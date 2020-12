Kanton St.Gallen verbietet Skilager und Skitage für Schulen bis zu den Frühlingsferien Das Bildungsdepartement untersagt aufgrund der Coronapandemie «besondere Unterrichtsveranstaltungen» in Schulen bis in den Frühling. Darunter fallen Skitage und Lager. Ebenso hält der Kanton an der Maskenpflicht im Unterricht fest. 02.12.2020, 10.25 Uhr

Skilager? Dieses Jahr nicht: Der Kanton St.Gallen untersagt «besondere Unterrichtsveranstaltungen» in Schulen bis in den Frühling. Bild: PD

(SK/dar) Bis zu den Frühlingsferien des Schuljahres 2020/21 wären an den Schulen diverse Lager, Skitage und weitere besondere Unterrichtsveranstaltungen geplant. Gestern Dienstag empfahl der Kanton noch auf Skilager und Skitage zu verzichten, sprach sich aber gegen ein Verbot aus – anders als andere Ostschweizer Kantone. Jetzt schwenkt die Regierung dennoch um: «Besondere Unterrichtsveranstaltungen» sind bis zu den Frühlingsferien 2021 untersagt. Dies teilt der Kanton per Communiqué mit.

Der Grund: «Bei der Anfahrt zu solchen Veranstaltungen in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Cars, in den Unterkünften vor Ort, aber auch bei der Nutzung der Infrastruktur in Skigebieten könnten aller Voraussicht nach Abstandsvorschriften nicht konsequent eingehalten werden», schreibt der Kanton. Zudem wäre mit deutlich mehr Kontakten zu Dritten zu rechnen, womit sich das Ansteckungsrisiko mit Covid-19 erhöht. In der aktuell immer noch angespannten epidemiologischen Situation sei eine Inkaufnahme dieses Risikos nicht vertretbar.

Die Regelung betrifft Primar- oder Oberstufenschulen sowie die kantonalen Mittel- und Berufsfachschulen. Während der Zeit der dadurch ausfallenden Veranstaltungen findet Unterricht statt. Dieser ist in der Zeit der bestehenden Hindernisse aufgrund der Pandemie vorzuziehen, heisst es weiter.

Maskenpflicht bleibt

Seit Anfang November gelten Weisungen zum Unterricht in der Volksschule während der Covid-19-Epidemie. Sie enthalten eine Maskenpflicht auch auf der Oberstufe sowie Vorgaben zum Sing- und Sportunterricht. Diese Weisungen werden nun bis mindestens Mitte Januar 2021 verlängert. Ausserdem fällte der Präsident des Bildungsrates den Entscheid zu Lagern und Ausflügen, sowohl in der Volksschule als auch in den kantonalen Berufsfach- und Mittelschulen. Die Regierung unterstützt im Rahmen einer Stellungnahme grundsätzlich die vom Bund vorgesehenen, einheitlichen Regelungen für die Festtage und die Skigebiete.

Die Maskenpflicht auf der Sekundarstufe I soll nur solange als nötig bestehen bleiben. Dieser Grundsatz wurde bereits beim Erlass der Weisungen festgelegt. Die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen stimmt zwar zuversichtlich, hingegen ist es noch verfrüht, bereits angeordnete Massnahmen aufzuheben. Anfang Januar 2021 wird aufgrund der dannzumaligen epidemiologischen Lage erneut geprüft, ob bzw. ab wann die Massnahmen auf der Sekundarstufe I aufgehoben werden können. Mit einer Aufhebung der Maskenpflicht kann bei entsprechend positiver Entwicklung demnach frühestens ab Mitte Januar 2021 gerechnet werden. Für die Mittelschulen und die Berufsfachschulen regelt der Bundesrat die Maskenpflicht.

Beschlüsse sozialpartnerschaftlich abgestützt

Die genannten Massnahmen treten ab 7. Dezember 2020 in Vollzug. Der Präsident des Bildungsrates, Regierungsrat Stefan Kölliker, hat die Massnahmen in Rücksprache mit dem Gesundheitsdepartement sowie den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden der Schule vorbereitet.