Kanton St.Gallen plant zusätzliche Massnahmen für Pflegeheime: So reagieren die Ostschweizer Gesundheitschefs auf den Entscheid des Bundesrats Die Ostschweizer Gesundheitsdirektoren nehmen den Beschluss des Bundesrats zur Verschärfung der Covid-Massnahmen ohne Begeisterung zur Kenntnis. Der St.Galler Regierungspräsident Bruno Damann kündigt zusätzliche Massnahmen für die Pflegeheime an – weil dort die Fallzahlen sehr hoch sind. Adrian Vögele, Larissa Flammer und David Scarano 11.12.2020, 17.54 Uhr

Sperrstunde ab 19 Uhr, Veranstaltungsverbot, aber keine Zwei-Haushalte-Regel für private Treffen: Der Bundesrat hat am Freitag die nationalen Coronamassnahmen verschärft. Allerdings hat er darauf verzichtet, die ausserordentliche Lage auszurufen – was bedeutet, dass eigentlich weiterhin die Kantone in erster Linie über die Pandemiebekämpfung entscheiden müssen.

Damit setzt sich die Doppelspurigkeit fort, welche der St.Galler Regierungspräsident und Gesundheitschef Bruno Damann bereits mehrmals kritisiert hat. Auch jetzt sagt er: «Es ist schwierig, wenn wir auf kantonaler Ebene Regelungen ausarbeiten und uns dann der Bundesrat dazwischenfährt.» Auch für die Bevölkerung sei das verwirrend.

Gegen den Inhalt der Entscheide vom Freitag hat Damann allerdings nichts einzuwenden. Auch wenn man etwa bezüglich der Sperrstunde der Restaurants geteilter Meinung sein könne. Der Kanton St.Gallen steht bei der Anzahl Neuinfektionen im Vergleich zur Bevölkerungszahl inzwischen schweizweit an der Spitze. «Für uns war schon am vergangenen Freitag klar: Es braucht Verschärfungen», sagt Damann.

«Man kann sich auf den Standpunkt stellen, dass wir dies schon eine Woche früher hätten beschliessen müssen. Aber damals war die Tendenz der Fallzahlen noch sinkend.»

Die St.Galler Regierung wird am Samstagvormittag in einer Sitzung die Umsetzung der neuen Bundesregeln beraten – und ausserdem zusätzliche Massnahmen erlassen. Damann verrät:

«Es wird um die Pflegeheime gehen. Dort haben wir sehr viele Fälle.»

Eine härtere Linie als der Bundesrat fährt die St.Galler Regierung beim Thema Wintersport: Die Skigebiete dürfen vorerst nur bis 22. Dezember offen bleiben, danach wird eine neue Bewilligung des Kantons nötig. Ob sie erteilt wird, ist derzeit mehr als fraglich. Damann betont nochmals: «Es darf nicht passieren, dass die Spitäler wegen vieler Skiunfälle an den Anschlag kommen.» Wie beurteilt er die aktuelle Belastung des Gesundheitspersonals? Sind die Ärzte und Pflegenden am Limit, wie Gesundheitsminister Alain Berset am Freitagnachmittag warnte? «In St.Gallen ist die Belastungssituation stabil, dies aber auf einem hohen Niveau», sagt Damann. Die Lage sei insgesamt kritisch.

Martin: «Bundesrat wäre besser schon vergangene Woche aktiv geworden»

Was sagt der Thurgauer Gesundheitschef Urs Martin zum Beschluss des Bundesrats? «Rückwirkend betrachtet wäre der Bundesrat besser bereits vergangene Woche selbst aktiv geworden.» Das Hin und Her verkompliziere die Sache; es sei schwierig, die Bevölkerung über die geltenden Massnahmen zu informieren. «Das Unverständnis dürfte gross sein», befürchtet Martin. Er sagt aber auch: «Der Bundesrat hat entschieden, das gilt es jetzt umzusetzen.»

In einigen Punkten hat der Thurgau schärfere Massnahmen beschlossen als nun der Bundesrat. Diese gelten weiterhin: Homeoffice-Pflicht; privat dürfen sich nur zwei Haushalte treffen; Lieferdienste und Take-away-Betriebe müssen bereits um 22 Uhr schliessen; in Restaurants dürfen die vier Personen pro Tisch aus höchstens zwei verschiedenen Haushalten stammen.

Seit die kantonalen Massnahmen am Mittwoch in Kraft getreten sind, hat der Thurgauer Gesundheitsdirektor selbst schon Verstösse festgestellt. Zum Beispiel Läden, die zu früh öffneten. Zu den Kontrollen sagt Martin: «Der Fokus liegt nicht auf Bussen.» Natürlich würden aber die Gemeinden, die Kantonspolizei und die kantonale Fachstelle Covid-19 die Umsetzung der Massnahmen überprüfen. Der Thurgauer Regierungsrat werde nun zuerst die Lage analysieren, bevor er das weitere Vorgehen bespricht. «Das Ziel ist es, die Fallzahlen möglichst schnell zu senken, damit wir die Massnahmen wieder lockern können», sagt Martin.

Balmer: «Den Lockdown auf Weihnachten unbedingt verhindern»

«Wir begrüssen, dass der Bundesrat nun schweizweit geltende Massnahmen beschlossen hat», sagt der Ausserrhoder Gesundheitschef Yves Noël Balmer. Der Kanton werde diese selbstverständlich umsetzen und die Einhaltung der vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen kontrollieren. Bezüglich der Skibetriebe und der Gastronomie werde der Regierungsrat am Samstag die Umsetzung im Kanton diskutieren und beschliessen. «Dass solche einschneidenden Massnahmen ausgerechnet in der Adventszeit gefällt werden müssen, ist sehr bedauerlich. Wir appellieren nun an die gesamte Kantonsbevölkerung, sich ohne Ausnahmen an diese Massnahmen zu halten.» Wenn es nicht gelinge, die Infektionszahlen und damit verbunden die Hospitalisierungen deutlich zu senken, drohe der Lockdown auf Weihnachten – «was unbedingt zu verhindern ist. Dafür braucht es nun jede Einzelne und jeden Einzelnen.»

Was die Sperrstunde ab 19 Uhr betrifft, so ermöglicht der Bundesrat Ausnahmen für Kantone, in denen sich die Coronasituation entspannt hat. Dafür müssen aber verschiedene Kriterien erfüllt sein, beispielsweise muss der Reproduktionswert unter 1 liegen. Das ist in allen Ostschweizer Kantonen derzeit nicht der Fall.