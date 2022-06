175 Jahre Bahn Reisende aus einer anderen Zeit im Romanshorner Locorama Weit über 1000 Personen genossen in Romanshorn ein wahres Eisenbahn-Erlebnis. Dazu gehörte auch eine Modeschau mit historischen Reisen Markus Bösch 12.06.2022, 18.23 Uhr

Ein Besucher im Locorama Romanshorn. Bild: Max Eichenberger

Ein besonderes Jahr für die Schweizer Bahnen – ein grosser Tag für die Eisenbahn-Erlebniswelt: Am Sonntag bot das Locorama Romanshorn ein vielfältiges Programm rund um die Bahn – mit entsprechend grossem Andrang. So entführte der Schauspieler Florian Rexer mit einem zehnköpfigen Team in vergangene Zeiten: Als «Zeitreisender» erzählte er in fünf eigens für diesen Anlass geschriebenen Theaterszenen aus den Anfängen der Eisenbahn, vom Orient-Express, dem ersten Dampfzug am Bodensee – selbstverständlich auf einer rauchenden Lok des «MThB-Uferdampfs». Rexers rührige Abschiedsszenen, unterlegt mit philosophischen Attitüden wie «denn jeder Bahnreise wohnt ein Anfang inne und eine Faszination, die ihresgleichen sucht», überzeugte.