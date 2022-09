Münchwilen: Anna Rauch feiert ihren 110. Geburtstag.

110 Jahre Die älteste Thurgauerin feiert Geburtstag: «Ich nehme es so, wie es kommt, denn ändern kann ich es sowieso nicht» Anna Rauch-Lichtensteiger führte kein einfaches Leben, dennoch konnte sie kürzlich ihren 110. Geburtstag feiern. Mit unserer Zeitung wirft sie einen Blick in die Vergangenheit und verrät das Geheimnis ihres Alters. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anna Rauch-Lichtensteiger zusammen mit ihrer Tochter Anna Sonderegger-Rauch. Bild: Donato Caspari

Anna Rauch-Lichtensteiger sitzt in einem hellgrünen, wie sie findet, sehr bequemen Ohrensessel. Vor einigen Tagen feierte sie zusammen mit ihren Liebsten ihren 110. Geburtstag. An diesen denkt sie gerne zurück. Bereits am Morgen wurde sie im Altersheim mit einem festlich geschmückten Frühstückstisch mit Blumen und Gesang überrascht. Den Nachmittag und Abend verbrachte sie zu Hause in Sirnach, es gab ihr Lieblingsessen: Kartoffelsalat und Bratwurst.

Wie Anna Rauch es geschafft habe so alt zu werden das könne sie nicht sagen. Doch sie erklärt, sie habe viel draussen gearbeitet und sei abgesehen von kleineren Unfällen bei guter Gesundheit. Ihre Tochter Anna Sonderegger-Rauch sitzt wie ihre Mutter in einem grünen Ohrensessel im Aufenthaltsraum des Regionalen Alterszentrum Tannenzapfenland in Münchwilen und meint:

«Ich denke, das liegt an den Genen. Auch meine Grossmutter wurde über 90 Jahre alt.»

Anna Rauch ist 1912 als zweitältestes von fünf Kindern in St.Margarethen auf einem Bauernhof geboren und aufgewachsen. Im Jahr 1919 zog sie mit ihrer Familie nach Islikon auf den Greuterhof und einige Jahre später bewirtschafteten sie einen Hof und ein Restaurant in Hagenwil. Im Jahr 1938 heiratete sie und zog zu ihrem Ehemann nach Uttwil. Dort führten sie zusammen einen Bauernhof und wurden Eltern von zwei Kindern. Im Jahre 1955 verstarb ihr Mann und sie musste sich fortan nicht nur um den Hof sondern auch um die beiden Kinder kümmern. Für Anna Rauch war das eine sehr schwierige Zeit. Doch der Glaube gab ihr stets Hoffnung. Daran hat sich auch heute nichts verändert.

Generell habe es ihr im Leben geholfen, dass sie sich stets an die gegebenen Situationen anpassen konnte. Auch wenn diese noch so schwierig waren. «Ich sage immer, ich nehme es so wie es kommt, denn ändern kann ich es sowieso nicht.»

Mit 75 Jahren zur Tochter nach Sirnach gezogen

Und Anpassungen gab es in Anna Rauchs Leben viele. So zum einen der Fortschritt der Technik, den sie miterlebte. «Meine Mutter war es sich gewohnt, die Wäsche von Hand zu waschen oder über dem Feuer zu kochen», sagt Anna Sonderegger. Mit rund 75 Jahren zog Anna Rauch zu ihrer Tochter und deren Familie nach Sirnach. Heimweh nach Uttwil, wo sie rund 50 Jahre lang lebte, habe sie dabei nicht gross gehabt. Denn Sirnach kannte die Thurgauerin bereits, weil sie hier ab und zu eine Cousine besuchte. Und ihre Tochter hat einen grossen Garten, um den sie sich kümmern konnte. «Das habe ich immer sehr gerne gemacht», sagt Anna Rauch.

Vor bald einem Jahr gab es für Anna Rauch erneut eine grosse Veränderung: Sie zog ins Regionale Alterszentrum Tannzapfenland nach Münchwilen. Dort gefalle es ihr ganz gut, sie werde bestens umsorgt.

Wenn sie nicht gerade Besuch empfängt und an keiner Aktivität teilnimmt, liest sie gerne die Zeitung. Abgesehen vom Sportteil interessiert sich die Thurgauerin für alle Themenbereiche. Besonders gerne liest sie Artikel über neue Bauprojekte. Anna Rauch sagt:

«Es ist wichtig zu wissen, wenn und was die Gemeinde baut, sonst kennt man sich ja irgendwann nicht mehr aus.»

Auch das Weltgeschehen verfolgt sie aufmerksam. Bis vor kurzem hat sie auch noch abgestimmt. Doch jetzt werde es ihr langsam zu kompliziert.

Ihre ersten Ferien verbrachte Anna Rauch mit ihrer Tochter und deren Familie im Winter in Arosa. Da es ihr und den beiden Enkelkindern bei den vielen Kurven schlecht geworden wäre, bevorzugten die drei die Fahrt ab Chur mit dem Zug. In Arosa kümmerte sie sich liebevoll um die zwei Mädchen und zog diese im Schlitten umher. Hin und wieder war sie auch mit dem Car an Seniorenausflügen dabei. Ansonsten war sie am liebsten zu Hause.

Anna Rauch-Lichtensteiger durfte kürzlich ihren 110. Geburtstag feiern. Bild: Donato Caspari

Anna Rauch trinkt einen Schluck Wasser aus dem Glas, das vor ihr steht. Sie ist etwas müde und bald ist es Zeit für das Abendessen im Altersheim. Doch bis es so weit ist, möchte sie noch Zeitung lesen. Mit Hilfe ihrer Tochter begibt sie sich in Richtung des Stüblis. Dort können sich die Bewohnerinnen und Bewohner treffen.

Nur selten ist Anna Rauch mit dem Rollator unterwegs. «Die brauchen Platz und manchmal staut es deswegen im Flur», meint sie. Daher, solange sie sich abstützen könne, werde sie noch selbstständig gehen. Eigenständigkeit ist ihr wichtig, und wenn möglich möchte sie alles, was geht, selbstständig erledigen und dabei niemandem zur Last fallen. Für Anna Rauch-Lichtensteiger ist klar:

«Wenn die Leute mit mir zufrieden sind, dann bin ich es auch.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen