierungsrat wird 90 Jahre alt

Geburtstag Thurgauer alt Regierungsrat Ulrich Schmidli wird 90 Jahre alt: «Wir waren eine richtig verschworene Gemeinschaft» Ulrich Schmidli begeht am 12. Juli seinen 90. Geburtstag. Für den Sozialdemokraten, der von 1980 bis 1996 das Departement für Bau und Umwelt leitete, ist Politik nach wie vor das «schönste Hobby». Christof Lampart Jetzt kommentieren 12.07.2022, 05.00 Uhr

Der Thurgauer alt Regierungsrat Ulrich Schmidli wird 90 Jahre alt. Bild: Belinda Schmid

Der Hausherr empfängt den Besuch an der Haustüre. Zwar werde sein Bewegungsradius «von Jahr zu Jahr etwas kleiner», erklärt Ulrich Schmidli, aber auf sein Auto verzichtet der nach wie vor in Zihlschlacht wohnende Pensionär ebenso wenig wie auf seinen täglichen Sport. Meistens ist er eine Stunde mit dem Fahrrad unterwegs, ab und an zieht es ihn ins Schwimmbad Bischofszell. Dass er geistig und körperlich nach wie vor auf der Höhe ist, bedeutet für ihn Freude und Dankbarkeit zugleich, denn: «In meinem Alter ist die Gesundheit das Wichtigste.»

Herr Schmidli, wie gut ist ihr Polnisch noch?

Schmidli: Gar nicht! Denn in den Jahren 1941 bis 1945, die ich als Neun- bis Dreizehnjähriger in Posen verbrachte und wo mein Vater als landwirtschaftlicher Berater arbeitete, wurde an der dortigen Schule nur Deutsch gesprochen. Das Verhältnis zu den Polen glich damals jenem, das die Weissen während der Apartheid in Südafrika zu den Schwarzenpflegten.

Wie wichtig sind diese Jahre für Ihr Leben gewesen?

Sehr wichtig, denn sie haben mich geprägt. In meinem Lebenslauf nimmt die Zeit in Polen ein ganzes Drittel ein, obwohl sie nur fünf Prozent meiner Lebenszeit betrifft. Das Leben in der Diktatur und im Krieg sowie die Flucht in die Schweiz haben mein politisches Interesse geweckt und gefördert.

Wie kam es, dass Sie sich damals den Sozialdemokraten anschlossen?

Auch hier spielten diese Erlebnisse eine wichtige Rolle. Nach dem Krieg bestand die latente Gefahr, dass in Europa die braune Diktatur durch eine rote abgelöst würde, gab es doch vielerorts – Frankreich, Italien – starke kommunistische Parteien. Dieser Gedanke war für mich – aber wohl nicht nur für mich – unerträglich. Der Sozialdemokratie traute ich am ehesten zu, dass sie mit sozialem Ausgleich extremen Strömungen den Boden entziehen könnte. Meine Familie, die finanziell wahrlich nicht auf Rosen gebettet war, spielte dabei wohl auch eine Rolle.

Sie entschieden sich als junger Mann dafür, das Lehrerseminar in Kreuzlingen zu besuchen …

Ja, auch das war ein Entscheid, den ich nie bereute, denn die Ausbildung war gut, kostengünstig, lag sozusagen vor meiner Haustüre und führte zu einem Berufsabschluss. Ich war dann während 27 Jahren Lehrer, und das gerne. Aber mein Hobby – ja meine Leidenschaft – die Politik, hat mich auch dort schon begleitet.

Wie muss man sich das vorstellen? In den 1950er-Jahren will ein junger Lehrer auf dem Land im Thurgau für die SP politisieren. Da hätte es doch sicher einfachere Wege gegeben, um Karriere zu machen?

Ja, das stimmt schon. Aber ich habe mich schon immer gerne für die Menschen in meinem Dorf eingesetzt und auch Verantwortung übernommen. Zum Beispiel als Präsident des Aufsichtsrats der Raiffeisenbank Zihlschlacht. Das führte dazu, dass ich zuerst in den Kantonsrat und danach erst in den Gemeinderat gewählt wurde, nachdem die Leute in mir wohl eher den Menschen als den Parteimann gesehen haben.

Alt Regierungsrat Ulrich Schmidli in seinem Wohnzimmer. Belinda Schmid

Als Sie in der SP aktiv waren, erlebte die Partei ihre Blütezeit. Bei kantonalen Wahlen holte sie immer deutlich über 20 Prozent der Stimmen, heute muss die SP bei den nächsten Kantonsratswahlen froh sein, wenn sie zweistellig bleibt. Beunruhigt Sie das?

Ja und nein. Aber lassen Sie mich dieses Nein erklären. Das 20. Jahrhundert war die Zeit der Arbeiter, die Epoche der grossen sozialen Errungenschaften, wie beispielsweise der AHV. Und die SP war die Partei dieser Leute. Als ich einstieg, sah man auf den SP-Wahlplakaten einen bodenständigen Arbeiter mit Dächlikappe und schwieligen Fäusten. Heute sehen Sie darauf junge Frauen, die einem charmant entgegenlächeln. Die Welt hat sich geändert. Wer ist denn heute noch ein Arbeiter und wer bezeichnet sich noch als solchen?

Sagen Sie es.

Früher war es die SP, die allein für soziale Errungenschaften oder Umweltanliegen kämpfte beziehungsweise diese verteidigte. Mit den Grünen ist seit den 1980er-Jahren eine Partei entstanden, die uns bei Umweltanliegen in der öffentlichen Wahrnehmung den Rang abgelaufen hat. Und «sozial» ist heute jede Partei in einem gewissen Sinn. Kaum ein SVPler würde der Abschaffung auch nur einer unserer sozialen Errungenschaften zustimmen. Da ist es doch verständlich, dass die Wahlresultate nicht mehr so sein können, wie sie einmal waren.

Ab 1980 war Schmidli 16 Jahre lang in der Regierung Ulrich Schmidli wurde am 12. Juli 1932 in Zürich als Sohn des Landwirts Walter Schmidli und der Gärtnerin Charlotte Schmidli geboren. Er besuchte von 1941 bis 1945 die Primarschule in Posen (heute Poznań, Polen), nach der Rückkehr in die Schweiz von 1946 bis 1949 die Sekundarschule in Brunnen und Tägerwilen. Zwischen 1949 und 1953 absolvierte er das Lehrerseminar Kreuzlingen und arbeitete von 1953 bis 1980 als Primarlehrer in Blidegg (heute Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf). 1957 trat er in die SP ein, wurde 1968 in den Kantonsrat und 1973 in den Gemeinderat von Zihlschlacht gewählt. Der kantonalen SP stand er 1972–75 als deren Sekretär, von 1975 bis 1980 als Kantonalpräsident zur Verfügung. 1980 wurde Schmidli 48-jährig in den Regierungsrat gewählt, wo er bis 1996 das Departement für Bau und Umwelt leitete. (art.)

Sie wurden 1980 in den Thurgauer Regierungsrat gewählt und übernahmen als Lehrer das Departement für Bau und Umwelt. War das ihr Wunschressort?

Eigentlich nein. Natürlich interessierte ich mich als Lehrer für die Bildung, aber meine Regierungsratskollegen entschieden anders und übertrugen mir das Baudepartement. Der Amtsjüngste bekommt, was übrig bleibt. Rückblickend war das aber der beste Entscheid. Es war faszinierend, mit Ämtern völlig verschiedener Interessen – Denkmalpflege und Tiefbau – zusammenzuarbeiten und gute Lösungen zu finden. Wir fühlten uns fast als verschworene Gemeinschaft, und so hatte ich auch nie Lust, das Departement zu wechseln.

Alt Regierungsrat Ulrich Schmidli wird 90 Jahre alt. Belinda Schmid

Im Amt haben sie sich um die Lösung des Abfallproblems, die Durchsetzung der Luftreinhalteverordnung oder auch um die Erstellung kantonalen Richtpläne verdient gemacht. Haben Sie rückblickend alles oder vieles richtig gemacht?

Schauen Sie: Seit ich im Amt war, ist viel Zeit vergangen – 26 Jahre. Ich bin schon viel zu lange nicht mehr im Geschäft, um beurteilen zu können, welche Auswirkungen meine Entscheide vor 30, 40 Jahren hatten. Denken Sie nur an die KVA in Weinfelden. Ich durfte sie einweihen – und heute denkt man daran, sie wieder abzubrechen. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich mich stets freudig fürs Allgemeinwohl eingesetzt habe. Und ich freue mich darüber, wie der Thurgau heute regiert wird. Ich denke nicht, dass früher alles besser war. Das heisst: die Weltlage schon, aber nicht bei uns im Kanton.

Gestatten Sie mir zuletzt die Frage: Wie werden Sie ihren 90. Geburtstag feiern?

Privat im kleinen Kreis. Aber ich werde auch mit meiner SP-Sektion in Bischofszell und mit meinen früheren Amtschefs auf meinen Runden anstossen. Auf Letzteres freue ich mich schon sehr, sind das doch immer schöne Treffen. Was wohl auch daran liegt, dass zwei von ihnen heute schon nicht mehr leben und einem da wieder einmal bewusst wird, wie schön es doch ist, dass man noch gemeinsam gute Stunden verbringen kann und darf. Ich nehme jeden Tag, den ich gesund erleben darf, mit Dankbarkeit entgegen.

