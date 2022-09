Dominik Diezi: «Hier wird nichts einfach durchgewunken»

100-Tage-Bilanz Dominik Diezi: «In der Sache wird kontrovers diskutiert, hier wird nichts einfach durchgewunken» «Der Start ist geglückt», zieht Regierungsrat Dominik Diezi eine erste Bilanz. Wenngleich dem ehemaligen Arboner Stadtpräsidenten eine Schonfrist verwehrt blieb. Wenige Wochen im Amt, sah er sich aufgrund der Trockenheit bereits gezwungen, ein Wasserentnahmeverbot aus öffentlichen Fliessgewässern und ein Feuerverbot zu erlassen. «Da war Aktion gefragt», sagt er rückblickend. Die nächsten harten Brocken warten bereits auf ihn. Hans Suter 08.09.2022, 19.51 Uhr

«Ich habe mich im neuen Amt und im Departement für Bau und Umwelt gut eingelebt:» Regierungsrat Dominik Diezi zieht eine erste Bilanz. Ralph Ribi

(8. September 2022)

Dominik Diezi steht mit dem Rücken zum Bodensee an einem weiss gedeckten Stehtisch auf der Terrasse des Restaurants Strandbad Buchhorn in Arbon. Im Blick hat er den architektonisch wertvollen Restauranttrakt mit Elementen des Bauhausstils aus den frühen 1930er-Jahren. Dass Diezi diesen Ort für seine 100-Tage-Bilanz gewählt hat, ist kein Zufall.

Krisen und Hoffnung im selben Blickfeld

Von diesem Ort aus blickt man in den Thurgau, nach Deutschland und Österreich. «Man sollte mit Weitblick politisieren», sinniert der 49-Jährige vor diesem Panorama am Philosophenweg 11. Der Blick in das Dreiländereck rücke die Abhängigkeit vom Ausland ins Bewusstsein, ebenso die Erkenntnis, dass einer alleine wenig bewirken könne, eine Gemeinschaft hingegen viel. Der Bodensee sei auch Symbol für ein grosses gemeinsames Problem unserer Zeit: Klimawandel. «Der Bodensee schrumpft seit Jahren», sagt Diezi nachdenklich.

An Krisenszenarien gibt es allein im Blickfeld dieses Ortes so einiges zu beobachten. Sinnigerweise wurde das Strandbad Buchhorn selbst aus der Not geboren, wie Diezi erklärt: quasi als touristische Belebungsmassnahme in der Weltwirtschaftskrise der späten 1920er- und frühen 1930er-Jahre. Aus all dem zieht Diezi das Fazit: «Man muss zusammenstehen und darf die Hoffnung nie verlieren.»

«Hier wird nichts einfach durchgewunken»

Die Führung des Departements für Bau und Umwelt, kurz DBU, ist alles andere als ein Sonntagsspaziergang. Das wusste Diezi schon bei seiner Kandidatur, wenngleich die Departementsverteilung noch offen, aber dennoch ziemlich absehbar war. «Ich habe mich im neuen Amt und im DBU gut eingelebt, auch wenn es noch etwas Zeit brauchen wird, bis ich in allen Dossiers so sattelfest bin, wie ich es von mir erwarte», bilanziert Diezi nach gut 100 Tagen. Er habe ein sehr gutes Team und fühle sich vom Generalsekretariat und den Ämtern gut unterstützt. Auch die Zusammenarbeit in der Regierung lobt er: «Im Regierungsrat herrscht eine spannende und konstruktive Diskussions- und Streitkultur.» Das Sitzungszimmer sei aber auch ein Vertrauensraum: «Wir können uns aufeinander verlassen. Das bringt den Kanton weiter.» Stimmen, welche den Thurgauer Regierungsrat als die «fünf Freunde» sehen, tritt Diezi prononciert entgegen: «In der Sache wird kontrovers diskutiert, hier wird nichts einfach durchgewunken.»

«Es warten einige heisse Eisen» Welche Zwischenbilanz ziehen die Präsidien der Grossratsfraktionen zu den ersten 100 Tagen von Dominik Diezi (Mitte) als Regierungsrat? Das Urteil fällt durchwegs positiv aus. Einzig der Ende Juli abgetretene EDU-Fraktionschef Daniel Frischknecht schlägt etwas kritische Töne an: «Ich bin gespannt, wie er das DBU führen wird. In Arbon hat er als Stadtpräsident einige Baustellen hinterlassen.» Als Beispiele nennt der ehemalige Kantonsrat Frischknecht den Pergolastreit oder die Problemstellungen rund um die «Wunderbar». «Dominik Diezi ist kompetent, ruhig, begründet sachlich, nimmt sich der Sache an, hat Geduld und ist gut vorbereitet», sagt Stephan Tobler (SVP), «der Rollenwechsel ist ihm gut gelungen» (Anders Stokholm, FDP), «er hat sich bereits sehr gut eingearbeitet» (Sonja Wiesmann Schätzle). Sandra Reinhart (Grüne) hat Diezi «positiv wahrgenommen» und für Ueli Fich (GLP) ist Dominik Diezi «extrem professionell und unaufgeregt gestartet». Welche Erwartungen haben die Fraktionen an den neuen Vorsteher des DBU? «Auf ihn warten einige heisse Eisen», sagt Tobler. Als Stichworte nennt er Denkmalpflege, Umwelt oder Thurrevitalisierung. Hier sei eine pragmatische Haltung wichtig. «Ich hoffe, dass wir in ihm als Arboner einen Regierungsrat haben, der die Beziehungen zur St. Galler Regierung pflegt und festigt.» Stokholm wünscht sich, dass die Fragen rund um die speditive Bearbeitung von Baugesuchen und die Beschleunigung der Verfahren rasch und zielgerichtet angegangen werden. «Bei der Digitalisierung hoffe ich, dass schnell grössere Schritte möglich werden.» «Im Bereich Denkmalpflege erwarte ich von ihm klare Richtlinien», sagt die Grüne-Fraktionspräsidentin Reinhart. Zudem erwartet sie, dass der Biodiversitätsverlust dringend angegangen wird. «Der Wunsch von Fisch: «So weiter, wie er angefangen hat und auch die heiklen Geschäfte souverän über die Bühne bringen.» «Wichtig ist, dass auch die personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, um die Projekte zielführend umzusetzen», sagt Wiesmann. (hs)

«Rapido» soll Prozesse im Departement beschleunigen

Welche Herausforderungen warten auf Regierungsrat Dominik Diezi? Im Departement selbst sind die Abläufe und Prozesse ein Thema. «Die Abläufe sollen schneller werden, auch wenn es Fälle gibt, die sehr komplex sind», verspricht Diezi. Als Projektname wurde dem Italienischen das Adjektiv «rapido» entlehnt, was zu deutsch kurz und bündig «schnell» bedeutet. Der Name ist also Programm: Abläufe optimieren, schlanke Prozesse bei Rekursen, Planungszeit optimieren, departementsübergreifend ineinanderwirken und mit einer Stimme sprechen. Dass das zuweilen einfacher gesagt als getan ist, liegt insbesondere im Wesen des DBU. «Das DBU ist auch ein bisschen Gericht und beschäftigt mehr Juristen als das Bezirksgericht Arbon», verdeutlicht der ehemalige Berufsrichter.

Prozessmanager für Baugesuche

Um die Prozesse möglichst schlank zu gestaltet, möchte Diezi die Baugesuchzentrale vom Amt für Raumentwicklung (ARE) in das Generalsekretariat des DBU umsiedeln. Zugleich möchte er die Stelle eines Prozessmanagers schaffen, die allerdings im Rahmen des Budgets 2023 vom Grossen Rat noch genehmigt werden müsste. Diezi ist guten Mutes, dass das Parlament diesem Personalantrag zustimmen wird. «Das ist eine sehr wichtige Massnahme, um weiter zu kommen.»

Verzögerung erwartet beim BTS-Entscheid

Auch die Bodensee-Thurtal-Strasse (BTS) wird Diezi schon bald beschäftigen. Allerdings erwartet er eine Verzögerung beim Entscheid bis Anfang nächsten Jahres. Den Grund vermutet er in der Kommunikation im Rahmen der Agglomerationsprogramme. Die BTS hätte nach dem Willen der Thurgauer Regierung als Erweiterungsprojekt der Nationalstrasse N23 (Meggenhus-Bonau) in den Bundesbeschluss über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen im Rahmen des aktualisierten Strategischen Entwicklungsprogramms Nationalstrassen (Step) aufgenommen werden sollen. Dem entsprach der Bund bislang nicht. Dennoch ist Diezi zuversichtlich. Es könne jedoch sein, dass die Aufnahme mit einer Fussnote versehen sei, etwa dass eine Neubeurteilung des benötigten Kulturlandes verlangt werde. «Wir dürfen das Ziel aber nicht aus den Augen verlieren: Wir haben ein Erschliessungsproblem.»

Hochwasserschutz, Wil West und grosse Bauvorhaben

Auf Dominik Diezi warten noch weitere heisse Eisen. Etwa Hochwasserschutz, konkret die Thurkorrektion mit umfassenden Revitalisierungsmassnahmen, die bei Landwirten massiv auf Kritik gestossen sind. «Aus meiner Sicht haben wir einen Kompromiss gefunden», versprüht Diezi Zuversicht. Denn auch die Landwirtschaft profitiere davon. Indem man der Thur mehr Raum gebe, grabe sie sich weniger ein, was einen positiven Einfluss auf den Grundwasserspiegel habe.

Im DBU stehen auch mehrere grosse Bauprojekte an. Stichworte sind insbesondere die Kantonsschule Frauenfeld, das Kunstmuseum Ittingen, das Museum Arbon oder das Massnahmenzentrum Kalchrain. Am Horizont leuchtet auch der Entwicklungsschwerpunkt Wil West mit Kern in den Gemeinden Münchwilen und Sirnach auf. Der Kanton St.Gallen als Grundeigentümer führt am 25. September eine Urnenabstimmung für einen Erschliessungskredit von 35 Millionen Franken durch. «Ich hoffe sehr, dass diese Abstimmung positiv ausfällt», sagt Diezi. Sonst würde sich St.Gallen quasi aus dem Projekt verabschieden. «Das wäre jammerschade. Wil West ist ein sehr zeitgemässes Projekt.»

Erste Niederlage mit Sportgeist genommen

Als Regierungsrat hat Dominik Diezi noch kein eigenes Geschäft durch den Grossen Rat bringen müssen. Dennoch musste er bereits eine Niederlage hinnehmen: Der Grosse Rat widersetzte sich dem Ansinnen der Regierung, einen beachtlichen Teil an Kantonsstrassen an die Gemeinden zu übertragen. Diezi nimmt es sportlich: «Es wurde schnell klar, dass das nichts wird. Doch das ist vom Tisch, die Botschaft ist angekommen.» Dennoch sei der Kanton offen, wenn eine Gemeinde die Übername eines Kantonsstrassenabschnittes wünsche. Der Regierungsrat könne mit interessierten Gemeinden individuell verhandeln und ohne Parlamentsbeschluss entscheiden.