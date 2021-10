Kanton Thurgau impft ab 11. Oktober mit Johnson & Johnson

Covid-19 Kanton Thurgau startet Impfung mit Johnson & Johnson nächste Woche Die Kantone erhalten Anfang dieser Woche eine erste Lieferung des dritten in der Schweiz zugelassenen Covid-19-Impfstoffes. Der Impfstart im Impfzentrum Weinfelden mit dem Produkt von Johnson & Johnson erfolgt voraussichtlich am 11. Oktober. Online-Anmeldungen sind ab morgen Dienstag möglich. Bei diesem Impfstoff genügt eine Dosis, die Gültigkeit des Zertifikats beginnt 22 Tage nach der Impfung. 04.10.2021, 08.42 Uhr

Eine Arzthelferin zieht eine Spritze mit dem Corona-Impfstoff Janssen von Johnson & Johnson gegen das Corona-Virus auf. Bild: Wolfgang Kumm / DPA

Morgen Dienstag wird die erste Lieferung des vektorbasierten Impfstoffes des Gesundheitskonzerns Johnson & Johnson im Thurgau erwartet. Anschliessend werden die Impfdosen für die Verwendung im Kanton vorbereitet. Wie der Kanton Thurgau am Montag in einer Medienmitteilung schreibt, erfolgen die ersten Impfungen im Impfzentrum Weinfelden voraussichtlich nächsten Montag. Sofern alles planmässig laufe, sei ein früherer Impfstart am 8. oder 9. Oktober möglich.