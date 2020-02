Kanton St.Gallen stellt sich Corona-Fragen – in den nächsten Tagen werden weitere bestätigte Fälle erwartet Das Corona-Virus ist in Graubünden und Zürich angekommen. Der Kanton St. Gallen beantwortet morgen Fragen. Janina Gehrig 27.02.2020, 18.26 Uhr

Der Engadiner Skimarathon vom 8. März wurde abgesagt. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Rekruten im Tessin haben Ausgehverbot, Fasnächtler müssen zu Hause feiern, Eishockey-Spiele finden vor leeren Rängen statt. Nun sind auch noch der Engadiner Skimarathon vom 8. März und die Genfer Uhrenmesse Ende April abgesagt worden. Nachdem am 25. Februar der erste Corona-Virus-Fall in der Schweiz bestätigt worden war, liegt die Zahl der Infizierten seit gestern bei sechs. Und sie klettert fast stündlich in die Höhe.